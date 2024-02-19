位於舊城區 巷弄間的日據時代老宅咖啡，花草點綴還有懷舊老物件 把這間老宅妝點的很有氛圍。而且這家不但懷舊復古很有特色以外，甜點有創意也好吃，把古早味與現代糕點混搭碰撞，尤其是藥房肉桂跟麵茶椪餅冰淇淋還有昭和布丁都挺推薦的。

花宅咖啡 HUA Cafe｜交通位置

位於楊士芳紀念公園旁的碧霞街上，正門隱藏在胡同裡，門外有著小巧的招牌，開車可以停放在附近白線內或者嘟嘟房(宜蘭城隍廟站)的收費停車場，走路過來大約2分鐘的路程。

真的要走入巷弄才會看到這家

有著綠意花草的老宅空間

手寫的字體很可愛

有一種闖入別人家的感覺

懷舊復古老物件組成的老宅咖啡廳

磨石子地板，跟我家一樣

這種反而很好保養，因為本來就髒髒的，哈。

其實沒改變太多構造，除了打通並挑高以外

牆壁的部分維持原樣，有一種混搭的復古美感。

門外可愛的黑貓

這面牆真的好經典

還有復古老時鐘等搭配。

落地窗外綠意與陽光灑落一室溫馨

座位不多，我們是一開店就來

才有機會拍到空景，沒多久就全滿了。

花宅咖啡 HUA Cafe｜MENU

有咖啡、飲品、甜點、披薩、鬆餅等，價位落在$80~$220之間，飲用水自取，店裡除了自製甜點外，也有客座甜點，每人低消一杯飲品，客滿時限時90分鐘，是間寵物友善空間。

拿鐵咖啡/鴛鴦拿鐵

茶控的人我推薦鴛鴦拿鐵，使用蜜香紅茶、錫蘭紅茶、鮮奶、咖啡等黃金比例混合，茶與咖啡混和的香氣溫順醇厚，還有鮮奶中和，柔順甘甜。

麵茶凸餅波霸冰淇淋

把古早味甜點麵茶與凸（椪）餅結合，搭配冰淇淋珍珠還有餅乾，一種古早結合現代的混搭碰撞出來的新甜點風貌，麵茶、椪餅更是由蘭城舊味‘薛榮興“從日據時代至今代代相傳的手藝。

香草冰淇淋有滿滿的香草籽，真材實料，還有咀嚼系最愛珍珠與餅乾加持，灑上麵茶粉跟脆香的椪餅，層層堆疊出多層次風味。

日式昭和布丁

說到昭和時代的甜點就不得不提到這個糖漬櫻桃，不管是剉冰還是布丁都常出現，現在只要標榜懷舊復古昭和時代甜點也都常見這糖漬櫻桃，很有標誌性的時代感。

除了櫻桃外還有這杯子與布丁口感，真的有夠昭和。濃厚蛋香搭配微苦焦糖還有添加了橙花鮮奶油增添滑順感，口感綿密入口即化，很好吃。

這家是真的蠻推薦的

尤其是甜點控的朋友們，這家甜點確實夠水準，推推。

花宅咖啡HUA Cafe

地址：宜蘭縣宜蘭市碧霞街26號

電話：039 358826

時間：11:30–19:00｜每週三四公休

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