2019年變成了一個只會數數字過生活的大人，日復一日的勞動，眼睛早就沒有了星光，情緒勒索的家庭與工作環境，讓靈魂乾竭欲死。

都說離職治百病，所以那年我裸辭了。

沒有了債務，想去外面吸收新鮮空氣，於是選擇了金澤當作自助旅遊的地點。

雖說做出的選擇既急躁又冒險，幸而這趟旅程收穫了許多朋友。

想去金澤? 直飛就好

小松機場為國際機場，從台灣、香港、中國、韓國都有直飛的航班運行。抵達小松機場後，搭乘機場巴士約40分鐘車程可抵達金澤市觀光，非常方便快捷！

景點資訊 名稱：小松機場

地址：〒923-0993 石川縣小松市浮柳町ヨ50

Wi-Fi：有（Komatsu AP Free WiFi）

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必拍的金澤車站(金沢駅/かなざわえき)

榮登全世界最美麗車站之一的金澤車站。車站本身就是熱門打卡景點。位於金澤車站東口廣場的鼓門，以兩根大柱子所支撐。理念來自傳統藝術「能樂・加賀寶生」當中的鼓為靈感，看起來氣勢磅礡。

隱藏在東茶屋街的台味民宿

那時候訂房是選在Kanazawa Guesthouse Stella，老闆雖然是日本人，但是超喜歡台灣的食物，尤其是珍珠奶茶(タピオカ)，民宿地點離東茶屋街跟金澤車站得很近。

周治さん經營理念

民宿外觀

其中房間內部照片

溫馨的廚房，物品應有盡有，有電熱地毯, 冰箱, 投幣式洗衣機及烘衣機等，非常適合背包客

與頁兔的合繪

與頁兔合繪的春夏秋冬小動畫

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民宿官網: https://stella1323.com/

民宿官方IG: Kanazawa guesthouse stella

即使一個人快要死了，有個朋友總是好的

"たとえ人が死にかけていても、友達がいるということはいつもいいことです。"

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