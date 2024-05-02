台中西區午餐-一力發─台中西區便當，市場裡的隱藏版爆汁雞腿！現炸軟嫩溫體雞腿、溫體豬排超~多汁！飄香20幾年的人氣排骨酥湯、香酥雞腿便當是必點，加份現炸肉排，好滿足！│附菜單，台中中美街美食、台中向上市場美食、Dcard推薦台中西區美食

目錄索引

1. 關於一力發

2. 交通指引│一力發

3. 一力發環境開箱

3.1 一力發製餐區

3.2 一力發用餐空間

4. 一力發餐點分享

4.1 人氣TOP1 香酥雞腿便當

4.2 單點 現炸肉排

4.3 湯品 排骨酥湯

5. 消費資訊

5.1 一力發餐點評價

5.2 一力發菜單

6. 台中向上市場美食相關資訊

關於一力發

「台中西區午餐」

「台中西區便當」

「台中中美街美食 x 台中向上市場美食 x Dcard推薦台中西區美食」

一力發在哪裡？

一力發位於台中西區中美街211號；台中向上市場美食之一，近草悟道、台中市民廣場、審計新村，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。

一力發餐點特色

「溫體雞肉 x 溫體豬肉 x 現點現炸」

「質感餐盒 x 時令蔬菜 x 優質肉品 x 人氣排骨酥湯」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-頂麻園站 (向上市場，走路2分鐘)、美村向上北路口站 (走路3分鐘)

機車：附近機車停車格 (美村路一段)

汽車：附近汽車收費停車格 (美村路一段)、順良美村立體停車場 (走路3分鐘)

交通指引│一力發

台中向上市場美食 / 草悟道、審計新村附近 / 機車停車格 / 汽車收停車場

在草悟道附近走走，走到向上市場，注意到了從便當店傳來的爽朗招呼聲，決定在這吃午餐，感受一下讓阿姨們駐足停留的美食魅力，吃飽喝足再繼續逛。

一力發環境開箱

一力發製餐區

製作便當、湯品的檯面上維持得相當潔淨，讓人看得到在製作餐點上的細節，吃得更安心。

現炒時令蔬菜

便當配菜以當天採買的時令蔬菜為主，每天供應的內容有所不同，讓喜愛一力發便當的朋友們不管吃幾次都是有驚喜感的。

秘方醃漬溫體雞腿排

飄香20幾年得人氣排骨酥麵，從二代接手後，對於食材要求是同樣講究的，只用溫體豬、溫體雞。

秘方醃漬溫體豬排骨

想不到在向上市場的街邊便當店，也可以吃到溫體豬排骨！！！

一力發用餐空間

以外帶便當為主的一力發，僅設置兩張桌椅，共7個位子。

自助區 / 每天熬製豬高湯

一力發便當均有附贈湯品一碗，可到自助區自行將豬高湯盛入裝有海帶的外帶紙碗中。

一力發餐點分享

這餐點了：

香酥雞腿便當

現炸肉排

排骨酥湯

人氣TOP1 香酥雞腿便當

香酥雞腿便當 125元

溫體大雞腿-香酥雞腿 / 現燙當季青菜兩樣 / 滷豆皮 / 秘製滷汁

選用較高規格、有質感的植纖餐盒，讓出門在外的朋友們，中午時段也可以吃到一份注入儀式感的高顏值餐盒，裝好裝滿的香Q甜米飯、現點現炸酥嫩爆汁溫體大雞腿、清甜爽脆時令蔬菜、噴香下飯滷豆皮，從美食中獲得能量。

現點現炸溫體大雞腿

目前吃過的炸雞腿便當，主角：炸雞腿本人的美味分數，這支肯定有在前幾名！

貼心地切製成三塊方便吃，每一塊雞腿肉切面都可以看到相當厚實、鎖住肉汁、不會乾乾的雞腿肉，大口吃超~過癮。

單點 現炸肉排

現炸肉排 80元

肉肉控想加點肉可以多一份現炸溫體豬肉排！

跟大雞腿一樣，只用溫體豬排，加入秘方醃漬後 → 現點現裹粉 → 下鍋油炸 → 起鍋切塊 → 灑上椒鹽粉提香。

每一塊豬排的粉衣均與豬肉緊密相連，外酥內嫩的口感蘊藏著淡淡的辛香料香氣，完全沒有豬腥味，好~吃~

湯品 排骨酥湯

排骨酥湯 70元

飄香20幾年的人氣排骨酥湯，肯定也是要點碗嚐嚐。

隨手一撈，撈到了肉量頗多的豬排骨，喝一口融入排骨酥香氣的醇厚高湯、吃一口肉，讚的。

消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金

一力發餐點評價

台中向上市場美食，跟著駐足停留的阿姨們的腳步，走進一力發吃午餐。

在簡單陳設的用餐區享用，這餐點的：香酥雞腿便當、單點現炸肉排、排骨酥湯，每一樣入口的美好口感、有層次的醇厚香氣；藏身市場裡一口入魂的好滋味，讓人吃過一次直接收入中美街必吃美食口袋裡，之後會想再來嘗試滷肉排、鮭魚、控肉等餐點。

一力發菜單

台中西區午餐-一力發菜單 (攝於2024/04月)

台中向上市場美食相關資訊

一力發

類型：台中西區午餐 / 台中西區便當 / 台中中美街美食 / 台中向上市場美食 / Dcard推薦台中西區美食

⏰ 營業時間

每天 11：00~21：30 (中間無休息)

📍 地址：台中市西區中美街211號

📞 電話：04-2305-5163

一力發FB粉絲頁

一力發IG



檢視較大的地圖

覺得我們分享的圖文對您有所幫助，可以幫我們點個「關注」還有「讚讚」鼓勵我們

想鼓勵我們、推薦美食、給予建議、詢問美食、旅遊等問題，都歡迎在文章底下留言給我們

也可以追蹤我們的instagram，會有更多即時的分享

謝謝大家，我們下篇分享見