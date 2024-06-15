夜間部爌肉飯 區域 台中市西區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

菜單：

照片取自官網~主食價格有點...但我覺得份量份量OK。小菜的CP值不錯

菜色：

其實呢點一個主食便當就可以吃得很飽還豐盛，我隔壁的夫妻就是點一個便當再加點小菜，不過今天的我回台灣第一餐最想要什麼都來一點

中斷的蹄膀都是膠質，夜間部的口味是Q談而不軟爛。油膩度很低這個有厲害！

拉開的爌肉肥瘦參半，香氣迷人。夾筷可以分散，這個軟嫩度跟Q彈的口感必須滿分

肥肉不油膩大概是我覺得這家最厲害的一點，就連瘦肉的切面都是這樣的軟嫩度。這個爌肉吃起來不輸雞排Juicy

魯肉飯搭上酸菜是台中最傳統的口味吧！我吃了好幾間都這樣，中碗的份量很OK，意外的是它的魯肉飯是QQ的口感而不是入口即化的類型

所以整體爌肉、魯肉、蹄膀，我最推薦就是招牌爌肉飯！！

當然必須加點的是荷包蛋，今天的滿一般的，不過服務人員介紹流利，說話也清楚我覺得服務度很不錯動線也因為這樣清楚。荷包蛋可能是我沒交代熟度當然會受到比較熟的蛋囉！

魯肉飯的靈魂除了酸菜，甜辣醬跟辣椒醬也不可少。不過我覺得夜間部的話甜辣醬推薦高於辣椒醬

小黃瓜都很入味，如果是消夜的話真的很推薦小黃瓜喔~酸爽又飽滿水分~消暑

燙青菜大約是兩個拳頭大，兩個人分食剛好！新鮮的蒜泥搭上油蔥酥，我覺得這個組合意外的好微香但不鹹

味噌湯比想像中好大一碗！一個人不能點，因為份量很足！口味鹹中帶甜

整體來說，夜間部爌肉飯的招牌果然是爌肉飯，從三種不同的肉我也得出一個結論，就是這家肉是偏甜味的！厲害的特點是Q彈還有不油膩就是有點甜搭上酸菜比較加分！

夜間部爌肉飯

推薦 指數：3顆星

推薦原因：推薦選招牌爌肉飯，口味偏甜與Q彈比較像是南部的口味。喜歡味噌湯與小菜，夏天選這個當晚餐或消夜也是很消暑！

營業時間：週一~週日17:00~02:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB： https://www.facebook.com/gihtin.night?mibextid=ZbWKwL

電話：0423200735

地址：403台中市西區精誠路109號