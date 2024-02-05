2024-02-05

年節即將來臨，2024年走春大家選好地方了嗎? 這次女王替大家捕獲到了，位於台中經典綠園道內最新進駐的科技運動「HADO AR電子躲避球」這個超強的AR實境遊戲，可以說是大家年節假期最好的團體運動，台中人不用再擔心春節沒地方去! 大家快跟著女王開箱這篇超厲害的AR電子躲避球吧~(PS:文末還有，提供給讀者的優惠資訊。)

HADO AR電子躲避球在哪裡?

地址：403台中市西區健行路1049號6樓（金典綠園道商場6F）

營業時間：週一到週五11:00-21:30 ; 週六日10:30-22:00

服務電話：0978-976949

HADO AR電子躲避球 位於台中人的約會勝地台中金典綠園道的6樓，大家只要看到下面圖片的圓形拱門就可以找到他囉! 對了~在正式體驗前，女王要再提醒大家這個電子躲避球都是採預約制，建議大家一定要記得先線上報名(連結點我)才不會到現場撲空喔! 好啦~說了這麼多現在就讓我們，正式帶大家進入這個超厲害的AR實境團建運動吧~

HADO新年活動

2024/2/8-2/14

三人一組報隊PK AR電子躲避球

勝利隊伍現場抽紅包

HADO AR電子躲避球介紹

HADO AR電子躲避球 是一項引進日本的最新科技運動，透過佩戴AR頭部顯示器和腕帶感應器，就能夠在現實世界中發射能量球進攻，融合躲避球與AR的擴增實境科技，讓「波動拳」以及「龜派氣」功再也不是夢。而且 HADO AR電子躲避球 已經風靡了超過20個國家，更在日本發展成了一項非常成熟的專業運動競賽，除了擁有正式的職業比賽外，更有豐富的技能設置以及戰術規劃等模式運用，這新型態的科技運動真的人會讓人玩上癮阿~

AR實境團體運動

而且這項AR實境運動每個場地共可容納2-9人，因此不管你是想來聯誼、團建運動、或是運動競賽這項遊戲都非常適合，而且因為虛擬躲避球，不會有被擊球打到的疼痛感，所以就不管是男生、女生、大人小孩、老人都可以輕鬆遊玩，真的是超適合年節全家大小一同來遊玩的台中健身運動啊!

HADO AR電子躲避球課程及收費方式

HADO-AR電子躲避球 的基本收費方式大約有4種：

30分鐘新手體驗(上限人數9人)：$290 /人 60分鐘新手體驗(上限人數9人)：$480 /人 30分鐘包場方案(上限人數9人)：$2,250 /場 60分鐘包場方案(上限人數9人)：$3,600 /場

※以上價格皆有時效性，請以HADO-AR電子躲避球官方資訊為主!

大家可以看到HADO-AR電子躲避球在新手體驗部分，價格可以說是超級親民$290元就能輕鬆暢玩30分鐘。女王今天報名的活動是60分鐘的體驗內容，大家也可以參考一下選擇適合自己的體驗內容去報名喔! 接下來就讓女王繼續帶大家看下去吧~

AR實境躲避球運動課程

HADO AR 電子躲避球 60分鐘的體驗課程內容有，穿戴設備教學、基本攻擊教學、防禦教學、攻擊屬性點數設置及正式競賽活動，整個活動也會搭配一位隨機的教練在旁輔助教學，60分鐘可以說是玩好玩滿的最佳選擇首選!

HADO 第一階段課程會是一對一教學時間(PS:團體遊玩的話就會一起教學喔)，簡單的AR氣功發射、防禦盾牌操作與玩樂競賽。對了! 如果單看場上動作大家可能會看不出個所以然，所以店家在每個競賽場地都會有一個大螢幕，如果在外場的人想要看看實際遊玩狀況，也可以透過電視即時轉播了解喔~

話說HADO AR電子躲避球裝置設計的非常優良，高清AR螢幕搭配上靈活的手部控制器，讓女王輕鬆的打出超多波動拳真的是爽度十足! 而且在練習後還有競賽比分的機制，女王只能說這有趣程度真的是會讓人玩到著迷阿~

HADO世界盃-AR科技運動體驗

話說 HADO AR電子躲避球 也像是許多運動一樣，發展出了專業的比賽，每年在日本舉辦的HADO世界盃就是這個遊戲的著名大賽之一，而在這個新手課程中也能體驗到技能點數搭配與戰術運用的遊玩過程，不管你是想要變成攻擊高手、堅強的防禦後盾、還是敏捷玩家都可以讓你自由配置，打造出一套最適合你的專業設置喔!

台中健身運動必玩HADO AR電子躲避球

新手體驗的最後一部份就是，HADO AR 電子躲避球的正式比賽啦! 因為HADO一個3 V.S 3的團隊對戰運動，因此如果你是像女王一樣2人來遊玩的話，就會出現兩名AR NPC，來模擬真實的比賽體驗。

現在就讓我們進入HADO的正式比賽吧~對戰時間為80秒Start! ( HADO遊戲規則解說：選手可以看到對手的四枚生命值，打中對手的四枚生命值就可以得到1分，比賽時間結束時，得分高的隊伍獲勝，若得分相同則會進入延長驟死賽，率先得到1分的隊伍即獲勝。)

▼在最後正式比賽時 HADO還會替大家提供，正式比賽的遊戲畫面存檔紀錄，大家除了可以自己至雲端下載回放或是當作紀錄留念都OK喔!

女王只能說多人比賽真的太刺激啦! 滿滿的龜派氣功以及華麗技能，讓女王和寶寶求勝欲大發跑來跑去，最後女王以超高的30分大獲全勝，女王只能說這個AR運動比去健身房還累真的是太好玩啦~

2024台中走春景點推薦

HADO AR電子躲避球 新手體驗活動到這也告一段落啦! 這次體驗真的讓女王感受到一趟穿越現實世界的新奇之旅，將AR實境技術融到運動競技，讓人享受獨特的科技運動體驗，這個台中AR實境遊戲個人覺得是2024台中走春景點推薦的首選活動，超適合一群人一起體驗，不管是尾牙活動、團體走春，都能快速的增進感情的與度過假期的歡樂時光喔!

對了! 遊玩後的佩帶裝置都採自助回收，大家幫忙清潔一下放置定位就可以囉!

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三人一組報隊PK AR電子躲避球

勝利隊伍現場抽紅包