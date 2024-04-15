逢甲超人氣千層蛋糕推薦，你一定不能錯過「2度C NiGuo」！這裡的千層蛋糕超級有名，我自己也買過好幾次，每一口，都是層層的幸福感，那種既香又滑的感覺，真的會讓你一吃就忘不了。而且，他們家的輕乳酪蛋糕也很受歡迎，不管是彌月送禮還是要帶回家自己吃，都是很棒的選擇～

前陣子吃完「Aramasa-母龜小吃部」，來外帶，結果最想吃的口味沒了，又跑一趟逢甲。(延伸閱讀：【台中】Aramasa-母龜小吃部｜台中第一間清酒餐酒館，酒與料理都精彩）

2度C NiGuo 逢甲店在哪

2度C NiGuo 逢甲店位於西屯區福星路607號，附近有不少停車場，我是都停京厚屋後面那個停車場，便宜又少人知道，走過來只要大概五、六分鐘。

2度C NiGuo 逢甲店店面環境

2度C NiGuo 逢甲店店是純外帶店，因此沒有內用區。

店內冷藏櫃提供的是今天販售的蛋糕以及千層口味。

門口有很漂亮打卡墻，可以在這拍拍照再離開～

2度C NiGuo 逢甲店最新菜單

千層蛋糕總共有18種口味，戚風蛋糕口味則是有9種。

「2度C NiGuo」還貼心提供了綜合八吋千層蛋糕。這個綜合裝是隨機挑選六種口味，每種各兩片，讓你可以多種願望一次滿足。

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

要注意的是～如果你想要訂購一整顆八吋的千層蛋糕，記得要提前五天預訂哦！

對於那些想嚐鮮，或小家庭不想一次吃太多的朋友，如果覺得六種口味吃不完，四片裝的組合也是個不錯的選擇，既經濟又實惠。

四片隨機只要430元，若是包含150元特殊口味的，則是460元。

除了千層蛋糕，「2度C NiGuo」還有手工戚風蛋糕，不只價格親民，隨著季節的變換，還會推出鮮草莓或鮮芒果等季節限定的口味，讓人每次去都能嚐到不同的新鮮感。

2度C NiGuo 逢甲店千層蛋糕介紹

八吋綜合千層

辦派對或慶生會，我超級推薦買「2度C NiGuo」的八吋綜合千層蛋糕。

不但好吃，而且還能滿足大家不同口味的需求，從經典的香草到巧克力，再到季節限定的水果口味，不論是大朋友還是小朋友，都能找到自己最愛的那一味。

綜合千層蛋糕（四片）

2度C NiGuo的千層蛋糕，口味是隨機的，真的就像是在開盲盒一樣，每次都讓人超級期待！

就我自己來說，因為每一種口味都做得很到位，所以每次挑選綜合口味時，心裡都特別安心，因為完全不用擔心會踩到雷。

有時候可能會遇到自己平常不太會選的口味，但一嚐之下，往往會發現意想不到的好吃，這種驚喜感就像是尋寶一樣，每次都讓人充滿期待呢！

這次買到的口味是斑馬巧克力千層、百香果千層、宇治抹茶千層及法式香草。

斑馬巧克力千層

這款蛋糕之所以與眾不同，是因為，當你從側面看這款千層蛋糕時，巧克力斑點，就像是藝術品上的點綴，非常特別。

在製作這款千層蛋糕的內餡時，會用調配好的鮮奶油當成基底，在每一層蛋糕體上均勻抹上一定量，然後再精心的將甘納許巧克力擠在鮮奶油之上。

咬下去的那一刻，當巧克力慢慢在口中融化，那淡淡的巧克力香氣逐漸散開，讓人不禁陶醉～

百香果千層

每一層都紮實而帶點Q勁，一咬下去就能感受到那特別的口感，既有彈性又不失細膩。

而百香果的加入，更是這款蛋糕的靈魂所在。

微酸微甜的口感，就像是戀愛的滋味，讓人不禁心頭一蕩。百香果的清新與鮮奶油的香濃完美結合，不僅讓蛋糕的口感更加豐富多層，也讓整體風味更加令人印象深刻。

宇治抹茶千層

甜而不膩的鮮奶油，搭配日本進口的無糖宇治抹茶粉，宇治抹茶的微苦與鮮奶油的甜相互輝映，讓人在入口的瞬間就能感受到抹茶獨有的韻味。

這種微苦與甜蜜之間的對話，就像是在味蕾上綻放的藝術品，讓人回味無窮。

法式香草

香草口味是經典中的經典，它的香氣細膩且持久，同時也沒有過多的裝飾。

這款千層完全沒有使用人工香料、人工色素以及防腐劑，回歸到最原始、最自然的製作方法。

選用了天然的香草籽，在基底奶油中也只加入適量的糖分，以保持香草的自然甜味。

清香芋頭戚風

「2度C NiGuo」還有提供的彌月試吃服務。無論是產前還是產後一個月內，都可以申請彌月試吃，如果訂購滿二十顆，還能享有折扣價格，店家還會贈送彌月小卡唷。

每一口下去，你能感受到的是戚風蛋糕特有的輕柔與鬆軟，接著是那細膩的芋頭泥在舌尖上緩緩釋放出的甜香。

芋頭的自然甜味與戚風蛋糕的輕盈口感相輔相成，不但展現了芋頭的獨特魅力，又保留了戚風蛋糕的經典美味。

乳酪蛋糕

相較於傳統的重乳酪蛋糕，輕乳酪蛋糕擁有更為輕盈、綿密的口感，乳酪味也相對淡雅許多。

而且，「2度C NiGuo」在製作輕乳酪蛋糕時，堅持使用天然的材料，並且只添加適量糖分，這不僅保留了乳酪的天然風味，更讓這款蛋糕成為了一種健康、不負擔的選擇。

當你細細品嚐時，會先感受到的是綿密而柔軟的口感，它就像是雲朵一樣輕柔，會在口中慢慢溶解。

卻又恰到好處地留下那股乳酪的清香與醇厚。

讓每一口能感受到乳酪那特有的好滋味。

2度C NiGuo 逢甲店心得評價

走進「2度C NiGuo」，每一次的回訪都充滿了期待。這家店的千層蛋糕，真的是讓人意猶未盡。

另外，外盒包裝，大理石紋真的很有質感，無論是送禮還是自用，都非常適合～

我已經是「2度C NiGuo」的常客了，來這裡好幾次，不知不覺也超過四年。每次來，都會愛上那些不同的口味，尤其是每次來都有機會遇到季節限定的千層，這份新鮮感，是讓我一次又一次回訪的理由。

但說到底，吸引我的，還是那始終如一的蛋糕品質。每一口，都能感受到那份細膩的用心，讓人心頭湧現出滿滿的幸福感，仿佛回到了第一次品嚐的那個瞬間。

這間好吃的台中千層蛋糕推薦給大家囉。

2度C NiGuo 店家資訊

台中公益店 地址：408 台中市南屯區公益路二段675號

電話：04-2380-0960

營業時間：13:00 – 20:00 (每周一公休) 台中豐原店 地址：台中市豐原區博愛街29號

電話：04-2526-6889

營業時間：12:30-20:00 (每周一公休) 台中逢甲店 地址：台中市西屯區福星路607號

電話：04-24521661

營業時間：14:30-22:00 (每周一公休) 后里創始店 地址：421 台中市后里區復興街63號

電話：04-2558-5595

營業時間：12:30-20:30 (每週一公休)

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