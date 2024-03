▲ 2024.02.23二個女人的聚餐 in《田中園 (大安店)》

▲住在附近,美麗的Diana騎著單車悠閒來聚。

▲《田中園 (大安店)》是隱藏在台北市大安區巷弄裡的餐廳。

▲餐廳門口花木扶疏。原木地板上,舒適的待位區木椅迎賓。

▲歐式古典佈置,明亮的水晶燈,與戶外的自然光線互映,整個餐廳,雅致中帶華麗。

▲整面牆的書架上,滿滿的書籍,很多是漫畫書,如果有時間,在這裡閱讀、上網的時光,一定會很棒的。

▲《田中園 (大安店)》最主要是用餐環境舒適雅緻,是個很適合喝下午茶咖啡的地方,可惜他們有午休時間。

▲古典雅緻舒適的環境,悠閒美麗的時光上心頭。

▲ 「印度咖哩牛肉套餐」$250



▲ 簡餐料理,主菜之外,附二道蔬菜、白飯,以及飲料;料理經典,份量合宜。

▲ 「雲南椒麻雞套餐」$250

▲ 雲南椒麻雞,以炸雞料理,外皮酥脆、肉嫩多汁,香中帶麻,微鹹香鮮,難怪Diana一直稱讚他們的雞料理美味。

▲ 料多味美的酸辣湯,就是套餐的例湯也不馬虎。

▲廿幾年來,我在台北市大安區敦化南路二段的一家上市公司任職會計主管,下班到附近的大安社大上舞蹈課,因而認識了很多居住在這裡的舞蹈同好朋友,Nice to meet all of you。

▲ 隱藏在大安區,鬧中取靜的《田中園 (大安店)》,咖啡、餐飲、上網、閱讀,用餐環境雅意十足尤其整面牆的漫畫小說,讓人可以在這裡渡過一個美好的時光,特地寫來分享。

《田中園 (大安店)》

地 址:台北市大安區瑞安街208巷27號

電 話:02 2700 5252

營業時間:11:30–14:30, 17:00–20:30 (週日店休)

