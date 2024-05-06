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【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到飽，CP值高到牛逼逼

2024-05-06 00:16:00 Julia Hsu 人氣：94
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：406篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：惹鍋(文心店)
phone-04-2471-3799
place台中市南屯區文心路一段130號
作者本次評價：
3.55
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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惹鍋 台中文心店

 
區域 台中市南屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

 

 

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

我第一次吃惹鍋是晚上。黑夜中，惹鍋大大的招牌很惹眼

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

趁早上跑步再拍一個白天的惹鍋

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

一個人的惹鍋，喜歡火鍋有這種單人座位，空間舒適

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

惹鍋是極簡搭上工業風裝潢，長型空間很舒適。就是整體有點暗

菜單：

電子菜單請按我

 

菜色：

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

不知道是因為晚上還是因為燈光，惹鍋的自助菜色很豐富但有點暗，提供了新鮮的綠葉蔬菜，還有烏龍麵、王子麵等主食 (也有滷肉飯喔！請自取)

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

綠色的菠菜沒有很重的蔬菜為，右邊的奶油白菜超好吃！好吃到朋友推薦我去夾。而我這個不愛白菜的人也被征服

因為這個自助吧，我們覺得下次也可以約這裡，這個菜的品質很不普通，高等規格吃起來很棒！

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

煮起來不油，口感也好。這款好吃！

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

梅花豬的話，我覺得搭我的胡椒豬肚雞好吃。但朋友也覺得雞白湯好吃！豬腥味基本上沒有！不吃牛可以選這個

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

海鮮新鮮，所以不論湯底都吃起來新鮮，特別推薦那個烏賊，甜的讓我們覺得應該要搭點哇沙米上桌！

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

飲料吧很多樣，不過台中現在自助吧大同小異，我可能要推薦它的是義豐冬瓜茶、少見！

【台中 火鍋】惹鍋 台中文心店，甜點飲料自助吧+蔬菜自助吃到

冰淇淋我沒拍到，這家也是提供Niseko 的冰淇淋，這款上次在築X 吃到就很驚豔，今天吃也是很滿意，這款北海道來的冰淇淋非常推！

惹鍋 台中文心店

推薦 指數：3顆星 

推薦原因： 惹鍋的湯頭調得很好，單喝、涮肉、搭海鮮都不錯！雞白湯、豬肚雞都很推不愧是店家推薦款！蔬菜太好吃再加上肉類分量槓槓的，看起來只是一盤吃起來我們都同意，女生自己只有半盤的能耐。在平價多種湯頭的火鍋CP值很高，除了環境有點暗，其他我都覺得很優！

營業時間：週一~週日11:00~04:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB：https://www.facebook.com/theguofuxin/?locale=zh_TW

官網：https://www.theguopot.com/

電話：0424713799

地址：40878台中市南屯區文心路一段130號


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文章標籤
台中火鍋 火鍋 台中美食 南屯區美食 惹鍋 連鎖鍋物 自助菜吧 飲料自助
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