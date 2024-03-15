🙋‍♀️嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！你常感到身體痠痛嗎？現代人常以不良姿勢久坐，因此腰酸背痛、肩頸僵硬已成常態，腿部不循環更是許多上班族的通病。這次七分之二的探索將評比 3 間新竹按摩會館，讓你釋放壓力也活絡筋骨，重新找回健康愉悅的身心💞

🙆‍♀️【新竹按摩推薦】完整神秘客詳細心得請看：【新竹按摩推薦】竹科下班放鬆好去處，7 間新竹腳底按摩會館評比

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1. 日式雲芳療 Yun Spa

🏠地址：新竹市東區中央路311號2樓

🕰營業時間：09:00-22:00

💸價格：$600 起

日式雲芳療 Yun Spa 位於巨城商圈，鄰近中央市場與三民學區，店面以柔和溫暖的燈光呈現日式古典風，除單人格間包廂配置，也配有兩間雙人隔間包廂。店內主打全身按摩及沉浸式頭療，腳底按摩則包含在套餐之中，每個方案 60 分鐘起跳，兩人同行更能使用 VIP 包廂再享 95 折優惠。除了按摩以外，店內還提供采耳、除毛、做臉等全方位服務，包你全身心大放鬆。

體驗 60 分鐘全身按摩服務時，師承日式按摩手法的美容師會先由腳底按摩開始，泡腳加入海鹽率先洗去雙腳疲累；接著全身按摩從肩頸到整個背部，再到小腿，並從腳底按摩再到臉部拉提。美容師手法綿柔有力、指指到位，緩慢卻又厚實深沉的推拿過程能讓人體驗到日式按摩的精髓。這家新竹按摩最特別的是，使用澳洲進口的純天然提煉精油，既不油膩又能保養皮膚，適合所有壓力大的上班族們來此放鬆保養。

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2. 八沐町足體養生館

🏠地址：新竹縣竹北市成功三路139號

🕰營業時間：09:00-03:00

💸價格：$500 起

以懷舊復古的風格佇立於住宅區中的八沐町足體養生館，有專屬汽機車停放空間，整體裝潢樸實典雅，座位為一排排的足浴池，給來腳底按摩的顧客享受家一般的自在氣氛。這間主打腳底按摩的新竹按摩會館，也提供了全身按摩以及刮痧、拔罐、修腳皮等服務，還有腳底加全身按摩的優惠套餐，可針對當下需求和師傅討論各部位時間分配，十分尊重顧客需求。

100 分鐘的優惠套餐體驗時，師傅會著重撥筋，以點、按、揉、切等手法按摩穴位，同時運用拇指關節或食指側抓等手法舒緩；腳底按摩的部分也會特別在腳趾頭的穴位和筋處做不少加強，並以揉與拍打等方式按摩小腿肚。整體來說，師傅手法溫和有力，在可忍受範圍內就能讓痠痛點被打通，可見技巧之高超，就算是怕痛族也能輕鬆來嘗試！

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3. 轉角養身足湯館 CORNER x Massage

🏠地址：新竹市北區湳雅街192號

🕰營業時間：09:00-01:00

💸價格：$600 起

位於湳雅街上的轉角養身足湯館 CORNER x Massage ，是一間強調親子寵物友善及客製化按摩兩大特色的新竹腳底按摩會館。館內裝潢以工業風混搭北歐設計品味，還有寵物區與親子區，挑高隔間的空間寬敞明亮，每個樓層皆有獨立的腳底按摩區和全身指油壓區。店家服務項目從基礎 60 分鐘到 120 分鐘，提供不同時間比例的腳底按摩、肩頸按摩或局部加強選擇，能與師傅溝通調整。

這間新竹按摩會館結合中醫經絡穴道和西方精油 SPA 的手法，是業界中較少見的特別之處。體驗過程中，師傅以急落輕推的詠春式推移手技，精準運用手指間的力道落在痛處，再以掌心輕柔推過的雙重節奏，帶給顧客足肩雙重奏的至尊體驗，再加上師傅主動給予的穴點按壓說明與建議，絕對能讓顧客滿載而歸。

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以上為本次新竹按摩的推薦，七分之二的探索精選 3 家新竹按摩會館， 其中更經過神秘客親自體驗認證✨新竹按摩會館具有多重服務，更能以專業細緻的手法讓顧客全方位放鬆身心，啟動身體最深層的健康開關。在忙碌快速的現代社會中， 偶爾也放慢腳步，留一個休息的時間犒賞辛苦的自己吧！

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