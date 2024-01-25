東公有零售市場是一座超過百年的早市，想當然一定有超厲害，隨便都超過一甲子的老店，其中這家也是人氣排隊名店之一，更是堅持以傳統古早味豬網紗油包覆的超粗肉捲！這真的在外面很少吃到這麼古早味的，現包現炸，用了三鍋一起炸都來不及賣，排隊人龍更是每天日常。

阿富網絲肉捲｜交通位置

位於嘉義東市場入口處，忠孝路光彩街上。

地址：嘉義市東區忠孝路光彩街上

營業時間：6:00～12:00

公休：每週一

外面很少吃得到的古早味

看看這排隊人潮

每天早上都是這陣仗，至少我去過好幾次都這樣。

想吃得乖乖排隊先。

阿富網絲肉捲｜MENU

傳統肉捲｜70元

櫻花蝦肉捲｜100元

之前旺季有限購，傳統肉捲一人兩條，櫻花蝦肉捲則不限，而且可以重新排隊再買一次，如果你願意的話啦！至於現在是否有限制我就不知道了。

現場手工現包現炸，那個白色豬橫膈膜是豬網紗油包覆肉捲。

仔細看，每一條都好粗大XD

最後還要裹粉再下去油炸，其實很搞剛。

而且現場已經開三鍋在炸了，還是來不及賣。

一個負責炸，還要放涼後再切。

都是現包現炸的喔。

炸過後那香酥又帶點微焦的色澤好吸引人。

炸好後還要放一旁先吹涼

然後再做切片處理

例外還有賣一些台式古早味小吃

肉粽

我們之前去的時候剛好是端午節前

很多客人都是來買肉粽的，好奇心重的我也買一顆吃吃看

南部粽都有放花生，裡面的料就挺簡單的，鹹香夠味。

偏軟黏口感，我還是愛北部粽

草仔粿

我超愛買草仔粿，這家的好吃

就是粿皮比較厚，但蘿蔔絲內餡我喜歡。

大小約一個掌心大

粿皮偏厚，但調味很鹹香夠味。

香茶鵝

這個也好吃！身為茶鵝控必買。

阿富網絲肉捲

肉捲其實可切或不切，不切就是整條袋裝，切好會幫你放盒裝。每一條都超有份量，而且真材實料，應該是豬網紗油的關係，真的特別香。但不外帶不知道，原來一條這麼油！尤其用氣炸鍋加熱時，榨出來的油我都擔心肉捲會自體燃燒XD。

說是肉捲，其實是魚漿製品，裡面包有豬肉、洋蔥、魚漿、荸薺、豆薯、紅蘿蔔、芹菜和蔥等….吃起來外脆內香，還有帶點脆的荸薺增添口感，軟香帶點Q還有脆感，整體來說挺鮮的。

至於傳統肉捲跟櫻花蝦的差距呢？應該說多了櫻花蝦的獨特鮮味，確實很好辨認。有些人會覺得蝦味偏重太腥，但我個人還挺喜歡的。就是整體來說真的太油了，這種邪惡的食物，嚐一次就夠了。

阿富網絲肉捲

地址：嘉義市東區忠孝路光彩街上

電話：05 2273095

時間：06:00–12:00（週一公休)

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