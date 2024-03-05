這次放縱日來去東山玩 ~
之前都是匆匆買完東山鴨頭就離開 所以這次就順便來走走逛逛啦
停車場的小動物步道很可愛
還有音樂和座位可以坐著休息一下
但是步道水溝味很重 就算有休息區也很難忽略這點 有點可惜
圍牆上有彩繪圖可以欣賞
旁邊有一間老房子在改建中
期待完成度100%的時候再來看看吧
晃了一圈後 差不多肚子也餓了
接著趕快來去看看有什麼東西能吃吧
這天太陽好曬 一點冬天的感覺都沒有
南部今年熱爆 寒流什麼的 根本沒我們的事 ( ˘･з･)
街上又晃了一陣後
決定來吃這家-文珍麵館
本來要吃煎肉粿 結果太晚來已經休息了
店裡很居家 環境也ok
送菜速度也很快 是先送完菜後結帳
餐具醬料自取區
沒想到這裡也有牙籤鳥耶
店家桌墊花紋好像一顆龍頭 (´∀`)
肉燥飯
一開始吃肉燥飯的感覺飯有點硬
稍微等一下再吃 讓滷汁浸泡飯粒一會後 飯粒軟硬度就會剛剛好了
肉燥是肥瘦相間的碎肉
老頭子還另外加了豆瓣醬下去 我覺得有點破壞風味
個人喜歡先吃原味 原味不夠才加其他調味
肉燥飯混合的肉汁 肉燥肥瘦比例剛剛好 (´∀｀*)
意麵
老頭子說麵很Q 比外面其他家還要Q
問他味道怎麼樣 他說跟肉燥飯調味差不多
但鹹度跟排骨酥麵湯一樣清淡 (°▽°*
豬耳朵&甜不辣
覺得豬耳朵有點肥膩
甜不辣我覺得還好 但是老頭子覺得還不錯吃
皮蛋豆腐
皮蛋是有點流心狀
豆腐內層也很軟嫩 好吃
燙菠菜
排骨酥粿條
粿條可惜的是湯調味太過寡淡
排骨酥沒有期望吃到的芹菜 香菜 油炸排骨肉汁香的味道
有些餐具是使用美耐皿 (有誤請指正~) 有些可惜
骨仔肉湯
還不錯喝
就是外面常見的標準骨仔肉湯
至少比排骨酥粿條湯還有味道
然後去農會隔壁全家 吃霜淇淋-巨峰葡萄口味
味道根本就是飛壘口香糖 滿滿化學葡萄味
吃到後來就覺得刺口又甜膩 ( ×ω× )
不喜歡 下次還是去吃麥當勞的吧 ﾉ'ω')ﾉ
東山咖啡文化館&合記東山鴨頭合影
吃完飯後
去咖啡文化館買蜂蜜拿鐵+順便借廁所
咖啡店裡有一小區有賣咖啡 米 龍眼乾之類農特產
販賣品項比我想像的少
看牆面介紹上面寫東山咖啡是阿拉比卡豆
酸度是清爽的酸 稍縱即逝 伴隨一點沉重的苦澀
香味比起家裡買的咖啡粉還要低一點
蜂蜜比起增加甜度來說
只是增加了少許龍眼蜜（？）香氣
鮮奶是用瑞穗的 不是很喜歡...喝起來偏水 ( ´･ω)
去買合記鴨頭完後 就要準備離開這裡囉~
合記鴨頭的話是先填單
填完單再去收銀台繳費 然後拿號碼等待叫號取餐
店面還蠻大的 營業時間也比其他家早
買了鴨頭 鴨脖 鴨皮 (以上居然忘了照 º﹃º ) 鴨舌 豆干 鳥蛋 米血 甜不辣
這一家的味道好甜喔 口味比較像是滷味 不是那種滷過又炸的
鴨頭一買就後悔了 明明小時候根本不怕這種東西
鴨脖 鴨皮咬起來像在吃偏甜的牛肉乾
(還要趁骨)
其他滷味顏色是有滷進去啦 冷掉吃味道也不錯
只是味道太甜+油了 吃到後面整個甜+油味都覆蓋了整個調味的部分 非常的甜膩
最好是當天趕快吃完
冷藏到隔天米血跟甜不辣就會變得有點硬了
接著直接殺到白河-向陽無花果園拿預定的無花果
這家無花果園以前是開在小港
可以用電話/LINE 線上購買 預定
我們到的時候 老闆娘還請我們吃一顆無花果
順便還帶我們參觀無花果園
無花果價格還是跟以前一樣平價 超級好吃 而且換到新地點感覺更適合他們了
他們已經種植無花果有十幾年的時間了
還聊到搬家是因為之前在小港那裡工業區太多
而且溫室的棚子還被吹翻了 搬到這裡就比較不會被颱風影響了
農地養的胖胖白喵也超級可愛的 雖然是失去聽力的小公貓
是一隻萌萌天使貓貓 會主動喵喵叫 讓人拍屁屁 摸頭頭
希望大哥大姐和小貓咪
都能健健康康 開開心心繼續在這裡生活~
無花果清甜美味 對腸胃也有益處
加蜂蜜 起司 生火腿都超級棒的 當然我最喜歡還是直接生吃啦 (╭￣3￣)╭♡
最後一站我們去了東山服務站 看看有沒有能買的土產
這一碗放櫥櫃的泡麵要200多
正打算問老頭子要不要吃看看 下一秒就被他強行拖走了
已知用火
這個是餅乾 不知道是不是是火柴棒造型的?
這裡7-11店面好漂亮
休息座位旁還有水舞燈光秀可以欣賞唷 ✨
買了思樂冰來懷念一下
好失望喔 跟小時候的味道不一樣
可樂味道變淡好多 非常的甜
而且裝滿冰沙一下就消泡了 吃起來感覺超級空虛的 இдஇ
本次遊+食記到此結束
感謝你的耐心收看 下次見~