▲ 2024.02.23二個女人的聚餐 in《田中園 (大安店)》

▲住在附近，美麗的Diana騎著單車悠閒來聚。

▲《田中園 (大安店)》是隱藏在台北市大安區巷弄裡的餐廳。

▲餐廳門口花木扶疏。原木地板上，舒適的待位區木椅迎賓。

▲歐式古典佈置，明亮的水晶燈，與戶外的自然光線互映，整個餐廳，雅致中帶華麗。

▲整面牆的書架上，滿滿的書籍，很多是漫畫書，如果有時間，在這裡閱讀、上網的時光，一定會很棒的。

▲《田中園 (大安店)》最主要是用餐環境舒適雅緻，是個很適合喝下午茶咖啡的地方，可惜他們有午休時間。

▲古典雅緻舒適的環境，悠閒美麗的時光上心頭。

▲ 「印度咖哩牛肉套餐」$250



▲ 簡餐料理，主菜之外，附二道蔬菜、白飯，以及飲料；料理經典，份量合宜。

▲ 「雲南椒麻雞套餐」$250

▲ 雲南椒麻雞，以炸雞料理，外皮酥脆、肉嫩多汁，香中帶麻，微鹹香鮮，難怪Diana一直稱讚他們的雞料理美味。

▲ 料多味美的酸辣湯，就是套餐的例湯也不馬虎。

▲廿幾年來，我在台北市大安區敦化南路二段的一家上市公司任職會計主管，下班到附近的大安社大上舞蹈課，因而認識了很多居住在這裡的舞蹈同好朋友，Nice to meet all of you。

▲ 隱藏在大安區，鬧中取靜的《田中園 (大安店)》，咖啡、餐飲、上網、閱讀，用餐環境雅意十足尤其整面牆的漫畫小說，讓人可以在這裡渡過一個美好的時光，特地寫來分享。

《田中園 (大安店)》

地 址：台北市大安區瑞安街208巷27號

電 話：02 2700 5252

營業時間：11:30–14:30， 17:00–20:30 (週日店休)

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意