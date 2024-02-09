基隆新地標-基隆塔除頂端有天空步道可以直達無敵觀景台，還有最美的書店遠見人文空間，這裡設計突出去的景觀平台成為閱讀空間，每個座位都是最佳景觀區，讓我們可以一邊閱讀，一邊從高空欣賞基隆美麗的景緻，也可以在崆書屋內享用美食，將基隆山海美景盡收眼底，成為2024基隆最新打卡點。

基隆最新景點：遠見人文空間，視野極好，擁有大片的落地窗，三面環景可以從不同的角度欣賞基隆巿區美景。

書店裡美好的角落：可以讓孩子從小在閱讀中找到幸福的時刻，留下美好的回憶。影片分享

基隆新亮點：基隆塔：在基隆看見世界，讓世界看見基隆。

基隆港為郵輪第一站停靠站，希望可以留住旅客，發現基隆的美～

基隆塔周邊必遊景點：遠見人文空間、崆書屋、主普壇、扇形廣場、鵲橋景觀平台、信二防空洞、中正公園、大佛禪寺等。

基隆塔造型特殊，以橋式起重機為豎梯造型，成為全台首創依山傍海建築。

可以從（義二路130號）三角廣場搭景觀電梯直達基隆塔頂端觀景平台。

下樓梯到達4樓遠見人文空間。

好喜歡這裡閱讀空間設計，讓每個角落都是最佳觀景台，不用風吹日曬就可以欣賞基隆山海美景。

重點是還有各種書籍提供免費閱讀，成為基隆最美的書店。

想必未來成為基隆最新打卡點。

崆書屋免費參觀，也有提供海鮮蒸食、下午茶，咖啡點心可以享用。

MSC地中海榮耀號

旁邊有個突出去的觀景平台為基隆塔最佳美拍視角。

基隆塔頂端天空步道，視野遼闊，可以360度將基隆山海美景盡收眼底。影片分享

基隆塔：基隆市中正區義二路130號；營業時間：10:00-21:00

基隆遠見人文空間：基隆市中正區義二路130號4樓；營業時間：10:00-18:00

崆書屋 House K：基隆市中正區信二路284-1號；營業時間：10:00-18:00





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