2度C Ni Guo 逢甲店 ｜百元就能輕鬆享受，超過30層法式千層蛋糕，台中伴手禮推薦

台中超人氣平價千層蛋糕 2度C Ni Guo，是熱愛甜點朋朋們必買下午茶，每片120元起，當日新鮮現做，超過20款口味，更推出每日限量綜合千層（四入）優惠組合價，享受甜甜也省荷包，還有戚風系列與輕乳酪，也很適合擔當彌月禮，位在逢甲商圈的2度C Ni Guo 逢甲店，以外帶形式，精巧店面應有盡有，送禮自食兩相宜

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2度C Ni Guo 逢甲店 千層蛋糕推薦

來自后里超人氣千層蛋糕2度C Ni Guo，目前在公益、逢甲、豐原都有店面，這次來到逢甲店，精巧店面座落於福星路上，鄰近逢甲商圈，很適合來此選購伴手禮

2度C NiGuo 公益店

地址：台中市南屯區公益路二段675號

時間：13:00–20:00（週一公休）

電話：04 2380 0960

ＦＢ｜官網

2度C NiGuo 豐原店

地址：台中市豐原區博愛街29號

電話：04-25266889

時間：12:30-20:00（週一公休）

2度C NiGuo 逢甲店

地址：台中市西屯區福星路607號(LaNew對面)

電話：04-24521661

時間：14:30~22:00（週一公休）

豐原店、公益店、逢甲店訂購取貨

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倪菓幽靈手作千層蛋糕烘焙坊后里總店

地址：台中市后里區復興街63號

電話：04-25585595

時間：12:30~20:30（週一公休）

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后里總店訂購取貨

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2度C Ni Guo 逢甲店 環境

門口小招上，標註2度C Ni Guo熱賣的優惠組合，像綜合四片很適合想嚐鮮或省荷包的朋友，口味隨機搭配四入只要430元，等於一片不到110元，價格超佛

2度C Ni Guo 逢甲店整體簡約精緻，以外帶店形式，印入眼簾的蛋糕展示架，擺滿2度C Ni Guo各式當家甜點們，從千層蛋糕、戚風蛋糕、磅蛋糕、乳酪蛋糕種類繁多

包裝盒與外帶紙袋，選用溫柔的大理石圖樣，視覺上相當精緻，送禮也很有面子

2度C Ni Guo 逢甲店 菜單

2度C Ni Guo 主推手工現做千層，不添加人工防腐劑、香精、色素，以天然原物料製做，大人小孩都能吃得安心，口味近20種，價位從120元起，想更省荷包，記得選購每日限量36組的綜合千層四片組，只要430元，若要訂購整顆8吋千層及鮮草莓蛋糕，請記得提早預定

2度C Ni Guo 逢甲店 蛋糕

綜合千層四片 430元

2度C Ni Guo超人氣品項 綜合千層四片，每日限量推出，隨機口味四片組只要430元，外盒以灰色系大理石紋包裝，拿起來很有質感，這價位太佛了，不吃真對不起自己

這次拿到的是 濃郁巧克力、法式香草、焦糖杏仁、酸甜檸檬，都是我喜愛的口味

濃郁巧克力千層 120元

醇厚可可脂香氣迴盪口中，巧克力的濃郁苦甜，與層層堆疊略帶彈性的餅皮，不僅讓巧克力香氣在品嚐時更盛，口感表現也很討喜

酸甜檸檬千層 130元

薄透軟Ｑ的餅皮，每層都塗上絲滑的鮮奶油，輕盈奶香與餅皮蛋香氣相輔相成，搭上自家熬煮檸檬凝乳，滿是怡人檸檬酸甜，是大眾都能接受的酸度，滋味很清爽

焦糖杏仁千層 120元

在層層塗抹的鮮奶油中加入自製焦糖醬，多份苦甜馥郁的焦糖香氣，搭上杏仁角的顆粒感，多份脆脆口感，讓每一口品嚐香甜中更顯心意

法式香草千層 120元

接受度最高的的法式香草千層，軟Ｑ餅皮，搭著層層堆疊的輕盈奶香，更能品嚐得到淡雅香氣，搭著表層細緻糖粉多份精緻甜味，簡約經典真的百吃不膩

綜合八寸千層 1300元

想要什麼口味都來點，請直攻這款綜合八寸千層，隨機搭配六款口味，一次能吃到多種口味，不管是當生日蛋糕或與親朋好友們分享，都是絕讚實惠的選擇，這款記得提前預定起來唷

輕乳酪 280元/8吋

2度C Ni Guo 除有眾多的千層蛋糕口味，也提供戚風蛋糕、輕乳酪可作為彌月蛋糕之選，像這款輕乳酪就是當家人氣商品，輕盈口感如雲朵，不添加人工香料、人工色素、防腐劑，每個年齡層都能安心品嚐

輕飄飄的蛋糕體，幾乎不需咀嚼，入口即化，一口氣就可以品嚐一大塊也不顯負擔，簡約純粹的風味最耐吃了～

台中平價優質的千層蛋糕首推 2度C Ni Guo，不添加防腐劑、香精，以天然純粹原物料純手工製作，超過30層薄透軟Ｑ餅皮，搭配香醇順口內餡，入口的幸福滋味，品嚐過就會愛上，還有戚風蛋糕、乳酪蛋糕很適合擔當彌月禮之選，與親朋好友相聚時刻，帶上些好吃點心一同分享吧，台中伴手禮推薦分享給你們

以上食記提供給大家參考

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