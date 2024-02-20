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宜蘭民宿推薦》【卡布雷莊園】是一家有著濃濃歐洲風情的莊園民宿。【卡布雷villa包棟莊園】位於冬山，簡直像IG打卡熱點，民宿設施很多，有電梯、戲水池、兒童遊戲室、美式烤肉爐，房內還有溜滑梯。現在也是宜蘭非常熱門的villa親子包棟民宿哦這裏近羅東夜市、蘇澳鎮，附近也有冬山景點冬山美食如冬山河、傳藝中心，也有不少老少咸宜的宜蘭免門票景點宜蘭室內景點宜蘭免費觀光工廠。加上民宿旁四時變化的田園景觀，非常適合渡假哦

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卡布雷莊園 民宿資訊

卡布雷莊園 交通停車

自行開車： Google導航輸入 卡布雷villa包棟莊園

Google導航輸入 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

卡布雷莊園 戶外空間及兒童遊戲室

卡布雷莊園在藍天白雲的襯托下真的美極了

這裏一天只接待一組貴賓(僅限包棟)，適合家庭旅遊、員工旅遊、朋友慶生趴、同學會…等

可以同時容納16-29人包棟

嘿嘿，不得不說民宿主人真的滿用心的，因為歐風民宿在宜蘭十分常見，但要真找來這些雕像倒是不多見耶

每一個雕像都是十足的藝術品啊，記得上次到南投老英格蘭時也是同樣的感動

如果有機會來此，應該要好好的仔細端詳這些藝術品的姿態神情

後方的戲水池

這個真的可以坐在裏面玩哦，非常有趣

這麼棒的場地，加上烤肉爐、戲水池，真的有美國影集中開趴的感覺呢

專業的烤肉爐，真的超好烤的

嘿嘿，這個真的好厲害，簡直把兒童室內樂團搬來了

和三五好友來，真的可以來個nice ball

小朋友最愛的廚具組

卡布雷莊園 包棟特色介紹

獨棟寬敞包棟空間介紹： 整棟共有3層樓、7間房都有獨立衛浴，可入住29人（24大5小） 1間3人房、5間4人房、1間6人房 還可另外加人加床 75吋超大螢幕歡唱設備 紫外線殺菌 東方不敗過山車 電動麻將桌 全棟均為TOTO免治馬桶 大空間遮雨棚烤肉區提供大型美式烤肉爐、炭烤爐 ㄇ字型超大中島廚房 全新豪華戲水池，水深80公分（全年開放） 兒童專屬遊戲室彈跳床 撞球桌 500坪私人花園

貼心服務 提供專屬停車位 民宿備有電梯 兒童親善設備：床圍、嬰兒澡盆、消毒鍋 配合宜蘭羅東租車包車服務 Tesla特斯拉充電（TPC、Type2各一支） 整棟提供日立冷暖氣機 公共區域提供冷熱飲水機、咖啡機、熱水壺、茶杯、茶包 洗衣機 下午茶點心吧 提供免費無線WiFi上網 不與民宿主人同住

早餐部分 為了不打擾客人的度假時光，早餐僅提供食材，讓客人自行料理

續住第二晚享有9折優惠

連續假期、農曆春節不適用）

這裏因場地關係，所以不適合寵物入住哦

這裏可不是半調子的歐風哦，從裏到外都很歐洲宮廷風，不用坐十幾個小時的飛機也可享受到歐洲的樂趣!!

卡布雷莊園 室內空間

民宿外面已經足以讓人流連忘返了，民宿內部也很精采哦

坐在裏面怎麼拍怎麼美啊，不管站在那個角度拍照都很有味道

還有電動麻將桌呢!!

客廳後方的視聽室也很厲害，75吋的大電視，可以好好的唱歌同樂

這套沙發套也是與內部相互輝映!真的有夠氣派的!! 坐在這裏感覺自已就像貴婦呢

如果是包棟的方式，民宿會提供全套的早餐哦

平常也會準備點心、泡麵、零食~~真的太幸福了

這裏有電梯哦，太親民的設施了，不用大包小包提上樓

卡布雷莊園 101 維納斯四人房

這是101維納斯四人房，以藍紫色為主調的房間，有種低調奢華的感覺

躺在裏面很舒服哦! 出外住民宿就是要享受跟家裏不一樣的感覺啊，這樣才有渡假的FU~~

小朋友睡在這樣的房間保證會開心

連衛浴的設計也很歐風~~也有旅人最愛的浴缸

卡布雷莊園 201 維多利亞四人房

樓上的201維多利亞四人房

卡布雷莊園 202 皇家親子三人房

小朋友也有一張獨立的船哦，也是床啦

卡布雷莊園 203 伊莉沙白六人房

這一區兩邊開窗，視野一級棒

這裏使用品質良好的藍鯨隔音門，這樣小孩半夜哭鬧或是玩的太開心，也不會吵到隔壁房了

卡布雷莊園 301 玫瑰親子四人房

空間是挑高的，非常舒適

房間一樣是古典歐洲風，但多了些溫馨可愛的卡通元素

城堡造型的溜滑梯，光看就覺得很可愛

卡布雷莊園 302 凡爾賽四人房

卡布雷莊園 303 英格蘭四人房

英格蘭親子四人房，溜滑梯還是小火車呢

從房間的陽台往下看，又是截然不同的風景，視野遼闊，景色秀麗~~非常悠閒的田園風情

卡布雷莊園 心得評價

【卡布雷莊園】真的太厲害了，一般民眾入住會期待的功能，民宿基本上都滿足了。連隔音這類的小細節，民宿也設想的非常周到，不惜下重本把臥室的門換成隔音門。另外，入住這裏也有電梯可以協助搬行李，出門帶著大包小包的爸爸們終於可以輕鬆了

另外這麼棒的場所，也有很多人把人生重要的生日、求婚、寶寶性別派對⋯選擇安排在這裏

這部份也可以洽詢民宿主人哦

總之，這裏還有很多優點，就等待入住的旅客親自來發現了

卡布雷莊園 附近景點美食

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