酸小七｜酸湯魚 Suan Tang Yu 區域 台中市南屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

候位區也很舒適，冷氣強！

木色調的開放式空間真的也很加分

第一次來這家店可以嘗試一下飲料，也可以來試試店家提供的自取熱茶，有菊花決明子茶、桑葚紅棗茶可選喔

菜單：

菜單設計得很棒因為有用星號來提醒你口味上的差異，我覺得滿貼心的

小點的話我一般會推薦小酥肉。這個有點像是內地的繼光香香雞。可以吃到不同台灣的炸雞口味

如果對飲料沒有特別想法的，在環境那邊有提到店家有提供熱茶可以取用。

那如果選飲料的話，我自己覺得兩款都香香甜甜也是一種不錯的嘗試

電子菜單請按我

菜色：

我第一次吃酸小七是外帶，包裝盒很用心。後來找了一個時間來內用！是看了部落客介紹.....我是不是暴露了我是鄰居，XD

氣泡梨汁，我覺得滿溫潤的但對於解辣來說還是熱水好！金湯酸菜魚$328，是一個比經典酸菜魚還要在溫和一點的口味，但又不會像番茄口味是另一種口感

魚片跟菊花是標配，大部分我還是喜歡加點油條。因為菜色裡面已經有魚片跟寬粉所以你可以這樣吃一餐就很飽足

不過酸菜魚很搭白飯，所以我自己是都會加點白飯，你也是白飯派嗎？

靈魂魚片跟細細的酸菜搭起來吃起來有剁椒的酸與辣又有蛋黃中和了蠻橫的辣度，酸小七的魚片比刁X 酸菜魚還要再薄些，但無法加點魚片我覺得是菜單上比較可惜的一點！

主菜以外的配菜，一定要有豆芽跟豆皮。南屯區的豆腐專賣店甚多所以相對豆皮類的都做得相當精細好吃。

朋友好奇的麻辣干鍋也點了，乾鍋魚$358

整體顏色上很鮮滑油亮，我一度都覺得聞到老乾媽的那種鹹辣味道

畫面裡面有藕片、香菜、午餐肉、炸魚條、炸鳥蛋、米血。有點可惜的是裡面沒有花椰菜！乾鍋跟白花椰菜很搭的！

整體來說味道還OK，乾鍋魚鹹辣指數是5顆星，本店最辣！確實吃起來也是這樣，平常不吃大辣的人建議不要輕易嘗試！

味道香辣的乾鍋我倒是覺得單吃有點過鹹，如果你選乾鍋倒是很建議來杯飲料，氣泡雪梨汁喝起來有種幸福感，推薦！

酸小七｜酸湯魚 Suan Tang Yu

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 金湯是一個比較溫和入門的酸菜魚選項，推薦沒有嘗試過酸菜魚的人入門嘗試必點！多重口味的酸菜魚各有千秋讓你吃不膩是一家同時兼容大大辣與不辣存在的餐廳，一人一鍋也很貼心，希望菜單上還能再增加米線或花椰菜的單點項目，就算是不點白飯，米線也跟湯底都好搭！

營業時間：週一~週日11:00~00:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB： https://www.facebook.com/suanxiaoqi.TW

IG： 請按我

電話：0423893909

地址：408台中市南屯區五權西路二段518-1號