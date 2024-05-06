惹鍋 台中文心店 區域 台中市南屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

我第一次吃惹鍋是晚上。黑夜中，惹鍋大大的招牌很惹眼

趁早上跑步再拍一個白天的惹鍋

一個人的惹鍋，喜歡火鍋有這種單人座位，空間舒適

惹鍋是極簡搭上工業風裝潢，長型空間很舒適。就是整體有點暗

菜單：

電子菜單請按我

菜色：

不知道是因為晚上還是因為燈光，惹鍋的自助菜色很豐富但有點暗，提供了新鮮的綠葉蔬菜，還有烏龍麵、王子麵等主食 (也有滷肉飯喔！請自取)

綠色的菠菜沒有很重的蔬菜為，右邊的奶油白菜超好吃！好吃到朋友推薦我去夾。而我這個不愛白菜的人也被征服

因為這個自助吧，我們覺得下次也可以約這裡，這個菜的品質很不普通，高等規格吃起來很棒！

煮起來不油，口感也好。這款好吃！

梅花豬的話，我覺得搭我的胡椒豬肚雞好吃。但朋友也覺得雞白湯好吃！豬腥味基本上沒有！不吃牛可以選這個

海鮮新鮮，所以不論湯底都吃起來新鮮，特別推薦那個烏賊，甜的讓我們覺得應該要搭點哇沙米上桌！

飲料吧很多樣，不過台中現在自助吧大同小異，我可能要推薦它的是義豐冬瓜茶、少見！

冰淇淋我沒拍到，這家也是提供Niseko 的冰淇淋，這款上次在築X 吃到就很驚豔，今天吃也是很滿意，這款北海道來的冰淇淋非常推！

惹鍋 台中文心店

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 惹鍋的湯頭調得很好，單喝、涮肉、搭海鮮都不錯！雞白湯、豬肚雞都很推不愧是店家推薦款！蔬菜太好吃再加上肉類分量槓槓的，看起來只是一盤吃起來我們都同意，女生自己只有半盤的能耐。在平價多種湯頭的火鍋CP值很高，除了環境有點暗，其他我都覺得很優！

營業時間：週一~週日11:00~04:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB： https://www.facebook.com/theguofuxin/?locale=zh_TW

官網： https://www.theguopot.com/

電話：0424713799

地址：40878台中市南屯區文心路一段130號