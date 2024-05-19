HALOA POKE 夏威夷拌飯(誠品480) 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

菜單：

電子菜單請按我

菜色：

自選波奇$150 加點了一份生鮭魚($60)=210

自選POKE的話HALOA 已經吃過3次以上最推薦點的是龍鬚菜、花椰菜、辣鮪魚泥。

如果第一次來也可以選店家的推薦項目會比較能吃出特色！這家的特色餐點我是覺得搭得不錯！

味道搭著辣美乃滋依舊是夏天的好朋友。不過台中的擺盤還有份量跟台北有點差距。新店開幕希望會再穩定下來

我選了生菜一半、胚芽米一半但看起來這一份有點亂，估計擺盤需要再練練！

台北的HALOA：【台北 餐廳】HALOA POKE 夏威夷拌飯(中山店)，夏天用這一味拌飯添加舒爽，熱氣退散

HALOA POKE 夏威夷拌飯 誠品480店

推薦 指數：3顆星

推薦原因：第一時間注意到這家店也是因為我特地去台北吃過HALOA 中山店，台中店有點侷促，新店開幕再給他點時間練練！推薦自選的菜色是辣鮪魚泥這個拌飯超優！醬汁口味最愛辣沙拉有一種Cream 感滑順度很高，一口接一口鹹甜口味帶給我很大的幸福感！

營業時間：週一~週日11:00~22:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB： https://www.facebook.com/haloapoke/

電話：0422519885

地址：407台中市西屯區市政路480號B1