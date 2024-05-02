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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體豬超多汁，台中西區便當│菜單

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體豬超多汁，台中西區便當│菜單

2024-05-02 21:19:00 冠婷｜生活趣 人氣：104
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窩客好文

冠婷｜生活趣

發表篇數：743篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一力發
phone04-23055163
place台中市西區中美街211號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

台中西區午餐-一力發─台中西區便當，市場裡的隱藏版爆汁雞腿！現炸軟嫩溫體雞腿、溫體豬排超~多汁！飄香20幾年的人氣排骨酥湯、香酥雞腿便當是必點，加份現炸肉排，好滿足！│附菜單，台中中美街美食、台中向上市場美食、Dcard推薦台中西區美食

 

目錄索引

1. 關於一力發

2. 交通指引│一力發

3. 一力發環境開箱

3.1 一力發製餐區

3.2 一力發用餐空間

4. 一力發餐點分享

4.1 人氣TOP1 香酥雞腿便當

4.2 單點 現炸肉排

4.3 湯品 排骨酥湯

5. 消費資訊

5.1 一力發餐點評價

5.2 一力發菜單

6. 台中向上市場美食相關資訊

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 關於一力發

「台中西區午餐」

「台中西區便當」

「台中中美街美食 x 台中向上市場美食 x Dcard推薦台中西區美食」

 

一力發在哪裡？

一力發位於台中西區中美街211號；台中向上市場美食之一，近草悟道、台中市民廣場、審計新村，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。

 

一力發餐點特色

「溫體雞肉 x 溫體豬肉 x 現點現炸」

「質感餐盒 x 時令蔬菜 x 優質肉品 x 人氣排骨酥湯」

 

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-頂麻園站 (向上市場，走路2分鐘)、美村向上北路口站 (走路3分鐘)

機車：附近機車停車格 (美村路一段)

汽車：附近汽車收費停車格 (美村路一段)、順良美村立體停車場 (走路3分鐘)

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 交通指引│一力發

台中向上市場美食 / 草悟道、審計新村附近 / 機車停車格 / 汽車收停車場

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

在草悟道附近走走，走到向上市場，注意到了從便當店傳來的爽朗招呼聲，決定在這吃午餐，感受一下讓阿姨們駐足停留的美食魅力，吃飽喝足再繼續逛。

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 一力發環境開箱

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 一力發製餐區

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

製作便當、湯品的檯面上維持得相當潔淨，讓人看得到在製作餐點上的細節，吃得更安心。

 

現炒時令蔬菜

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

便當配菜以當天採買的時令蔬菜為主，每天供應的內容有所不同，讓喜愛一力發便當的朋友們不管吃幾次都是有驚喜感的。

 

秘方醃漬溫體雞腿排

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

飄香20幾年得人氣排骨酥麵，從二代接手後，對於食材要求是同樣講究的，只用溫體豬、溫體雞。

 

秘方醃漬溫體豬排骨

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

想不到在向上市場的街邊便當店，也可以吃到溫體豬排骨！！！

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 一力發用餐空間

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

以外帶便當為主的一力發，僅設置兩張桌椅，共7個位子。

 

自助區 / 每天熬製豬高湯

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

一力發便當均有附贈湯品一碗，可到自助區自行將豬高湯盛入裝有海帶的外帶紙碗中。

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 一力發餐點分享

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

這餐點了：

香酥雞腿便當

現炸肉排

排骨酥湯

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 人氣TOP1 香酥雞腿便當

香酥雞腿便當 125元

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

溫體大雞腿-香酥雞腿 / 現燙當季青菜兩樣 / 滷豆皮 / 秘製滷汁

選用較高規格、有質感的植纖餐盒，讓出門在外的朋友們，中午時段也可以吃到一份注入儀式感的高顏值餐盒，裝好裝滿的香Q甜米飯、現點現炸酥嫩爆汁溫體大雞腿、清甜爽脆時令蔬菜、噴香下飯滷豆皮，從美食中獲得能量。

 

現點現炸溫體大雞腿

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

目前吃過的炸雞腿便當，主角：炸雞腿本人的美味分數，這支肯定有在前幾名！

貼心地切製成三塊方便吃，每一塊雞腿肉切面都可以看到相當厚實、鎖住肉汁、不會乾乾的雞腿肉，大口吃超~過癮【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 單點 現炸肉排

現炸肉排 80元

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

肉肉控想加點肉可以多一份現炸溫體豬肉排！

跟大雞腿一樣，只用溫體豬排，加入秘方醃漬後 → 現點現裹粉 → 下鍋油炸 → 起鍋切塊 → 灑上椒鹽粉提香。

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

每一塊豬排的粉衣均與豬肉緊密相連，外酥內嫩的口感蘊藏著淡淡的辛香料香氣，完全沒有豬腥味，好~吃~

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 湯品 排骨酥湯

排骨酥湯 70元

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

飄香20幾年的人氣排骨酥湯，肯定也是要點碗嚐嚐。

隨手一撈，撈到了肉量頗多的豬排骨，喝一口融入排骨酥香氣的醇厚高湯、吃一口肉，讚的。

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 一力發餐點評價

台中向上市場美食，跟著駐足停留的阿姨們的腳步，走進一力發吃午餐。

在簡單陳設的用餐區享用，這餐點的：香酥雞腿便當、單點現炸肉排、排骨酥湯，每一樣入口的美好口感、有層次的醇厚香氣；藏身市場裡一口入魂的好滋味，讓人吃過一次直接收入中美街必吃美食口袋裡，之後會想再來嘗試滷肉排、鮭魚、控肉等餐點。

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 一力發菜單

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體

台中西區午餐-一力發菜單 (攝於2024/04月)

 

【一力發】隱藏版爆汁雞腿！台中西區午餐，現炸軟嫩溫體雞、溫體 台中向上市場美食相關資訊

一力發

類型：台中西區午餐 / 台中西區便當 / 台中中美街美食 / 台中向上市場美食 / Dcard推薦台中西區美食

⏰ 營業時間

每天 11：00~21：30 (中間無休息)

📍  地址：台中市西區中美街211號

📞 電話：04-2305-5163

一力發FB粉絲頁

一力發IG

 


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文章標籤
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