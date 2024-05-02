台北東區首創吃到飽型態店家串燒殿，也開到板橋開設分店了

串燒殿板橋店4/3號試營運，快跟著我們的步伐來踩點吧!

串燒殿板橋店的店址就位於板橋車站的正對面，無論是搭公車或是搭捷運前來都相當方便

串燒殿板橋店四種消費方式，串燒、熱食、關東煮、炸物、無酒精飲品吃到飽最低只要$599元起

比起我們去吃單點要划算許多，由專人幫您烤好送上桌，舒舒服服愉快的享受一餐

想吃龍蝦、干貝、大紅蝦的朋友就直上$1499元的頂級選擇吧!來一頓大餐好好的犒賞自己吧~

店家相關資料

串燒殿板橋店

地址:新北市板橋區文化路一段113號(板橋車站)

營業時間:一到四17:00-23:00、五六日12:00-14:00、17:00-01:00

電話:(02)29699001

【粉專】https://www.facebook.com/bbqcollege/

【IG】https://www.instagram.com/bbq_dian/

串燒-殿 | 立即訂位！inline 線上訂位預約:https://reurl.cc/54760R

消費內容與價位

四種吃到飽價格選擇

👉️頂級$1499元 （頂級方案1499採預約制！）

👉️極盛$949元

👉️豪華$749元

👉️好食$549元

補充:5/1後價格調整為599/799/989/1499

記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康

店內也有提供酒類飲品，可以單點也有提供台灣啤酒喝到飽$199/人

或是$399元無限暢飲四款日本酒、台灣生啤、單杯$80以下的調酒

共超過20款酒品通通讓你喝到飽!

用餐時間:二個小時

點餐內容:1次點8份 ，每15分鐘點一次(單點份量按照用餐的人數出餐)

4月壽星優惠:當日送手臂蝦或和牛 (以現場的備貨為主)，當月送日式水果氣泡飲或沙瓦

店內空間環境

店內環境清新明亮，座位空間不會太過壅擠，用餐起來的感覺還滿舒服的

來看看我們吃了些甚麼?

若是不飲酒者，店內提供數款飲料、冷泡茶無限暢飲，需自行取用

點餐使用 QRcode點餐，1次點8份 ，每15分鐘點一次(單點份量按照用餐的人數出餐)

無須等待餐點是否全上齊了，只要15分鐘的時間到了就可以加點餐

店家在桌上還放置了小沙漏供客人使用 ，這也太貼心了

用餐時間最後40分鐘為最後加點時間，服務人員會做最後提醒喔!

因為個人食量不大但有想很多品項都吃到，所以餐點以一人份出餐

炒水蓮:爽脆口感加上蒜頭與辣椒調味，口感很不錯

酒蒸蛤蠣:這次菜單中沒有的品項，歡慶板橋店新開幕，只要是點餐$949元以上的吃到飽套餐

店家都會贈送酒蒸蛤蠣，肥美鮮甜的蛤蠣肉飽滿，好吃

日式豚骨清湯:喝起來略帶點奶香味，裡頭的白蘿蔔燉煮的十分軟爛好入口

頂級美國帶骨牛小排:略帶咬勁的帶骨牛小排，口感扎實，鮮嫩多汁

起司牛肉捲、炙燒明太子雞肉串、鹽蔥豬肉串、新疆羊(小辣)

古早味烤豆干、培根起司蔥捲、肥腸中間塞根蔥(小辣)

串燒殿所提供的串燒個頭會略小一點，很適合喜歡多樣品嘗又食量不夠大的我

喜歡的口味可以再加點不用擔心喔

西班牙橡子等級伊比利豬排:西班牙國寶豬，在森林中吃果實、橡實長大的豬

不用烤至全熟就可以享用豬肉，肉質甘甜鮮美沒有可怕的腥臭味

炙燒頂級美國牛小排

炙燒過的美國牛小排，熟度適中搭配上甘甜的洋蔥與黑胡椒很開胃

鹽烤松坂豬:口感比較有咬勁，如果喜歡偏軟、油脂感較豐厚的朋友建議可以點西班牙橡子等級伊比利豬排

炙燒明太子山藥:去皮厚切加上鹹香的明太子醬，脆口中略帶點鬆軟

炸胖嘟嘟柳葉魚、炸廣島牡蠣、我就厲害炸蝦、牛蒡黑輪片、日式唐揚雞

串燒殿板橋店的炸物真的表現得相當不錯，炸得相當酥脆還保有口感

其中我最喜歡的就是炸廣島牡蠣、牛蒡黑輪片、日式唐揚雞很值得一點

炸櫛瓜:這道炸櫛瓜我也相當喜歡，外頭裹上一層薄薄的酥炸粉，櫛瓜炸得生熟度剛剛好

我個人覺得比炸絲瓜還要好吃

酥炸雞軟骨

韓式海鮮起司燉飯(小辣):這是串燒殿的招牌特色料理之一，韓式海鮮燉飯加上大量的雙色起司

記得一定在溫度還在時快速地攪拌均勻，一入口韓式辣醬的辣度還滿明顯的

再加上起司的存在綜合了辣度，雖然辣度有一點高但是是會讓人一口接一口地吃的味道

泡菜佐牛肉:川燙過的牛肉片搭配上脆口微微甜辣的韓式泡菜，吃起來滿涮嘴的

洋蔥佐豬肉:這一道的菜色以黑胡椒調味為主，洋蔥與豬肉片吃起來的滿脆口的

生食級干貝:已經烤過的干貝，尺寸還是滿大一顆的，如果胃袋還有空間我一定要多點幾顆來吃

青殼龍蝦:一人份就是整尾的青殼龍蝦喔，已經對切好，方便客人食用，簡單的就可以龍蝦肉取出食用

阿根廷生食級天使紅蝦:上桌前已經將頭部的刺處理掉了，方便客人安心食用

鹽烤奶油大扇貝:濃濃的奶油香氣加上簡單的胡椒調味

花魚一夜干:若是1-2人用餐店家會提供半尾一夜干，3~4人用餐店家會提供整尾一夜干(以此類推)

花魚一夜干本身沒有甚麼細刺，只有幾根大刺，本身就帶有鹹度，直接單吃就很夠味

喝醉的蝦:迷人酒香, 淡淡中藥味, 蝦子鮮甜，花雕酒香氣還滿明顯的

滿滿的一大桌美食，讓人看得心花開，不用客氣請努力開吃吧!

直接QRcode點餐 ，簡單又方便，串燒殿的餐點，種類多樣化，炸、烤、炒皆有，有四種價位吃到飽可以選擇

無論是情侶或是三五好友一起來用餐都很合適，又離板橋車站不遠，搭乘大眾運輸前來真的很方便!

其他三間分店營業時間與地址

大安：大安區敦化南路一段160巷24號 訂位電話（02）2779-1112

中山：台北市中山區民權東路二段13號 訂位電話（02）2585-0586

天母：台北市士林區天母西路53號1樓 訂位電話（02）2874-1230

店家/景點資訊

交通資訊

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