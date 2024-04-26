🙋‍♀️嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！你曾帶寶寶游泳過嗎？從小就讓孩子接觸游泳有許多好處，不僅能促進感覺統合發展、鍛鍊心肺與肌肉，還能穩定孩子情緒，一舉多得。因此，這次七分之二的探索就介紹 3 間台中嬰幼兒游泳館，快藉由游泳和孩子建立依附關係，留下愉悅的親子回憶！

🙆‍♀️【台中寶寶游泳推薦】神秘客詳細心得請看：【台中寶寶游泳推薦】小 Baby 的第一堂游泳課，5 間台中嬰幼兒游泳館評比

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1. Baby pool 寶寶工作室

🏠地址：台中市大雅區中山北路570巷9號

🕰營業時間：平日 09:30-19:00，假日 09:00-17:00，預約制

💰價格：$699 起

Baby pool 寶寶工作室位於郊區，離 74 以及國道一號車程約 5 分鐘，在店門前就能直接停車，相當方便。這裡游泳每次以 50 分鐘為限，須穿著防水尿布，也可依照是否需要老師協助洗澡、按摩來做選擇課程。特別的是，此間台中寶寶工作室還有提供假日臨時托育的服務，就算是忙碌的職場爸媽也能輕鬆享受兩人時光。

這間台中寶寶游泳於民宅內放置嬰兒游泳池，散發著如家一般溫馨簡約的氛圍，寶寶泳池內的玩具不多，卻也能讓小孩集中在與水的接觸上。結束後也有大小適中的澡盆供洗澡，適合第一次帶寶寶游泳的新手爸媽，來此簡單地讓寶貝體驗游泳的樂趣。

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2. 小天使游泳學校

🏠地址：台中市北屯區豐樂路6-5號

🕰營業時間：09:00-21:00

💰價格：$300

小天使游泳學校共有三間分店，位於南屯、北屯、西屯，共提供 4 個月到兩歲的嬰兒游泳，以及兩歲到八歲的幼童游泳。教室的游泳池水深及成人腰部，約有 20 公尺長，上課長度約達 20-30 分鐘，會依寶寶體力調整。浴室有附澡盆和盥洗用品，也提供飲水機讓父母泡奶，能讓寶寶馬上補充能量。

這間台中寶寶游泳最大的特色就是親子共游，由一位家長下水帶著寶寶游泳，師生比最多為 1:3 ，就算同時段有其他幼童在上課，教學空間也都有區隔，並不會被打擾。在上課時，老師會循序漸進地教導家長如何帶著嬰兒游泳，會讓父母親帶著寶寶嘗試不同游泳方法，也會詳細講解該如何藉由游泳訓練到寶寶的肌肉，適合想體驗親子共游的父母，能在此和寶寶留下愉悅回憶！

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3. 樂浮寶寶 LOVE BABY SPA

🏠地址：台中市北區英才路288號

🕰營業時間：10:00-19:00，預約制

💰價格：$690 起

樂浮寶寶 LOVE BABY SPA 就在台中北區，共有三座寶寶游泳艙，寶寶可以和朋友們一同前往，還有附一間遊戲房，能讓哥哥姊姊在內盡情玩耍。這裡有DIY 嬰兒游泳課、寶寶 SPA 游泳課兩種，差別為有無老師幫忙洗澡、按摩 SPA、以及協助拍照。這間台中寶寶游泳是需要戴嬰幼兒游泳脖圏讓寶寶自己游泳，擁有護理師證照的老師一次只接一組客人，一對一服務安全又讓人安心。

體驗 DIY 嬰兒游泳課時，老師看到寶寶就能馬上叫出預約時留下的小名，上課前也先熱情地跟寶寶互動，讓寶寶先熟悉和放鬆再下水，能感受到老師的用心溫暖。老師在介紹完場地後，就會讓父母親幫寶寶洗澡，洗完澡後老師會協助戴泳圈，游泳時還可以使用店家提供的裝飾幫寶寶做造型。這裡最棒的是有許多遊戲和照相用造型裝飾，在這百變的夢幻泳池，一定能拍下寶貝逗趣可愛的泳照，記錄下寶貝最萌的時刻！

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以上為本次的台中寶寶游泳推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗各店家，從中精選了 3 家台中嬰幼兒游泳館✨台中寶寶游泳能一舉多得，家長們更可針對自己的喜好，與各場館的特色、搭配寶寶月齡來選擇適合的場館，讓孩子從小和水做朋友，探索更多元的世界！

完整文章請看：【台中寶寶游泳推薦】小 Baby 的第一堂游泳課，5 間台中嬰幼兒游泳館評比