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【平鎮/美食】平鎮絕對不能錯過的溫室風澳式早午餐店-默野森林 Moye Forest

2024-03-27 00:36:50 CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：115
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窩客好文

CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：193篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

造訪商家：默野森林 Moye Forest
phone03-4665640
place桃園市平鎮區中正一路24號
作者本次評價：
3.55
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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封面 

有一段時間因為家教學生的關係幾乎是每週都會跑平鎮

因為有寫部落格跟本來就喜歡趁機探店的，那時一直想趁機多找一些網美店

結果那時的平鎮幾乎什麼都沒有，即使早去也只能待在星巴克裡

沒想到2019-2020左右平鎮真的多了好多特色店家，去都去不完

而今天要分享的默野森林 Moye Forest也是這兩年才開幕就在IG大夯，絕對不能錯過的店家！

 

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記得第一時間在IG上看到這間默野時就被他們的庭院空間吸引了

事實上去的這間我的5D4跟24-70因為摔倒的關係已經接近死亡，但每個角落都出片的默野還是讓我硬拍了好幾張！

 

默野森林 Moye Forest雖說是在平鎮，但地理位置比較偏向中壢龍岡

因為離交流道比較遠的關係，附近也是新興大樓居多，所以雖然非常紅但人潮並沒有太多

前面一排跟旁邊有停車格也有停車場，開車前往的話還算方便

正門不知道為什麼給我一種動物園的感覺 (笑)

 

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可能是因為網路大多都是分享庭院的照片，所以在走入店內時我已有點意外

一直以為整間店都是像那種溫室的風格，不過室內小巧而溫馨

每個角落的佈置、設計不盡相同，給人了完全不同的氛圍

 

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這天可能人不多，也有可能是平日的關係，所以漂亮的後院沒有開放座位（不過幸好拍照什麼都還可以）

走入後院就有一種進入溫室的感覺，一下就被滿滿的植物包圍

不管是落地的，櫃子上、架子上的盆栽，立馬映入眼前

後院部分跟室內一樣，每一區的位子風格都不太一樣，而共通點就是不管哪一個角落都超級愜意！

 

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默野森林 Moye Forest主要販售澳式早午餐、咖喱飯、咖啡甜點等

早餐拼盤的份量很豐富，口味也都非常健康！

 

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我的舒肥雞胸肉澳式早午餐

雞胸肉經過舒肥的處理，雖然不多汁但非常軟嫩

熱食的部分調味也很恰當，吃起來清爽卻開胃

唯一缺點是整份餐點幾乎沒有什麼“重點式”的調味，所以會一直有種“很清淡”的感覺

所幸朋友點的是有醬料的餐點，最後麵包跟雞胸都是直接沾朋友的醬汁

 

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朋友的牛肉咖哩飯紅酒燉牛肉飯

餐點本身也是很豐富，除了肉量給的很大方之外，也加入了很多烤蔬菜

兩份飯的醬料味道都很濃郁，紅酒燉牛肉的酒味略濃了點，會怕害酒味的人要注意

 

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巧克力蛋糕

讓我印象深刻是，可能是搭配“溫室”的風格

所以他們在甜點上都有妝點上花花草草，看起來真的每一款都好漂亮好想點！

(當天偷瞄隔壁桌好多次)

 

 

 

也許有人會覺得奇怪我說很漂亮，但也沒拍多少照片，而且照片的質感也比較差

不過就像我上面說的，來到默野森林時我的相機鏡頭正在死亡邊緣，幾乎是每拍一張都需要重新開機

且光圈快門都壞了，連進光量跟對焦都是問題(苦笑)所以就將就一下吧～

 

 

題外話是店家雖然態度很友善也很有耐心

不過其中一個店員似乎比較雷一點(也或許還是新人所以少一根筋)

我們當天點了三份餐三杯飲料，結果最後重複餐點時基本上三份都有出錯的部分...

後來跟同一位店員詢問的事情他也是轉頭就忘記

所以去用餐的話，自己的餐點就自己多注意一下

 

 

 

 

默野森林 Moye Forest

地址：324028桃園市平鎮區中正一路24號

營業時間：10:00-19:00

電話：034665640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章標籤
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 編輯 李維唐
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