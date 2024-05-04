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新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟~在三芝也在石門喔~

2024-05-04 22:06:00 小青姐姐 人氣：94
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：229篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：自然藝境咖啡館
phone02-26361150
place新北市三芝區埔坪里埔頭坑164-2號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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   新北三芝藝境

  ↑簡單家常的藥膳養生料理~在三芝遊客中心裡

    您知道它的存在嗎~它有個非常好聽名字

    叫自然藝境~是三芝有名2號倉庫咖啡館的分店

    小青和爸爸~今日三訪囉~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

  ↑這回是我家老公在電子報看到~ 三芝圓山里二坪頂

    有間與眾不同的珊瑚貝殼廟~廟裡均由貝殼及珊瑚打造而成

    彷彿來到了海底神宮~113年4月27日週六~我們來了

    哇~真是大開眼界~像是來到了美人魚的海底世界

    這裡主供奉濟公活佛~美麗的神殿~讓小青流連忘返~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

  ↑廟宇的志工大哥~告訴我們~這裡沒有什麼禁忌

    想拍照就拍照~還有要大家摸摸這個天然琥珀大元寶

    在一旁念了好大串的對句~小青聽著~意思像是

    要將金銀財寶都摸進自己的口袋裡~所以呢

    哈~當然要好好的摸它一摸~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

  ↑還有這個濟公禪師之寶扇~可消災解厄

    爸爸幫小青做法~按上教學~先將扇子正反都過香火

    拍頭鎮煞~再左右肩膀各輕拍~左消災右解厄

    心中默念~請濟公禪師幫忙小青加持身體健康 

    最後再從頭往下揮一下~完成~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~ 

   新北三芝藝境

  ↑再到處逛拍時~有位志工姐姐告知~廟方在石門再建造一間 

    新的珊瑚貝殼廟~地址石門區富基里崁子腳99號

    有興趣~可以過去看看~當然要來去參拜

    離開前~功德箱隨意金~肯定不能忘~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

  ↑距離沒有很遠~這間新的珊瑚貝殼廟~比原先的廟宇

    大好多~規劃的更完善~停車也很方便

    廟宇外的貝殼龍柱就讓我們拍不停~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

   ↑在這一樣的規矩~只要點香拜拜~就能進入參觀

     十八羅漢洞的海底神宮~這裡的神殿比舊廟宇

     更氣派~挑高的建築~不用再彎腰進場~七星橋專門消災解厄

     三昧水~可洗去累世的貪~嗔~癡所結的冤親債主~惡報~業報

   新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

  ↑廟方還貼心的準備大悲水~薑茶

    免洗紙杯~供信眾飲用~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑一大早跑到三芝~石門~逛拍珊瑚貝殼廟

    肚子餓了~想到之前來過的三芝遊客中心

    自然藝境咖啡廳~對它印象極好~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑今日來~就是三訪了~初訪時有記錄文

    有興趣請點我聯結~謝謝~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑三芝嚴選~自然藝境也有在地農特產伴手禮

    有興趣需要都可洽店家詢問~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑開拓館裡立著漂亮的粉嫩櫻花樹

    彷彿來到了實景的櫻花林~好美~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑現在時間已接近2點~肚子好餓丫

    真感謝自然藝境這個好地方~提供了美味餐點

    因為這裡停車免煩惱~還尤如走進大自然的懷抱

    綠色植物很多喔~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑這裡離洗手間有小小小距離~不想上洗手間的

    店家貼心準備洗手水~供食客餐前洗手~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑除了外面面的農產品~店內也有櫻花酒

    蛋捲~梯田各式米~價格都透明化~標註的詳細~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑店家小小自助區~今天天氣微熱

    提供了常温麥茶~冬天會是熱的~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑半開放式廚房~看到老板在為食客準備飲品~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

   新北三芝藝境

  ↑午餐時刻已過~很放鬆休閒的用餐環境~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑聽說今年的櫻花開的不甚美好

    所以~小青還是錯過了櫻花季的三芝之旅~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

   新北三芝藝境

  ↑菜單一大本~與之前來的主食菜色差不多

    價錢微調~都在可接受範圍內~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟

   新北三芝藝境

  ↑很難得~離開鶯歌~三峽以外的餐廳

    小青和爸爸可以來三回~想來就是這裡了~新北三芝遊客中心自然藝境咖啡廳~尤如來到海底神宮的珊瑚貝殼廟    

   新北三芝藝境

  ↑可自取的常溫麥茶

   新北三芝藝境 

  ↑爸爸點的咖哩燉牛腩320元~含主食~紫米燕麥飯

    小菜3品~飲料+甜點~相關食材都是跟在地小農合作

    使用當季~當地蔬食製作~看起來簡單美味的fu~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

  ↑咖哩燉牛腩~爸爸說牛腩燉的軟嫩有咬勁

    非常的入味~將咖哩醬淋在紫米飯上~濕潤爽口

    很下飯~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

   新北三芝藝境

  ↑小青點的藥膳何首烏湯鍋320元~用了許多藥材燉煮的湯底

    搭上新鮮的鷄肉~鮮味十足~非常養生的一道湯品

    另加入許多高麗菜+金針菇~非常的好吃好喝

    小青把整鍋吃到一滴不剩~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

  ↑養生紫米燕麥飯~煮的軟硬適中~非常好入口

    本餐廳第一名招牌餐~果然非他莫屬~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

  ↑小菜1~麻油炒大陸妹~原來這個可以這樣青炒

    用麻油~就如此美味~真是養生又健康~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

  ↑小菜2~蒸炒南瓜~超鬆Q的口感~老板人真好

    教小青如何挑選南瓜~還有超好吃的煮法

    一點都不藏私~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

  ↑最後的飲品~紅茶+奶茶

    甜點是綠茶凍~簡單卻很美味~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

  ↑寶可夢補給站~截圖留影~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

  ↑回程~車子開在三芝遊客中心的路上 

    真的有來到綠色隧道的氛圍~真是令人舒心~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝藝境

  ↑最後再放一張小青和爸爸的合影~照片的重點是

    店家老板~真的超級熱心且把顧客當朋友的閒聊

    只要我們提出問題~他有問必答還回答的相當詳細

    沒錯~在這用餐完全沒壓力~很放鬆的氛圍喔~新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

   新北三芝活動中心自然藝境咖啡廳~

     ↑店家資訊

    店名~自然藝境咖啡館 三芝遊客中心內

    地址~新北市三芝區埔坪里埔頭坑164-2號

    電話~02-26361150

    營業時間~10:30-17:00  週三公休

文章標籤
三芝遊客中心 自然藝境咖啡廳 珊瑚貝殼廟 琥珀大元寶 濟公活佛 濟公禪師 咖哩燉牛腩 藥膳何首烏鷄湯 紫米燕麥飯 櫻花酒 免費停車 大自然環境
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