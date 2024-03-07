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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《台北松山區義料理推薦》經典美味創意料理 /用餐環境優美/平常用餐包廂包場聚餐皆宜 In『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《台北松山區義料理推薦》經典美味創意料理 /用餐環境優美/平常用餐包廂包場聚餐皆宜 In『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

2024-03-07 00:00:00 Ivenの窩 人氣：1,612
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：494篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：Ulove羽樂歐陸創意料理
place台北市松山區南京東路四段162號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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《台北松山區義料理推薦》經典美味創意料理 /用餐環境優美/平

乍暖還寒的日子，與好久不見的同學、好友聚餐在捷運小巨蛋站附近的《Ulove羽樂歐陸創意料理》餐廳。

▲好吧!我要承認，這是家有質感的餐廳，我們是慕名而來的。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

▲喜歡優美舞蹈的同好，難得聚在一起，聚餐也要有儀式感。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

感謝服務人員幫我們拍照，當場洗出來，送我們每人一張立框相片，可帶回留念。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

▲  我們三個人點了一桌子料理，擺盤美麗，讓人胃口大開《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

▲我們點好菜，馬上送來就是主廚招待前菜：匈牙利肉腸，擺盤畫面很賞心。《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

香腸是匈牙利人最愛的傳統美食，加上杏鮑菇，以紅醬煨煮，带有煙燻和微辣的口感，超喜歡這道異國開胃的好料理，沒想到就是個免費招待的前菜，都很用心不馬虎，超優的。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

▲友人Kathy點的單人排餐香煎犢牛肋排佐辣味腐乳醬汁軟殼蟹酸辣沙拉紐約起士蛋糕(重乳酪)拿鐵咖啡(H)維也納麵包x1《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

香煎犢牛肋排佐辣味腐乳醬汁：配菜有綠花椰菜、小蕃茄、玉米筍及杏鮑菇等，增添纖維均衡營養。《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

主廚採用單支牛肋排，共有六隻牛肋排，骨頭部份用錫箔紙包，不用動刀叉，方便手拿食用，不失雅緻的用餐。《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

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菜單寫明，來自澳洲的牛肉，佐辣豆腐乳，以牛骨醬汁香菜為調料，小細節大用心，安心的美味，來自每個主廚每一個魔鬼細節。《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

油花美麗連肉帶骨的肋排，帶有肋骨的肉排香氣迷人，吃起來肉質纖細軟嫩，骨邊的筋膜Q彈，越啃越香，讓人有吮指的美味。《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

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香煎犢牛肋排，單吃或沾主廚特製辣豆腐乳醬，微辣中帶鹹郁，口味很特別，增添層次口感。《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

軟殼蟹酸辣沙拉、炸得酥香的軟殼蟹，不用去殼，香脆入口即化，軟殼蟹海風鮮香，海鮮控的最愛唄，與加了酸辣醬的水果沙拉，整個吃起來很清爽，搭配香煎犢牛肋排，享受完全升級。《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

紐約起士蛋糕(重乳酪)拿鐵咖啡(H)

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紐約起士蛋糕(重乳酪)是服務人員推薦，不喜歡吃太甜的朋友們，最好的選擇甜點，它不只有Cream Cheese的厚重，口感卻非常紮實綿密，清爽與細緻《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

維也納麵包，是店家與五星級國賓大飯店合作的超人氣餐前麵包，用小蒸籠擺放上桌，討喜又別緻可愛。《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

維也納麵包，這款完美比例做出的麵包，抺上法國進口的奶油，Q軟細緻，特別的爽口。《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

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▲我與麗貞同學點的雙人套餐香料檸檬猪肋排法式羊排佐烏斯特醬汁檸檬燻鮭魚和風花椒雞肉沙拉酥炸黃金魚塊蕃茄牛肚牛筋水潑蛋(辣牛)提拉米酥拿鐵咖啡(H)伯爵烤布蕾美式咖啡(H)維也納麵x2《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

香料檸檬猪肋排

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

香料檸檬猪肋排是用熟成方法製作，再烤香出爐。《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

店家嚴選台灣豬肉品，有厚度的猪肋排，主廚佐以手作祕製BBQ醬汁，表面微烤酥香，內質柔嫩，吃起來鹹中帶酸甜，及淡雅的孜然檸檬清香，口感層次豐富，香郁不膩有滋味，越吃越涮嘴，讓人欲罷不能，心想減肥是明天的事。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

法式羊排佐烏斯特醬汁

每份法式羊排，有三隻帶骨羊排，骨頭部份還用錫箔紙包，不沾手的食用方式很貼心。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

帶骨與肉比例美麗的法式羊排   ，獨特的風味，香氣迷人，肉質細緻，吃起來Q彈有嚼勁《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

羊排配上附上的烏斯特醬汁，微酸甘甜口感很解膩。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

沒有羊羶味，香甜鮮嫩好滋味口感，讓本怕羊羶味的朋友也稱讚不已，推~《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

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檸檬燻鮭魚

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

鮭魚的肥腴和燻香味，就一直讓人情有獨鍾，再加上檸檬微酸清香及蔬果沙拉，整個吃起來很清爽，推~《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

和風花椒雞肉沙拉、主廚採用 舒肥花椒嫩雞，淋上日式和風醬汁，搭配蔬果沙拉，清爽開胃，整盤吃起來，讓人很過癮滿足。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

酥炸黃金魚塊

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

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酥炸黃金魚塊外酥內嫩，整個香脆多汁的魚塊炸，小酌好料，讓人滿足了口慾。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

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蕃茄牛肚牛筋水潑蛋(辣牛)

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

蕃茄牛肚牛筋水潑蛋，沒想到滷牛肚牛筋，也可以與水潑蛋這樣的合，滑嫩的水潑蛋，加上滷得柔嫩的牛肚牛筋，偏辣的豐富層次口感，讓人意猶未盡，建議有吃辣的朋友可以點。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

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提拉米酥拿鐵咖啡(H)

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

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▲正統軟綿綿口感提拉米酥，不會太膩口，反而香甜綿密帶滑順，很適合搭配黑咖啡，來一個完美的下午茶。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

伯爵烤布蕾美式咖啡(H)

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

烤布蕾   甜度剛好，香滑綿密口感，讓人不禁一口接一口的吃完，太完美了呀。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

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▲這一天我們在這裡享用高檔食材的料理餐點，經典美味，只能說零缺點。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

Menu菜單第一頁戴明，店家本是成立於2012年的維依義大利創意料理，後因店東心愛的女兒樂樂誕生於雞年，羽翼輕盈溫馨，而改名Ulove羽樂歐陸創意料理，有溫度寓意，加上有質感佈置，在這裡感受到是家非常有溫馨氛圍的餐廳。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

(以上圖片下載編輯自《Ulove羽樂歐陸創意料理》官網：《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 IvUlove羽樂歐陸創意料理菜單-Menu)

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

Menu菜單料理豐富多元，每道料理還寫明肉品來源、食材調料，小細節大用心，安心的美味，來店家的用心。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

單人／雙人主餐，都可加價升級套餐，推薦點雙人升級套餐，可有四份羽樂小點，太划算了。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

(以上圖片下載編輯自《Ulove羽樂歐陸創意料理》官網：《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 IvUlove羽樂歐陸創意料理菜單-Menu)

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

Menu菜單，經典燉飯、義大利麵，甜點、冷熱飲料，以及酒品，都呈現高品質。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

(以上圖片下載編輯自《Ulove羽樂歐陸創意料理》官網：《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 IvUlove羽樂歐陸創意料理菜單-Menu)

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

整排溫馨設計的半開放包廂，寬敞走道盡頭，是半開放的廚房，呈現乾淨衛生的品質。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

我們在這裡邊享用店家排餐美食，海闊天空聊不停。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

有相同的舞蹈同好的朋友，總有聊不完的話題，渡過一個美好的時光。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

▲用餐位置寬敞舒適，一邊是開放區，另一邊是半開放包廂區，任君選擇。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

室內佈置視野，就是溫馨舒適。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

▲原木地板室內，舒適的沙發，寬敞的用餐區，有歐風質樸中的精緻質感。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

▲座位上有各式各樣的俏皮話手版，讓客人可以拿來應景拍照。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

▲服務人員的桌邊服務，主動熱忱又特別溫馨，在這裡用餐，家人同事朋友，多人聚餐聚會都合宜，生日活動、包場，還有含影音設備提供，在這裡用餐就會有高品質的享受。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

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​​​​​​​用餐環境優美，餐點也美味經典，Ulove羽樂歐陸創意料理整體就是很完美的餐廳，這裡也是林依晨弟弟的店，難怪會有這麼優的質感。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

  『Ulove羽樂歐陸創意料理
地       址：台北市松山區南京東路四段162號
小巨蛋站3號出口右轉直行
電       話：02 2578 2656
營業時間：11:30-15:30，17:30-21:30 無公休

《》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivenの窩食在分享

Ulove羽樂歐陸創意料理就在南京東路四段，是隱藏在商業都會區域中心，小巨蛋捷運附近的餐廳。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

《台北松山區義料理推薦》經典美味創意料理 /用餐環境優美/平

Ulove羽樂歐陸創意料理是一家位在台北市松山區的義大利餐廳，用餐環境寬敞舒適又溫馨，餐點料理經典美味，服務人員超貼心，幫忙拍照片提供，用餐環境很，餐點多元，都是很經典美味，雙人套餐份量，讓人可以優雅用餐，吃得飽足，介紹給注重生活品味的朋友們。《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv

 

《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv讀者優惠；凡於2024/7月止，出示文章即享消費金額9折
《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Iv週末營業繁忙，建議提前預約訂位，以免久候：

線上訂位《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivhttps://inline.app/booking/ulove?language=zh-tw 
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​​​​​​​  『Ulove羽樂歐陸創意料理
地       址：台北市松山區南京東路四段162號
小巨蛋站3號出口右轉直行
電       話：02 2578 2656
營業時間：11:30-15:30，17:30-21:30 無公休
粉絲團：《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivhttps://www.facebook.com/ulovebistro/  

Ｉ Ｇ：《台北松山區義式料理》 『Ulove羽樂歐陸創意料理』 Ivhttps://www.instagram.com/ulovebistro/ 

交通資訊:
捷運：小巨蛋站3號出口右轉直行6-8分鐘即可抵達
停車場：
和雲育達高中地下停車場:台北市松山區寧安街12號
台港聯通停車場新高場:台北市松山區光復北路120巷162號
台灣聯通停車場前瞻場:台北市松山區南京東路五段1號

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

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