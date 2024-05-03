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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《桃園中壢美食》溜溜酸菜魚桃園中壢SOGO食記/跟著IG網紅貢貢的腳步享受美食in『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ivenの窩食在分享

《桃園中壢美食》溜溜酸菜魚桃園中壢SOGO食記/跟著IG網紅貢貢的腳步享受美食in『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ivenの窩食在分享

2024-05-03 13:06:00 Ivenの窩 人氣：782
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：499篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店
phone03-280-5373
place桃園市中壢區桃園市中壢區元化路357號8樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

2024.04.10跟著IG網紅貢貢的腳步，享受美食in《溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店》。

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

一上桌店員送來開胃小菜：小黃瓜、醃蘿蔔及牛蒡，都很開胃。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

招牌酸菜魚+特選美國牛五花+油條 (3~4人份)

▲一大盆的招牌酸菜魚，有烏鱧魚片酸菜寬粉，再另外再加了牛五花油條，海陸豐富的食材份量超多，整個畫面非常的賞心悅目，讓人胃口大開。《桃園中壢美食》招牌酸菜魚/『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

招牌酸菜魚，獨家秘製的酸菜魚湯頭，小辣麻香不油膩，很是下飯，就這麼一大盆，一次滿足饕客的胃口。《桃園中壢美食》招牌酸菜魚/『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

招牌酸菜魚牛五花油滋美味，入口即化，油條吸滿酸辣湯汁，脆柔帶Q，肉質細緻的烏鱧魚片，伴著酸辣的濃湯，鮮香開胃爽口，實在太美了。《桃園中壢美食》招牌酸菜魚/『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

川椒雙味催淚蛋，是道涼拌菜，改良自川菜有名的催淚蛋宮保皮蛋，加上剝皮辣椒糯米椒洋蔥等，淋了特調椒麻醬，再加上香脆的油炸花生，整個畫面很精彩，吃起來清爽又開胃，是道下酒下飯皆宜的好料理。

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

紅糖軟糍香辣炸鬼肉

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

香辣炸鬼肉，炸里肌肉+炸油條有雙重的酥香美味，加上特製的椒麻醬，只算是微辣程度，卻是外酥脆內柔嫩的美味，是道大人小孩都會愛的料理。

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

韭黃冰花鍋貼

《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢
韭黃冰花鍋貼，脆香的外皮，我一向不愛沾醬的習慣，就吃到韭黃肉餡的鮮香，很棒。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

紅糖軟糍

《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

紅糖軟糍，外酥內Q柔嫩，綿密的紅豆餡，搭配紅糖漿潤滑口感，灑上淡淡花生粉香氣加持，整個Q彈香甜美味。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢
《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive
楊枝甘露

加了芒果、西米與柚子肉，整個微酸香甜，很是清爽，讓人超滿足，是餐後最佳的Ending。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

溜溜冰果茶、王老吉涼茶

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

▲喝著清爽的溜溜冰果茶王老吉涼茶，謝謝IG網紅貢貢的好邀約，真在太溫馨了。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

感謝貢貢邀約，又認識了小榆兒美食家，很棒的饗宴，三個女人渡過一個溫馨的聚餐日子。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

▲店家工作人員桌邊服務溫馨，讓人很自在。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

▲依照服務人員指示，掃碼上網點菜，環保迅速又確實。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

▲店裡南洋風豔夏色彩設計，新穎又雅致。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

▲清涼的空調下，室內環境寬敞，讓人用餐很是舒適。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

▲清涼的空調下，室內用餐環境寬敞舒適。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

《桃園中壢美食》『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』 Ive

時下最夯的溜溜酸菜魚不用跑到高雄去了，4月初在 「桃園中壢SOGO店」迎賓。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

溜溜酸菜魚專賣店，場地寬敞新穎，招牌酸菜魚鍋，酸香辣豐富鍋品，超級下飯，怎麼搭怎麼好吃，很是不錯，推薦給有來桃園中壢車站商圈的饕客們。《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢

 

  溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店
地       址：桃園市中壢區元化路357號8F
電       話：(03) 280 - 5373
營業時間：平日 11:30-15:00 / 17:00-21:00、假日 11:00-21:00
粉絲團：《桃園中壢美食》高雄招牌酸菜魚插旗桃園食記/跟著IG網紅貢貢https://www.facebook.com/liuliuzhongli

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

文章標籤
桃園美食 中壢火車站美食 溜溜酸菜魚專賣店 中壢sogo8f Ivenの窩食在分享
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