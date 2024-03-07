▲乍暖還寒的日子，與好久不見的同學、好友聚餐在捷運小巨蛋站附近的《Ulove羽樂歐陸創意料理》餐廳。

▲好吧!我要承認，這是家有質感的餐廳，我們是慕名而來的。

▲喜歡優美舞蹈的同好，難得聚在一起，聚餐也要有儀式感。

▲感謝服務人員幫我們拍照，當場洗出來，送我們每人一張立框相片，可帶回留念。

▲ 我們三個人點了一桌子料理，擺盤美麗，讓人胃口大開

▲我們點好菜，馬上送來就是主廚招待前菜：匈牙利肉腸，擺盤畫面很賞心。

▲香腸是匈牙利人最愛的傳統美食，加上杏鮑菇，以紅醬煨煮，带有煙燻和微辣的口感，超喜歡這道異國開胃的好料理，沒想到就是個免費招待的前菜，都很用心不馬虎，超優的。

▲友人Kathy點的單人排餐：香煎犢牛肋排佐辣味腐乳醬汁、軟殼蟹酸辣沙拉、紐約起士蛋糕(重乳酪)、拿鐵咖啡(H)、維也納麵包x1。

▲香煎犢牛肋排佐辣味腐乳醬汁：配菜有綠花椰菜、小蕃茄、玉米筍及杏鮑菇等，增添纖維均衡營養。

▲主廚採用單支牛肋排，共有六隻牛肋排，骨頭部份用錫箔紙包，不用動刀叉，方便手拿食用，不失雅緻的用餐。

▲菜單寫明，來自澳洲的牛肉，佐辣豆腐乳，以牛骨醬汁香菜為調料，小細節大用心，安心的美味，來自每個主廚每一個魔鬼細節。

▲油花美麗連肉帶骨的肋排，帶有肋骨的肉排香氣迷人，吃起來肉質纖細軟嫩，骨邊的筋膜Q彈，越啃越香，讓人有吮指的美味。

▲香煎犢牛肋排，單吃或沾主廚特製辣豆腐乳醬，微辣中帶鹹郁，口味很特別，增添層次口感。

▲軟殼蟹酸辣沙拉、炸得酥香的軟殼蟹，不用去殼，香脆入口即化，軟殼蟹海風鮮香，海鮮控的最愛唄，與加了酸辣醬的水果沙拉，整個吃起來很清爽，搭配香煎犢牛肋排，享受完全升級。

▲紐約起士蛋糕(重乳酪)、拿鐵咖啡(H)

▲紐約起士蛋糕(重乳酪)是服務人員推薦，不喜歡吃太甜的朋友們，最好的選擇甜點，它不只有Cream Cheese的厚重，口感卻非常紮實綿密，清爽與細緻。

▲維也納麵包，是店家與五星級國賓大飯店合作的超人氣餐前麵包，用小蒸籠擺放上桌，討喜又別緻可愛。

▲維也納麵包，這款完美比例做出的麵包，抺上法國進口的奶油，Q軟細緻，特別的爽口。

▲我與麗貞同學點的雙人套餐：香料檸檬猪肋排、法式羊排佐烏斯特醬汁、檸檬燻鮭魚、和風花椒雞肉沙拉、酥炸黃金魚塊、蕃茄牛肚牛筋水潑蛋(辣牛)、提拉米酥、拿鐵咖啡(H)、伯爵烤布蕾、美式咖啡(H)、維也納麵x2。

▲香料檸檬猪肋排

▲香料檸檬猪肋排是用熟成方法製作，再烤香出爐。

▲店家嚴選台灣豬肉品，有厚度的猪肋排，主廚佐以手作祕製BBQ醬汁，表面微烤酥香，內質柔嫩，吃起來鹹中帶酸甜，及淡雅的孜然檸檬清香，口感層次豐富，香郁不膩有滋味，越吃越涮嘴，讓人欲罷不能，心想減肥是明天的事。

▲法式羊排佐烏斯特醬汁

▲每份法式羊排，有三隻帶骨羊排，骨頭部份還用錫箔紙包，不沾手的食用方式很貼心。

▲帶骨與肉比例美麗的法式羊排 ，獨特的風味，香氣迷人，肉質細緻，吃起來Q彈有嚼勁。

▲羊排配上附上的烏斯特醬汁，微酸甘甜口感很解膩。

▲沒有羊羶味，香甜鮮嫩好滋味口感，讓本怕羊羶味的朋友也稱讚不已，推~

▲檸檬燻鮭魚

▲鮭魚的肥腴和燻香味，就一直讓人情有獨鍾，再加上檸檬微酸清香及蔬果沙拉，整個吃起來很清爽，推~

▲和風花椒雞肉沙拉、主廚採用 舒肥花椒嫩雞，淋上日式和風醬汁，搭配蔬果沙拉，清爽開胃，整盤吃起來，讓人很過癮滿足。

▲酥炸黃金魚塊

▲酥炸黃金魚塊外酥內嫩，整個香脆多汁的魚塊炸，小酌好料，讓人滿足了口慾。

▲蕃茄牛肚牛筋水潑蛋(辣牛)

▲蕃茄牛肚牛筋水潑蛋，沒想到滷牛肚牛筋，也可以與水潑蛋這樣的合，滑嫩的水潑蛋，加上滷得柔嫩的牛肚牛筋，偏辣的豐富層次口感，讓人意猶未盡，建議有吃辣的朋友可以點。

▲提拉米酥、拿鐵咖啡(H)

▲正統軟綿綿口感的提拉米酥，不會太膩口，反而香甜綿密帶滑順，很適合搭配黑咖啡，來一個完美的下午茶。

▲伯爵烤布蕾、美式咖啡(H)

▲烤布蕾 甜度剛好，香滑綿密口感，讓人不禁一口接一口的吃完，太完美了呀。

▲這一天我們在這裡享用高檔食材的料理餐點，經典美味，只能說零缺點。

▲ 「Menu」菜單第一頁戴明，店家本是成立於2012年的維依義大利創意料理，後因店東心愛的女兒樂樂誕生於雞年，羽翼輕盈溫馨，而改名『Ulove羽樂歐陸創意料理』，有溫度寓意，加上有質感佈置，在這裡感受到是家非常有溫馨氛圍的餐廳。

(以上圖片下載編輯自《Ulove羽樂歐陸創意料理》官網： Ulove 羽樂歐陸創意料理菜單 -Menu )

▲ 「Menu」菜單料理豐富多元，每道料理還寫明肉品來源、食材調料，小細節大用心，安心的美味，來店家的用心。

▲單人／雙人主餐，都可加價升級套餐，推薦點雙人升級套餐，可有四份羽樂小點，太划算了。

(以上圖片下載編輯自《Ulove羽樂歐陸創意料理》官網： Ulove 羽樂歐陸創意料理菜單 -Menu )

▲ 「Menu」菜單，經典燉飯、義大利麵，甜點、冷熱飲料，以及酒品，都呈現高品質。

(以上圖片下載編輯自《Ulove羽樂歐陸創意料理》官網： Ulove 羽樂歐陸創意料理菜單 -Menu )

▲整排溫馨設計的半開放包廂，寬敞走道盡頭，是半開放的廚房，呈現乾淨衛生的品質。

▲我們在這裡邊享用店家排餐美食，海闊天空聊不停。

▲有相同的舞蹈同好的朋友，總有聊不完的話題，渡過一個美好的時光。

▲用餐位置寬敞舒適，一邊是開放區，另一邊是半開放包廂區，任君選擇。

▲室內佈置視野，就是溫馨舒適。

▲原木地板室內，舒適的沙發，寬敞的用餐區，有歐風質樸中的精緻質感。

▲座位上有各式各樣的俏皮話手版，讓客人可以拿來應景拍照。

▲服務人員的桌邊服務，主動熱忱又特別溫馨，在這裡用餐，家人同事朋友，多人聚餐聚會都合宜，辦生日活動、包場，還有含影音設備提供，在這裡用餐就會有高品質的享受。

​​​​​​​▲用餐環境優美，餐點也美味經典，『Ulove羽樂歐陸創意料理』整體就是很完美的餐廳，這裡也是林依晨弟弟的店，難怪會有這麼優的質感。

『Ulove羽樂歐陸創意料理』

地 址：台北市松山區南京東路四段162號

小巨蛋站3號出口右轉直行

電 話：02 2578 2656

營業時間：11:30-15:30，17:30-21:30 無公休

▲『Ulove羽樂歐陸創意料理』就在南京東路四段，是隱藏在商業都會區域中心，小巨蛋捷運附近的餐廳。

▲『Ulove羽樂歐陸創意料理』是一家位在台北市松山區的義大利餐廳，用餐環境寬敞舒適又溫馨，餐點料理經典美味，服務人員超貼心，幫忙拍照片提供，用餐環境很，餐點多元，都是很經典美味，雙人套餐份量，讓人可以優雅用餐，吃得飽足，介紹給注重生活品味的朋友們。

讀者優惠；凡於2024/7月止，出示文章即享消費金額9折

週末營業繁忙，建議提前預約訂位，以免久候：

線上訂位： https://inline.app/booking/ulove?language=zh-tw

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​​​​​​​ 『Ulove羽樂歐陸創意料理』

地 址：台北市松山區南京東路四段162號

小巨蛋站3號出口右轉直行

電 話：02 2578 2656

營業時間：11:30-15:30，17:30-21:30 無公休

粉絲團： https://www.facebook.com/ulovebistro/

Ｉ Ｇ： https://www.instagram.com/ulovebistro/

交通資訊:

捷運：小巨蛋站3號出口右轉直行6-8分鐘即可抵達

停車場：

和雲育達高中地下停車場:台北市松山區寧安街12號

台港聯通停車場新高場:台北市松山區光復北路120巷162號

台灣聯通停車場前瞻場:台北市松山區南京東路五段1號

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。