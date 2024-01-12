桃園湯圓推薦這家古早味新街龍湯圓，許多湯圓店也已經摩拳擦掌準備元宵湯圓大檔期，在桃園中壢說到湯圓，位在仁海宮的『古早味新街龍湯圓』幾乎可以說是中壢人買湯圓的首選店之一，除了Google評分分數很高外，在地鄉民也超多人推薦，平價大顆充滿濃濃古早味的各式湯圓，元宵節都會有一買幾十盒的大戶呢

古早味新街龍湯圓｜交通方式、停車資訊

古早味新街龍湯圓就位在仁海宮前的廣場，開車的朋友可以停到台灣聯通仁海場，溪州街也有路邊停車格，走過來大概兩分鐘吧，古早味新街龍湯圓算是在地老店了，據說已經60年歷史，光看斑駁的招牌外觀就覺得有夠老，除了湯圓外，還有賣很多客家美食，生意很好

古早味新街龍湯圓｜用餐環境

古早味新街龍湯圓用餐環境也是走一個復古風，本身就是老宅，格局幾乎沒有變動，店裡也擺放了許多老闆收藏的老物件，用餐環境就是古意盎然很有FU！

放調味料的地方也是歷史感十足，醬料整齊擺放，辣椒都是老闆自製的，有三種辣椒，左邊那個真的辣，請斟酌使用

古早味新街龍湯圓｜菜單

古早味新街龍湯圓是出了名的便宜又大碗，必吃的當然就是湯圓系列，各式滷味小菜30元起，湯圓種類也很多，有甜有鹹，有包餡也有紅白小湯圓，元宵節前後古早味新街龍湯圓基本上生意都是好到翻掉，不少人也會來買生的湯圓回家煮

點餐方式先畫單，再拿去後面的廚房交給廚師煮，煮好會幫你餐送到座位上，外帶則是在取餐區取餐

古早味新街龍湯圓|綜合大小湯圓&紅豆湯芝麻花生大湯圓

知道古早味新街龍湯圓的份量很大，還是失心瘋的點了一堆XD

鹹湯圓：綜合大小湯圓，大小通吃兩種願望一次滿足，後來吃完我想我下次還是點大湯圓就好，湯底是客家古早味油蔥大骨湯，油蔥香味很濃郁，還有香菇跟蝦米的香氣，小湯圓也很軟Ｑ但沒有比大湯圓搶眼，湯頭單喝稍鹹，但配湯圓剛剛好

最讚的還是鮮肉大湯圓，是我目前吃過最大顆的，有夠重啦！皮很軟Ｑ，重點是裡面的肉餡有夠讚，不像一般鮮肉湯圓是肉丸，裡面是細緻的鮮肉，每一口都可以吃到內餡跟湯圓的平衡口感，比起包肉丸的湯圓，我更愛這種！

乾粄條，標準客家乾粄條，簡單肉燥、油蔥、韭菜等，看似簡單但味道很有深度，粄條又Ｑ又有米香，這跟我小時候吃的一模一樣味道都沒變過，加點辣椒醬跟醬油膏就很美味了

紅豆湯芝麻花生大湯圓，古早味新街龍湯圓的甜湯圓超強，基本上吃過一次就回不去了，這一碗有五顆大湯圓，紅豆湯甜而不膩，紅豆綿密鬆軟，算很好喝，但跟湯圓的美味衝擊相比，紅豆湯完全就是配角

芝麻花生大湯圓的尺寸應該是比桂X湯圓大上兩倍，超大一顆，裡面餡料超滿，花生跟芝麻都呈現流沙狀，而且還可以吃到花生、芝麻的顆粒口感，甜度也不會很高，加上Q軟的皮，這湯圓給我95分的高分！太強了啦

古早味新街龍湯圓本體湯圓是非常OK的，隨便點也不會踩雷，回來看網友分享才知道，原來他的滷味也很厲害，下次有機會再來試試看囉！

古早味新街龍湯圓

地址：桃園市中壢區新街21號

電話：03 461 0752

營業時間：08:00–21:00

古早味新街龍湯圓FB

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