2019年變成了一個只會數數字過生活的大人，日復一日的勞動，眼睛早就沒有了星光，情緒勒索的家庭與工作環境，讓靈魂乾竭欲死。
都說離職治百病，所以那年我裸辭了。
沒有了債務，想去外面吸收新鮮空氣，於是選擇了金澤當作自助旅遊的地點。
雖說做出的選擇既急躁又冒險，幸而這趟旅程收穫了許多朋友。
想去金澤? 直飛就好
小松機場為國際機場，從台灣、香港、中國、韓國都有直飛的航班運行。抵達小松機場後，搭乘機場巴士約40分鐘車程可抵達金澤市觀光，非常方便快捷！
景點資訊 名稱：小松機場
地址：〒923-0993 石川縣小松市浮柳町ヨ50
Wi-Fi：有（Komatsu AP Free WiFi）
必拍的金澤車站(金沢駅/かなざわえき)
榮登全世界最美麗車站之一的金澤車站。車站本身就是熱門打卡景點。位於金澤車站東口廣場的鼓門，以兩根大柱子所支撐。理念來自傳統藝術「能樂・加賀寶生」當中的鼓為靈感，看起來氣勢磅礡。
隱藏在東茶屋街的台味民宿
那時候訂房是選在Kanazawa Guesthouse Stella，老闆雖然是日本人，但是超喜歡台灣的食物，尤其是珍珠奶茶(タピオカ)，民宿地點離東茶屋街跟金澤車站得很近。
周治さん經營理念
民宿外觀
其中房間內部照片
溫馨的廚房，物品應有盡有，有電熱地毯, 冰箱, 投幣式洗衣機及烘衣機等，非常適合背包客
與頁兔的合繪
與頁兔合繪的春夏秋冬小動畫
民宿官網: https://stella1323.com/
民宿官方IG: Kanazawa guesthouse stella
"たとえ人が死にかけていても、友達がいるということはいつもいいことです。"
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