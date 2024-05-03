▲2024.04.10跟著IG網紅貢貢的腳步，享受美食in《溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店》。

▲一上桌店員送來開胃小菜：小黃瓜、醃蘿蔔及牛蒡，都很開胃。

▲招牌酸菜魚+特選美國牛五花+油條 (3~4人份)

▲一大盆的招牌酸菜魚，有烏鱧魚片、酸菜、寬粉，再另外再加了牛五花跟油條，海陸豐富的食材份量超多，整個畫面非常的賞心悅目，讓人胃口大開。

▲招牌酸菜魚，獨家秘製的酸菜魚湯頭，小辣麻香不油膩，很是下飯，就這麼一大盆，一次滿足饕客的胃口。

▲招牌酸菜魚，牛五花油滋美味，入口即化，油條吸滿酸辣湯汁，脆柔帶Q，肉質細緻的烏鱧魚片，伴著酸辣的濃湯，鮮香開胃爽口，實在太美了。

▲川椒雙味催淚蛋，是道涼拌菜，改良自川菜有名的催淚蛋及宮保皮蛋，加上剝皮辣椒、糯米椒、洋蔥等，淋了特調椒麻醬，再加上香脆的油炸花生，整個畫面很精彩，吃起來清爽又開胃，是道下酒下飯皆宜的好料理。

▲紅糖軟糍、香辣炸鬼肉

▲香辣炸鬼肉，炸里肌肉+炸油條有雙重的酥香美味，加上特製的椒麻醬，只算是微辣程度，卻是外酥脆內柔嫩的美味，是道大人小孩都會愛的料理。

▲韭黃冰花鍋貼



▲韭黃冰花鍋貼，脆香的外皮，我一向不愛沾醬的習慣，就吃到韭黃肉餡的鮮香，很棒。

▲紅糖軟糍

▲紅糖軟糍，外酥內Q柔嫩，綿密的紅豆餡，搭配紅糖漿潤滑口感，灑上淡淡花生粉香氣加持，整個Q彈香甜美味。



▲楊枝甘露

▲加了芒果、西米與柚子肉，整個微酸香甜，很是清爽，讓人超滿足，是餐後最佳的Ending。

▲溜溜冰果茶、王老吉涼茶

▲喝著清爽的溜溜冰果茶、王老吉涼茶，謝謝IG網紅貢貢的好邀約，真在太溫馨了。

▲感謝貢貢邀約，又認識了小榆兒美食家，很棒的饗宴，三個女人渡過一個溫馨的聚餐日子。

▲店家工作人員桌邊服務溫馨，讓人很自在。

▲依照服務人員指示，掃碼上網點菜，環保迅速又確實。

▲店裡南洋風豔夏色彩設計，新穎又雅致。

▲清涼的空調下，室內環境寬敞，讓人用餐很是舒適。

▲清涼的空調下，室內用餐環境寬敞舒適。

▲吃時下最夯的「溜溜酸菜魚」，不用跑到高雄去了，4月初在 「桃園中壢SOGO店」迎賓。

▲溜溜酸菜魚專賣店，場地寬敞新穎，招牌酸菜魚鍋，酸香辣豐富鍋品，超級下飯，怎麼搭怎麼好吃，很是不錯，推薦給有來桃園中壢車站商圈的饕客們。

『溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店』

地 址：桃園市中壢區元化路357號8F

電 話：(03) 280 - 5373

營業時間：平日 11:30-15:00 / 17:00-21:00、假日 11:00-21:00

粉絲團： https://www.facebook.com/liuliuzhongli

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。