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假日時分要帶孩子去哪裡玩呢？我很喜歡帶著孩子走出戶外，最好能夠實際親手製作或是體驗大自然，每每安排這項活動，孩子們總是不亦樂乎。苗栗的『自然圈農場』已經走訪多次，這個園區本來就是台灣超夯的免裝備露營區，處處遍佈多肉植物及燈飾，漫步在碎石走道，放眼望去盡是美式沙漠風格的造景設計，彷彿置身荒野電影場景。

這次的造訪，並非入住露營區，而是參與園區舉辦的半日遊活動（自費），園區環境實在太好了，除了有豐富的植栽，動手作系列有植物拓印、昆蟲教室、木棍麵包製作、pizza烘焙等等也很受親子家庭歡迎，又到了每年最甜滋滋的草莓季，讓我們一起動手製作DIY Berry Jam及草莓甜披薩吧！

*自然圈農場不開放讓民眾入園參觀，僅接受房客及參與半日遊課程的遊客入園*

#Lofi Land 自然圈農場

■ 地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪 36-20 號

■ 官方連結：>FB官方粉絲團< ；>ig：lofi_land <

■ 農場特色：

1. 沙漠風格露營區: 風格露營 | 懶人露營 | 2人即可包圈 | 一泊二食

2. 生態農場: 昆蟲教室 | 園區生態導覽| 食農教育

3. 特色親子單日遊: 週末遊程 | 親子共學 | 生態農場 | 單日遊| 親子DIY教室

4. 戶外婚禮

官方介紹：草莓季♡單日遊活動

＃春日莓好單日遊

這次參加的半日遊活動是草莓季限定的『春日莓好單日遊』，與自然圈農場鄰近的草莓園合作，平時不會開放給民眾摘採的草莓園，成為學員的專屬摘採草莓勝地，雖然今年的草莓並不豐收，但現場一顆顆紅通通的草莓讓孩子們超興奮，拿起剪刀便是一顆顆的剪下，活動中所需要的草莓量為一斤（約500元台幣）的量，滿滿一籃草莓，最後活動結束後還可以帶回家。

＃DIY Berry Jam -甜莓果醬

很喜歡園區的設計，直接搭一個帳篷在園區做成手作教室，所有的材料都直接備齊，完全不需要準備材料及清洗，只要跟著老師的指示就可以一步步完成，很適合親子同樂

＃DIY Pizza chu -甜心比薩

看著孩子們從麵團開始揉起，最終塑形成愛心形狀，塗上熱騰騰的草莓果醬，再加上草莓的裝飾，一個愛心形狀的甜滋滋pizza就完成囉！本以為會很甜膩，但實際吃起來完全不會！孩子們超愛！我只吃到一小口，其他的pizaa都瞬間進入孩子們的肚子裡

這次製作的草莓甜pizza很適合自己在帶水果來裝飾，是不是看起來很不錯呢

＃絕美玻璃溫室休憩區

加購農場午餐(盤餐) : 350元/份

單日遊盤餐菜色:飯糰*1、烤高麗菜、烤蕃茄、花椰菜、荷包蛋、炸杏鮑菇、炸煎排翅、季節水果

我一直很喜歡自然圈農場的其一原因，就是很適合親子同遊的場地設計，休憩時間可以到溫室用餐休息，孩子們用完餐後，門口的大草坪就是天然地操場，孩子們可以自由奔跑，家長也可以在座位區看著孩子，而且因為是採預約制入園，園區人數不會過多，這點對家長來說非常具有魅力。

自然圈農場有一大片農地，種植著各式蔬果，園區的許多蔬食餐點也是由農場直接採下烹煮，蔬果類型的菜色非常新鮮，當天同行前往的友人品嚐過餐點後也大力讚許，如果你也是和我一樣，是參加單日遊的活動，強力推薦你提前和園區預定盤餐，坐在溫室餐廳裡好好享受健康盤餐，真的很不錯！

＃幸運的話，可以看到昆蟲先生出沒

如果幸運的話，可以在園區看到神秘的昆蟲先生，背著“昆蟲背包“到處行走，方才有提及園區有著豐富的生態環境，多樣化的昆蟲便是其中一環，孩子們看到各式螳螂、竹節蟲等等整個瘋掉呀！可以親自觸摸特殊品種的昆蟲、讓竹節蟲恣意爬上肩膀、聽昆蟲先生的介紹，沒有一個孩子不為此著迷～

人潮不會太多的自然圈園區，不僅有許多單日遊的課程，即便課程結束後，也可以到園區散步，光是園區內兩大片草地就可以讓孩子們玩上許久，而農場的種植區，如果和我們一樣幸運的碰上農夫耕作，農夫叔叔親切的贈送了幾個新鮮蔬果給我們帶回家，假日的戶外自然活動時光也可以如此優雅舒適，分享這個親子場域給你！

>>如果你喜歡文章中的圖片或文字，歡迎引用，但請記得標示出處，也希望可以和我通知一聲，我很樂意看見自己的圖文孩子露出。

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