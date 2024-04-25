台北吃的東西真的比較多元，各國各省份的料理都能吃得到，

自己在捷運六張犁站這裡的電台錄節目已有快十年的時間，

每週匆忙的往返，很少在附近吃飯，除了熟悉的「明月湯包」外，

附近吃的總是未能對味，所以每回都是離開這個區塊去覓食；

那天，不小心在附近發現了一間「老杭家麵食館」，

嗯，真的很好吃，那日只有一個人，且飢餓度不高，

所以也就只能簡單點點，離開前還有意猶未盡的感覺，

想著之後還要再來，因此就先紀錄下來提醒一下自己（笑）

說真的，書寫部落格的初衷就是記錄下自己的日常生活，

以後老了可以回憶（笑）也正在變老的路上嚕.......

老杭家 麵食館

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電話：0227322337

地址：10678台北市大安區樂利路73號

營業時間：11:30–14:30、17:30–20:30

店休日：星期六

離開台北多年，印象中台北的消費是高於桃園中壢的，

但今日在「老杭家麵食館」時，突然覺得台北物價很親民（笑）

我想，應該也是近年來桃園中壢的物價也上漲了不少，

特別是不少人移居到「青埔」，這一區的物價常不會輸給台北呀！

家附近若有一間像「老杭家麵食館」的小店，我想我必會常光顧，

想著想著的時候，就遇到拿著湯桶入內的太太入店買麵，

店家熱情的招呼著熟客，說：今日「蹄花麵賣完了....」，

我看了菜單，是限量的「老杭家冰糖蹄花乾拌麵」

嗯，好像很好吃.....

後來吃到店內的滷牛腱後，我想，蹄花跟滷味應該會好吃....

看了老杭家麵食館菜單，有不少想吃的麵款，

可是一人的自己只能點一種，最後選擇了「老行家酸豆拌麵」

再加上一份滷牛腱心與青菜蛋花湯，

很生活日常的吃法，

在這個略帶有文青設計的小店中。

點完餐之後，遇到老闆娘，她說自家的辣醬很好吃，

不會辣，要我可以試試看哦！

我那著碟子裝了一點點，以試試看的心情，

後來發現這裡的辣醬真是不錯，好香微微辣，

加入麵中攪拌著吃，或是沾著滷牛腱心都好美味呀！！

這裡的滷牛腱心有著熟悉的味道與厲害的刀工，

這....好像是以前婆婆還在世時，過年我們常吃的味道，

再加上老哥的刀工.....，

除了好吃的美味外，也吃到了過年時節的回憶.....

這滷牛腱心滷得很棒！

入味，軟硬適中，且薄如蟬翼的切工，真是很不錯！！

入口時加上一點蔥花與辣醬，真是太...好吃，

搭配著湯、與酸豆麵都是自己所愛。

酸豆麵，這...其實也是自己成長回憶中的一道美食，

簡單，但似乎又沒這麼簡單，

每家處理酸豆的味道都不一樣，

正如一碗碗的拌麵，每家都不同，

也是不少忙碌人家，簡單的日常飲食；

煮上麵條、加上肉末酸豆與簡單的調味，

就是可以果腹的一頓，

再來上一碗簡單的蛋花湯，

對我來說就是美好的一頓晚餐時光。

酸豆麵上桌時還挺香的，

攪拌後入口，那麵條的硬度是我喜歡的，

不是軟爛的麵條，而是有嚼勁的小麵，

再加上酸豇豆與一些辣椒，這也是熟悉的味道，

挺喜歡的，也讓人一口接著一口的停不下來呀！

哈哈哈，說不怎麼餓的，倒也吃得乾乾淨淨的；

再吃了一半之後，我加入了店家推薦的辣醬，

那微辣的香氣，更添食欲，

而入口時的也更加刺激了味蕾，讓酸豆麵變得更好吃了！

就這樣默默的吃光光，就連醬汁都快喝光光（笑）

青菜豆腐湯也是很家常的味道，

搭配今日口味較重的酸豆麵，剛剛好！

據說「老杭家麵食館」是以少油、 少鹽、不加味精吸引不少鄰近的客人，

說真的，我心想若要不加味精，那有些滋味可能需要透過熬煮的高湯，

那酸豆麵中的醬汁，應該還是需要花些功夫處理吧？

雖說不知道如何辦到的，但對我來說，好吃就好（笑）

嗯，好吃的一家生活小店，記錄下來也分享給大家

..............................吃喝玩樂，沒有終點

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