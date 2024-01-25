



年節將近，相信很多人都已經在著手進行年菜的挑選與訂購；對吃極度講究的我來說飯店年菜的部分當然首推漢來美食的宅配年菜

漢來美食旗下的宅美食中品項相當得多元，不論葷、素都因有盡有，且米其林入選餐廳「福園」研發監製的宅配年菜也能訂購，真的是2024宅配年菜中不能錯過的重點

過年若不想到飯店去人擠人，那麼漢來飯店出身的「漢來美食」所推出的過年年菜，就會是除夕團圓飯的最佳選擇

漢來美食－宅美食

官網：https://hilai.tw/漢來出品冷凍美食

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漢來美食從2020年以來，因應疫情、以及現代人的飲食用餐習慣的改變，開發了許多的冷凍美食，這其中當然也包含了冷凍年菜等等

不論是精緻的港點、或是五星主廚的經典拿手好菜，都能宅配送到家！只要簡單的復熱，就可以美味端上桌

特別是大家喜愛的名人坊、翠園、漢來軒、五梅先生以及入選米其林推薦的福園，讓人在家也能享有五星飯店主廚等級的名菜

2024年宅配年菜我來跟大家分享幾道我覺得非擁有不可的年菜推薦：福園的貴妃藥膳醉蝦、福園古早味台式香腸，以及人氣港點鮮蝦腐皮卷、蜜汁叉燒包，熱銷素食湯品五梅先生咖哩湯麵、五梅先生麻辣湯麵

漢來美食2024宅配年菜：福園貴妃藥膳醉蝦。

家庭聚餐非常喜歡前去的福園餐廳，除了是入選米其林餐廳推薦之外，它們以台菜結合新鮮海鮮研發出了的料理不僅美味、更是新鮮

過年時節最愛膨湃的紅色喜氣鮮蝦，這貴妃藥膳醉蝦絕對是首選

精選白蝦每一尾都非常的肥美且厚實，浸入獨家的藥膳配方以及陳年紹興酒，將滋味結合蝦肉的鮮美，完美呈現！

說真的這一道要上桌真的是非常的EASY，完全解凍後就可以立刻食用

裡面的用料實在看的見！大顆的紅棗搭配為數很多的枸杞、陳年紹興的飄香，都讓人食指大動

鮮美的白蝦咬得到肉質的脆度，鮮脆完全留存在嘴巴之中

說沒有醉意是騙人的，因為這蝦肉好吃的令人陶醉

尾韻帶著甘甜，不會有酒的苦澀！真的是過年年菜中的大菜呀

漢來美食2024宅配年菜：福園古早味香腸。

紅色的包裝禮盒，不僅自用吃得實在、送禮也非常得宜！特別看到福園餐廳，更是人手都想帶一盒走的好滋味

漢來主廚嚴選的台灣豬肉，以傳統經典的手法打造懷舊美食

肥瘦適中，吃起來非常的飽滿夠味，但是卻不帶死鹹；帶有著淡淡的高粱酒香氣，將肉汁的香甜提點了許多

非常簡單好料理，不論是要熱鍋煎熟、或是烤箱烘烤，甚至氣炸鍋搬出來，都是完美好菜經典上桌

在茶餘飯後也是配茶、配酒~閒聊的經典美食

漢來美食人氣港點：蜜汁叉燒包

這可以說是家人每到翠園必點的經典菜色，特別是從2022開始到2024年對我們家來說可以說是巨變的一段時間，蜜汁叉燒包也是我們緬懷家人的一道經典美食

（阿公每次去翠園必點）

以漢來主廚嚴選的台灣豬肉搭配上經典的蜜汁叉燒醬調味，讓豬肉本身吃起來不僅彈牙又細緻，那鹹甜的滋味也恰到好處

不乾柴的豬肉、不死鹹的風味，讓人很迷戀那叉燒內餡

頂級的麵粉搭配上五星級的主廚工法揉捏出來的外皮看起來蓬鬆，吃起來扎實又細緻

搭配上內餡一起吃，依然不減那麵粉的香氣

不論是要使用電鍋加熱、微波復熱都可以，是不是真的是超方便呢？！

漢來美食人氣港點：鮮蝦腐皮卷。

港點之中必點的人氣美食，在家也能吃的到！

尤其漢來宅美食的鮮蝦腐皮卷每卷都飽滿又脆口，真的是廚藝0分者也能輕鬆端上桌，成為人人讚嘆的一道美食

非基改的黃豆打造鮮脆腐皮卷的外皮

炸的金黃酥脆少了油膩多了香氣，每一口咬下去都能聽到喀滋的聲響

豐富的魚漿搭配上清甜的蝦仁，配點西洋芹打造層次滋味

不說你不知道，咬下去的那彈性、那扎實感，真的就好像現做一樣的好吃！

以我自己的經驗來分享可以使用油炸的方式會更加金黃亮眼！

漢來美食人氣素食：五梅先生手作咖哩湯。

五梅先生是許多素食朋友喜歡的餐廳，儘管我平常是以葷食為主，但是吃到五梅先生之後，真的是會讓人愛上蔬食耶！

揮別過去你對蔬食的既定印象，五梅先生主廚以經驗與貼近更多人的味蕾打造出美味的料理

而這手作咖哩湯可是連小花生都讚不絕口，非常喜歡的一個湯品呢

以杏鮑菇、秀珍菇搭配上新鮮蔬菜等等一起熬製基底，加入主廚的特製咖哩，慢慢炒出香氣

當然其中不能缺少的就是檸檬葉與香茅

一包咖哩湯中你能發現真的非常的豐富且多樣性

簡單加熱，加入麵條就成為一碗豐富的手作咖哩麵，不帶有辣度，因此大人小孩吃都非常的適合

經過冷凍宅配後依然不減食材的口感！彈牙的杏鮑菇、搭配上吸附著湯汁的油豆腐，咬下去那咖裡的香氣濃而不膩，帶有清爽卻夠味的風味

讓人唇齒留香啊！





滑溜的麵條吸附著湯汁，夠味又飽足

真的是單身族或者是小家庭必囤貨的一款！

漢來美食人氣素食：五梅先生手作麻辣湯。

真的是太美味了！如果說手作咖哩湯是老少咸宜，那麼這麻辣湯我可以稱它是大人味

以多款辣椒：青花椒、大紅袍花椒、雞心辣椒...等等，炒出麻辣的香氣

搭配上多種蔬菜一起熬煮，更是增加了甘甜滋味

裡面的食材真的是豐富到令我嚇到！

麻辣湯的精隨臭豆腐咬下去那帶點微臭、又香的滋味，真的讓人好喜歡

細緻又嫩口，搭配上豆皮、蔬菜一起吃，風味絕佳

說真的如果你平常是覺得吃蔬食會有一點不適應的人，五梅先生的宅美食系列，真的是超乎凡響的好吃

也因此2024年過年年菜我一點都不驚慌或擔心，因為打開漢來美食宅美食，特色、經典風味就能送到家

完全不用花太多時間，就能優雅地上餐

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