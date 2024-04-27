↑小青最近常往新竹跑~因為春暖花開之季

天氣微微涼~還不太熱~春訪竹縣~踏尋賞花祕境

是多麼舒心~放鬆的心情~

↑113年4月20日週六~小青又在電子報看到

獅山遊客中心的歇心茶樓~是賞油桐花的最佳秘境~

↑原以為週六會是下雨天~還睡的迷迷糊糊的晚起

結果竟是好天氣~趕緊換裝~來到這裡都快11點多了~

↑這附近停車還算方便~路邊白線也可停放

下車走走路~就看到歇心茶樓與獅山遊客中心入口指標

這附近的步道有獅山古道~水簾橋步道

很適合愛健走~腳勤的朋友~

↑延著步道往上走~叁山國家風景區

每階梯不高~一階階往上爬~膝蓋不痛~走起來也不累

挺適合像小青這樣的肉腳~

↑經查網路~原來歇心茶樓是~教師宿舍改建而成

一共有三層樓~點餐採自助式~ 拿了菜單

自己找喜歡的座位~選好餐再到一樓櫃檯點餐結帳~

↑本餐廳免用統一發票~無菸餐廳喔

在大自然的餐廳~無菸很重要~因為這裡環境超好

有煙味真的會破壞這裡的美感~

↑上二樓的轉角處~這個客家諺語

看每位部落客幾乎都有拍~小青也來拍一張

但還真傷腦筋~許多字都不認得~更別說會唸了~

↑本餐廳雖說有三層樓~但用餐地點~僅限一樓和二樓

二樓這包廂~應該是供給遊覽車遊客~或方便多人用餐

擺放多張圓桌~

↑我們就選在這戶外~離油桐花最近的景觀用餐區

今日天氣微温~輕風徐徐吹來~好舒服的感覺~

↑菜單一大頁二面~供應了適合各人數的合菜

幾菜1湯~適合多少人用餐~都寫的很詳細

另一面是個人套餐~客家麻糬~鬆餅類~咖啡飲品等

餐點僅附湯品~沒有飲料~要單點喔~

↑點了餐~沒錯~吃飯前~洗手間先

並將手手洗乾淨~

↑餐點現點現做~要耐心等候喔

小青點的客家油鷄套餐350元~除主食+白飯

附2小菜+1湯品+水果~

↑油鷄給的不少~旁邊擺放著幾顆醃製辣蘿蔔乾

給油鷄不一樣的味道~超搭好吃~

↑爸爸點的客家鹹豬肉350元

除主食不同~餘相同~

↑鹹豬肉炒洋蒽蒜苗等~不鹹味道剛剛好

鹹豬肉軟嫩鹹香~超下飯~

↑小菜1~客家筍乾控肉的筍絲~煮的軟嫩脆口

小青就愛這一味~2小盤~幾乎都我吃的~

↑小菜2~青燙花椰菜~淋上芝麻和風醬

挺有創意的~回家後~小青也仿了這道菜~

↑這湯品也是客家菜的主要湯品之一

但小青覺得今日的湯~不錯喝~但沒有蓋子

也或許是涼了~覺得有點鹹~

↑芭樂和小蕃茄~嗯~小蕃茄給的有點小氣喔~

↑在這美美的油桐花的幫襯下~輕風徐徐~心情甚美~

↑左~冰金桔梅子茶100元~濃郁好喝

右~熱卡布奇諾150元~看照片就知道

這杯泡起來有段時間~才端到小青面前

表示這裡的服務人員真的很忙~

↑辛苦的駕駛爸爸~有午休習慣~時間到點

就想瞇一下~好好休息~

↑小青也不無聊的~在這二樓四週~到處拍拍

綠油油的大樹~開著一朵朵的油桐花

再搭上木造實景的小橋流水~風輕柔的吹著

限定版的油桐雪花~飄落一池春水~好美丫~

↑手遊寶可夢裡的遊戲~也持續進行~補給站與實景

相輝映~讓寶迷的小青~身歷其中~流連忘返~

↑吃飽喝足~也歇息夠了~到獅山遊客中心逛逛

這裡介紹新竹各各景點~美食美景~

↑還有茶飲~東方美人茶~客家擂茶的重點特色~

↑這隻威武雄壯的大獅子~趴躺在地上

非常的顯眼~必拍~

↑這裡健走步道完善~來爬山的遊客

在油桐樹下休息~放鬆真是蠻愜意的休閒活動~

↑歇心茶樓~三樓還設置了客家紅藍花傘~供遊客拍照

美食~美景~心情很美與油桐花~開心合影~

↑店家資訊

店名~歇心茶樓餐坊 獅山遊客中心旁

地址~新竹縣峨眉鄉七星村六寮60-8號

電話~03-5809689

營業時間~平日09:00-16:00 假日09:00-16:00 週四公休