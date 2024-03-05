這次放縱日來去東山玩 ~

之前都是匆匆買完東山鴨頭就離開 所以這次就順便來走走逛逛啦

停車場的小動物步道很可愛

還有音樂和座位可以坐著休息一下

但是步道水溝味很重 就算有休息區也很難忽略這點 有點可惜

圍牆上有彩繪圖可以欣賞

旁邊有一間老房子在改建中

期待完成度100%的時候再來看看吧

晃了一圈後 差不多肚子也餓了

接著趕快來去看看有什麼東西能吃吧

這天太陽好曬 一點冬天的感覺都沒有

南部今年熱爆 寒流什麼的 根本沒我們的事 ( ˘･з･)

街上又晃了一陣後

決定來吃這家-文珍麵館

本來要吃煎肉粿 結果太晚來已經休息了

店裡很居家 環境也ok

送菜速度也很快 是先送完菜後結帳

餐具醬料自取區

沒想到這裡也有牙籤鳥耶

店家桌墊花紋好像一顆龍頭 (´∀`)

肉燥飯

一開始吃肉燥飯的感覺飯有點硬

稍微等一下再吃 讓滷汁浸泡飯粒一會後 飯粒軟硬度就會剛剛好了

肉燥是肥瘦相間的碎肉

老頭子還另外加了豆瓣醬下去 我覺得有點破壞風味

個人喜歡先吃原味 原味不夠才加其他調味

肉燥飯混合的肉汁 肉燥肥瘦比例剛剛好 (´∀｀*)

意麵

老頭子說麵很Q 比外面其他家還要Q

問他味道怎麼樣 他說跟肉燥飯調味差不多

但鹹度跟排骨酥麵湯一樣清淡 (°▽°*

豬耳朵&甜不辣

覺得豬耳朵有點肥膩

甜不辣我覺得還好 但是老頭子覺得還不錯吃

皮蛋豆腐

皮蛋是有點流心狀

豆腐內層也很軟嫩 好吃

燙菠菜

排骨酥粿條

粿條可惜的是湯調味太過寡淡

排骨酥沒有期望吃到的芹菜 香菜 油炸排骨肉汁香的味道

有些餐具是使用美耐皿 (有誤請指正~) 有些可惜

骨仔肉湯

還不錯喝

就是外面常見的標準骨仔肉湯

至少比排骨酥粿條湯還有味道

然後去農會隔壁全家 吃霜淇淋-巨峰葡萄口味

味道根本就是飛壘口香糖 滿滿化學葡萄味

吃到後來就覺得刺口又甜膩 ( ×ω× )

不喜歡 下次還是去吃麥當勞的吧 ﾉ'ω')ﾉ

東山咖啡文化館&合記東山鴨頭合影

吃完飯後

去咖啡文化館買蜂蜜拿鐵+順便借廁所

咖啡店裡有一小區有賣咖啡 米 龍眼乾之類農特產

販賣品項比我想像的少

看牆面介紹上面寫東山咖啡是阿拉比卡豆

酸度是清爽的酸 稍縱即逝 伴隨一點沉重的苦澀

香味比起家裡買的咖啡粉還要低一點

蜂蜜比起增加甜度來說

只是增加了少許龍眼蜜（？）香氣

鮮奶是用瑞穗的 不是很喜歡...喝起來偏水 ( ´･ω)

去買合記鴨頭完後 就要準備離開這裡囉~

合記鴨頭的話是先填單

填完單再去收銀台繳費 然後拿號碼等待叫號取餐

店面還蠻大的 營業時間也比其他家早

買了鴨頭 鴨脖 鴨皮 (以上居然忘了照 º﹃º ) 鴨舌 豆干 鳥蛋 米血 甜不辣

這一家的味道好甜喔 口味比較像是滷味 不是那種滷過又炸的

鴨頭一買就後悔了 明明小時候根本不怕這種東西

鴨脖 鴨皮咬起來像在吃偏甜的牛肉乾 (還要趁骨)

其他滷味顏色是有滷進去啦 冷掉吃味道也不錯

只是味道太甜+油了 吃到後面整個甜+油味都覆蓋了整個調味的部分 非常的甜膩

最好是當天趕快吃完

冷藏到隔天米血跟甜不辣就會變得有點硬了

接著直接殺到白河-向陽無花果園拿預定的無花果

這家無花果園以前是開在小港

可以用電話/LINE 線上購買 預定



我們到的時候 老闆娘還請我們吃一顆無花果

順便還帶我們參觀無花果園

無花果價格還是跟以前一樣平價 超級好吃 而且換到新地點感覺更適合他們了

他們已經種植無花果有十幾年的時間了

還聊到搬家是因為之前在小港那裡工業區太多

而且溫室的棚子還被吹翻了 搬到這裡就比較不會被颱風影響了

農地養的胖胖白喵也超級可愛的 雖然是失去聽力的小公貓

是一隻萌萌天使貓貓 會主動喵喵叫 讓人拍屁屁 摸頭頭

希望大哥大姐和小貓咪

都能健健康康 開開心心繼續在這裡生活~

無花果清甜美味 對腸胃也有益處

加蜂蜜 起司 生火腿都超級棒的 當然我最喜歡還是直接生吃啦 (╭￣3￣)╭♡

最後一站我們去了東山服務站 看看有沒有能買的土產

這一碗放櫥櫃的泡麵要200多

正打算問老頭子要不要吃看看 下一秒就被他強行拖走了

已知用火

這個是餅乾 不知道是不是是火柴棒造型的?

這裡7-11店面好漂亮

休息座位旁還有水舞燈光秀可以欣賞唷 ✨

買了思樂冰來懷念一下

好失望喔 跟小時候的味道不一樣

可樂味道變淡好多 非常的甜

而且裝滿冰沙一下就消泡了 吃起來感覺超級空虛的 இдஇ

本次遊+食記到此結束

感謝你的耐心收看 下次見~