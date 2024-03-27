有一段時間因為家教學生的關係幾乎是每週都會跑平鎮

因為有寫部落格跟本來就喜歡趁機探店的，那時一直想趁機多找一些網美店

結果那時的平鎮幾乎什麼都沒有，即使早去也只能待在星巴克裡

沒想到2019-2020左右平鎮真的多了好多特色店家，去都去不完

而今天要分享的默野森林 Moye Forest也是這兩年才開幕就在IG大夯，絕對不能錯過的店家！

記得第一時間在IG上看到這間默野時就被他們的庭院空間吸引了

事實上去的這間我的5D4跟24-70因為摔倒的關係已經接近死亡，但每個角落都出片的默野還是讓我硬拍了好幾張！

默野森林 Moye Forest雖說是在平鎮，但地理位置比較偏向中壢龍岡

因為離交流道比較遠的關係，附近也是新興大樓居多，所以雖然非常紅但人潮並沒有太多

前面一排跟旁邊有停車格也有停車場，開車前往的話還算方便

正門不知道為什麼給我一種動物園的感覺 (笑)

可能是因為網路大多都是分享庭院的照片，所以在走入店內時我已有點意外

一直以為整間店都是像那種溫室的風格，不過室內小巧而溫馨

每個角落的佈置、設計不盡相同，給人了完全不同的氛圍

這天可能人不多，也有可能是平日的關係，所以漂亮的後院沒有開放座位（不過幸好拍照什麼都還可以）

走入後院就有一種進入溫室的感覺，一下就被滿滿的植物包圍

不管是落地的，櫃子上、架子上的盆栽，立馬映入眼前

後院部分跟室內一樣，每一區的位子風格都不太一樣，而共通點就是不管哪一個角落都超級愜意！

默野森林 Moye Forest主要販售澳式早午餐、咖喱飯、咖啡甜點等

早餐拼盤的份量很豐富，口味也都非常健康！

我的舒肥雞胸肉澳式早午餐

雞胸肉經過舒肥的處理，雖然不多汁但非常軟嫩

熱食的部分調味也很恰當，吃起來清爽卻開胃

唯一缺點是整份餐點幾乎沒有什麼“重點式”的調味，所以會一直有種“很清淡”的感覺

所幸朋友點的是有醬料的餐點，最後麵包跟雞胸都是直接沾朋友的醬汁

朋友的牛肉咖哩飯跟紅酒燉牛肉飯

餐點本身也是很豐富，除了肉量給的很大方之外，也加入了很多烤蔬菜

兩份飯的醬料味道都很濃郁，紅酒燉牛肉的酒味略濃了點，會怕害酒味的人要注意

巧克力蛋糕

讓我印象深刻是，可能是搭配“溫室”的風格

所以他們在甜點上都有妝點上花花草草，看起來真的每一款都好漂亮好想點！

(當天偷瞄隔壁桌好多次)

也許有人會覺得奇怪我說很漂亮，但也沒拍多少照片，而且照片的質感也比較差

不過就像我上面說的，來到默野森林時我的相機鏡頭正在死亡邊緣，幾乎是每拍一張都需要重新開機

且光圈快門都壞了，連進光量跟對焦都是問題(苦笑)所以就將就一下吧～

題外話是店家雖然態度很友善也很有耐心

不過其中一個店員似乎比較雷一點(也或許還是新人所以少一根筋)

我們當天點了三份餐三杯飲料，結果最後重複餐點時基本上三份都有出錯的部分...

後來跟同一位店員詢問的事情他也是轉頭就忘記

所以去用餐的話，自己的餐點就自己多注意一下

默野森林 Moye Forest

地址：324028桃園市平鎮區中正一路24號

營業時間：10:00-19:00

電話：034665640