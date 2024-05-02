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永安海螺館-館內介紹

永安海螺館是由客家委員會及桃園市政府斥資4.5億元打造2層樓建築、整地及廣場設計等，園區內最具特色就是「海螺曲線外殼」造型，且已埋在土丘內的海螺作為設計，融入客家捕魚「吹海螺」的意象來象徵著客家人與海搏鬥的精神。大家可知道新屋永安漁港可是全台唯一的客家漁港喔！

走進永安海螺館內，建築元素主要採用了清水模的設計且利用著落地窗的設計，讓整個館內都挺明亮。

在永安海螺館內有個展示空間，展示了不少有關客家聚落、廟宇等相關物品，同時也打造了新屋、觀音這區域內深厚的海洋客家文化的互動空間，讓小朋友來到這可以體驗互動遊戲更能加深有關海洋客家文化的點滴。

永安海螺館內有咖啡廳，累了肚子餓了都可在這用餐喔！

永安海螺館-周邊景點

永安海螺館的正對面就是永安漁港的市集，可在裏頭吃吃喝喝、採買生鮮魚貨等，也還能到新屋永安綠色隧道騎乘自行車，順遊新屋石滬故事館等；若有時間的朋友，真心建議花點時間與車程到草漯沙丘走走，拍美照看夕陽真的挺不錯喔！

永安海螺館-整體評價

免費入館的永安海螺館，是近期不少網美網少都會前來這拍照打卡的好去處，來訪的這天也看到即將畢業的大學生來這拍畢業照，同時永安海螺館也是個很適合親子同遊的好地方喔！且永安海螺館不定時也會舉辦活動，詳情就要請大家去關注它們的粉絲專頁囉！

永安海螺館-園區資訊