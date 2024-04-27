為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~獅山遊客中心~

新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~獅山遊客中心~

2024-04-27 19:36:00 小青姐姐 人氣：101
share
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：227篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：歇心茶樓
phone03-5809689
place新竹縣峨眉鄉七星村六寮60-8號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
close

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑小青最近常往新竹跑~因為春暖花開之季

    天氣微微涼~還不太熱~春訪竹縣~踏尋賞花祕境

    是多麼舒心~放鬆的心情~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑113年4月20日週六~小青又在電子報看到

    獅山遊客中心的歇心茶樓~是賞油桐花的最佳秘境~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑原以為週六會是下雨天~還睡的迷迷糊糊的晚起

    結果竟是好天氣~趕緊換裝~來到這裡都快11點多了~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑這附近停車還算方便~路邊白線也可停放

    下車走走路~就看到歇心茶樓與獅山遊客中心入口指標

    這附近的步道有獅山古道~水簾橋步道

    很適合愛健走~腳勤的朋友~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

  ↑延著步道往上走~叁山國家風景區

    每階梯不高~一階階往上爬~膝蓋不痛~走起來也不累

    挺適合像小青這樣的肉腳~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑經查網路~原來歇心茶樓是~教師宿舍改建而成

    一共有三層樓~點餐採自助式~ 拿了菜單

    自己找喜歡的座位~選好餐再到一樓櫃檯點餐結帳~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑本餐廳免用統一發票~無菸餐廳喔

    在大自然的餐廳~無菸很重要~因為這裡環境超好

    有煙味真的會破壞這裡的美感~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑上二樓的轉角處~這個客家諺語

    看每位部落客幾乎都有拍~小青也來拍一張

    但還真傷腦筋~許多字都不認得~更別說會唸了~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~     

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~ 

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑本餐廳雖說有三層樓~但用餐地點~僅限一樓和二樓

    二樓這包廂~應該是供給遊覽車遊客~或方便多人用餐

    擺放多張圓桌~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑我們就選在這戶外~離油桐花最近的景觀用餐區

    今日天氣微温~輕風徐徐吹來~好舒服的感覺~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑菜單一大頁二面~供應了適合各人數的合菜

    幾菜1湯~適合多少人用餐~都寫的很詳細

    另一面是個人套餐~客家麻糬~鬆餅類~咖啡飲品等

    餐點僅附湯品~沒有飲料~要單點喔~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑點了餐~沒錯~吃飯前~洗手間先

    並將手手洗乾淨~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑餐點現點現做~要耐心等候喔

    小青點的客家油鷄套餐350元~除主食+白飯

    附2小菜+1湯品+水果~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑油鷄給的不少~旁邊擺放著幾顆醃製辣蘿蔔乾

    給油鷄不一樣的味道~超搭好吃~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑爸爸點的客家鹹豬肉350元

    除主食不同~餘相同~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑鹹豬肉炒洋蒽蒜苗等~不鹹味道剛剛好

    鹹豬肉軟嫩鹹香~超下飯~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑小菜1~客家筍乾控肉的筍絲~煮的軟嫩脆口

    小青就愛這一味~2小盤~幾乎都我吃的~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑小菜2~青燙花椰菜~淋上芝麻和風醬

    挺有創意的~回家後~小青也仿了這道菜~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑這湯品也是客家菜的主要湯品之一

    但小青覺得今日的湯~不錯喝~但沒有蓋子

    也或許是涼了~覺得有點鹹~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑芭樂和小蕃茄~嗯~小蕃茄給的有點小氣喔~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑在這美美的油桐花的幫襯下~輕風徐徐~心情甚美~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑左~冰金桔梅子茶100元~濃郁好喝

    右~熱卡布奇諾150元~看照片就知道

    這杯泡起來有段時間~才端到小青面前

    表示這裡的服務人員真的很忙~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑辛苦的駕駛爸爸~有午休習慣~時間到點

    就想瞇一下~好好休息~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

    ↑小青也不無聊的~在這二樓四週~到處拍拍

   綠油油的大樹~開著一朵朵的油桐花

   再搭上木造實景的小橋流水~風輕柔的吹著

   限定版的油桐雪花~飄落一池春水~好美丫~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~  

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑手遊寶可夢裡的遊戲~也持續進行~補給站與實景

    相輝映~讓寶迷的小青~身歷其中~流連忘返~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~        

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑吃飽喝足~也歇息夠了~到獅山遊客中心逛逛

    這裡介紹新竹各各景點~美食美景~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑還有茶飲~東方美人茶~客家擂茶的重點特色~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑這隻威武雄壯的大獅子~趴躺在地上  

    非常的顯眼~必拍~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

  ↑這裡健走步道完善~來爬山的遊客

    在油桐樹下休息~放鬆真是蠻愜意的休閒活動~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

   ↑歇心茶樓~三樓還設置了客家紅藍花傘~供遊客拍照

    美食~美景~心情很美與油桐花~開心合影~新竹峨眉歇心茶樓景觀餐廳~與期間限定浪漫五月雪~油桐花相遇~   

   新竹峨眉歇心茶樓~與期間限定版浪漫油桐花相遇~獅山遊客中心~

   ↑店家資訊

   店名~歇心茶樓餐坊 獅山遊客中心旁

   地址~新竹縣峨眉鄉七星村六寮60-8

   電話~03-5809689

   營業時間~平日09:00-16:00 假日09:00-16:00 週四公休

文章標籤
新竹峨眉 歇心茶樓 浪漫五月雪 油桐花 桐花季 獅山遊客中心 獅山古道 合菜 套餐 景觀餐廳
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up