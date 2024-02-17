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【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒必備！！

2024-02-17 20:22:07 Julia Hsu 人氣：110
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：394篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：南屯 蕭 爌肉飯
place台中市南屯區黎明路一段
作者本次評價：
3.65
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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南屯蕭爌肉飯
區域 台中市南屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
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菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

菜市場的小攤，生意很好！桌子不多大家都併桌

菜單：

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

攤位上很簡單的菜單，但我每次來吃早餐都覺得我等一下可能是要去碼頭上工先吃飽再幹活！粗曠感的小吃滿滿的古早味！哈！

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

過年前還有年節禮盒可選，不過呀我比較推真空包啦！

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

真空包的大小剛好是一個小家庭可以消耗的起，我買了手工切丁滷肉跟辣椒，滷肉自己加熱也是拌飯神器，這個真空包可以喔！

菜色：

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

紅通通的是辣椒但是一開始我真的以為他是辣豆鼓。因為隔壁的阿伯也說是辣豆鼓.....但老闆都說是辣椒啦！

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

今天吃爌肉飯，招牌主打，我推半肥瘦。三個主食呢在我心裡的排名：滷肉飯>爌肉飯>豬腳飯。

若從我每次去吃聽到的.....其實是白菜魯第一名！

如果是三種肉的話最常聽到的是滷肉飯or 爌肉飯+單點豬腳！小孩子才做選擇~好吃的當然通通都要呀

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

爌肉跟榨菜超合拍，若能有一點辣，再來辣椒！絕對是嗑飯神器

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

味噌湯$15，我覺得這款湯幾乎就是肉燥飯跟爌肉飯的標配！這家的味道蠻傳統的！

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

裡面很簡單有蔥、海帶，不會太濃郁勝在早上喝熱湯~舒爽！

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

豬腳很Q彈。是那種大家會覺得哇~膠原蛋白滿滿的那種。但很容易脫離骨頭！吮骨派的最愛！

【台中 小吃】南屯蕭爌肉飯，透早的早餐就該吃爌肉飯+手工辣椒

爌肉看個人喜好，這家味道是肉香帶一點鹹醬油味。吃起來算是樸實加上榨菜跟辣椒則是提味，肉感更加清爽！

軟爛的肥肉跟口感脆脆的榨菜還有重鹹加碼的辣豆豉，我覺得爌肉一定不要加辣椒醬，手工辣椒比較讚！

 

南屯蕭爌肉飯

推薦 指數：3顆星

推薦原因：  豬蹄口感Q彈，膠原蛋白滿滿！清淡的鹹味很適合現在人的飲食習慣，想要加重口味的也有好吃的手工辣椒！滷肉飯是手工切丁吃得出滿嘴黏黏的膠質也有瘦肉丁的口感！早上來一碗搭上清爽的味噌湯.....整個胃都開了！

營業時間：週二~週日06:00~12:30（定休：週一，不定休洽店家)

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064071187928

官網：https://nantunxiao.tw/

電話：0423862158

地址：408台中市南屯區南興巷28號


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文章標籤
台中 台中美食 蕭爌肉飯 南屯蕭爌肉飯 台灣小吃 南屯市場 南屯市場美食 好吃 肉燥飯
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