↑簡單家常的藥膳養生料理~在三芝遊客中心裡

您知道它的存在嗎~它有個非常好聽名字

叫自然藝境~是三芝有名2號倉庫咖啡館的分店

小青和爸爸~今日三訪囉~

↑這回是我家老公在電子報看到~ 三芝圓山里二坪頂

有間與眾不同的珊瑚貝殼廟~廟裡均由貝殼及珊瑚打造而成

彷彿來到了海底神宮~113年4月27日週六~我們來了

哇~真是大開眼界~像是來到了美人魚的海底世界

這裡主供奉濟公活佛~美麗的神殿~讓小青流連忘返~

↑廟宇的志工大哥~告訴我們~這裡沒有什麼禁忌

想拍照就拍照~還有要大家摸摸這個天然琥珀大元寶

在一旁念了好大串的對句~小青聽著~意思像是

要將金銀財寶都摸進自己的口袋裡~所以呢

哈~當然要好好的摸它一摸~

↑還有這個濟公禪師之寶扇~可消災解厄

爸爸幫小青做法~按上教學~先將扇子正反都過香火

拍頭鎮煞~再左右肩膀各輕拍~左消災右解厄

心中默念~請濟公禪師幫忙小青加持身體健康

最後再從頭往下揮一下~完成~

↑再到處逛拍時~有位志工姐姐告知~廟方在石門再建造一間

新的珊瑚貝殼廟~地址石門區富基里崁子腳99號

有興趣~可以過去看看~當然要來去參拜

離開前~功德箱隨意金~肯定不能忘~

↑距離沒有很遠~這間新的珊瑚貝殼廟~比原先的廟宇

大好多~規劃的更完善~停車也很方便

廟宇外的貝殼龍柱就讓我們拍不停~

↑在這一樣的規矩~只要點香拜拜~就能進入參觀

十八羅漢洞的海底神宮~這裡的神殿比舊廟宇

更氣派~挑高的建築~不用再彎腰進場~七星橋專門消災解厄

三昧水~可洗去累世的貪~嗔~癡所結的冤親債主~惡報~業報

↑廟方還貼心的準備大悲水~薑茶

免洗紙杯~供信眾飲用~

↑一大早跑到三芝~石門~逛拍珊瑚貝殼廟

肚子餓了~想到之前來過的三芝遊客中心

自然藝境咖啡廳~對它印象極好~

↑今日來~就是三訪了~ 初訪時有記錄文

有興趣請點我聯結~謝謝~

↑三芝嚴選~自然藝境也有在地農特產伴手禮

有興趣需要都可洽店家詢問~

↑開拓館裡立著漂亮的粉嫩櫻花樹

彷彿來到了實景的櫻花林~好美~

↑現在時間已接近2點~肚子好餓丫

真感謝自然藝境這個好地方~提供了美味餐點

因為這裡停車免煩惱~還尤如走進大自然的懷抱

綠色植物很多喔~

↑這裡離洗手間有小小小距離~不想上洗手間的

店家貼心準備洗手水~供食客餐前洗手~

↑除了外面面的農產品~店內也有櫻花酒

蛋捲~梯田各式米~價格都透明化~標註的詳細~

↑店家小小自助區~今天天氣微熱

提供了常温麥茶~冬天會是熱的~

↑半開放式廚房~看到老板在為食客準備飲品~

↑午餐時刻已過~很放鬆休閒的用餐環境~

↑聽說今年的櫻花開的不甚美好

所以~小青還是錯過了櫻花季的三芝之旅~

↑菜單一大本~與之前來的主食菜色差不多

價錢微調~都在可接受範圍內~

↑很難得~離開鶯歌~三峽以外的餐廳

小青和爸爸可以來三回~想來就是這裡了~

↑可自取的常溫麥茶

↑爸爸點的咖哩燉牛腩320元~含主食~紫米燕麥飯

小菜3品~飲料+甜點~相關食材都是跟在地小農合作

使用當季~當地蔬食製作~看起來簡單美味的fu~

↑咖哩燉牛腩~爸爸說牛腩燉的軟嫩有咬勁

非常的入味~將咖哩醬淋在紫米飯上~濕潤爽口

很下飯~

↑小青點的藥膳何首烏湯鍋320元~用了許多藥材燉煮的湯底

搭上新鮮的鷄肉~鮮味十足~非常養生的一道湯品

另加入許多高麗菜+金針菇~非常的好吃好喝

小青把整鍋吃到一滴不剩~

↑養生紫米燕麥飯~煮的軟硬適中~非常好入口

本餐廳第一名招牌餐~果然非他莫屬~

↑小菜1~麻油炒大陸妹~原來這個可以這樣青炒

用麻油~就如此美味~真是養生又健康~

↑小菜2~蒸炒南瓜~超鬆Q的口感~老板人真好

教小青如何挑選南瓜~還有超好吃的煮法

一點都不藏私~

↑最後的飲品~紅茶+奶茶

甜點是綠茶凍~簡單卻很美味~

↑寶可夢補給站~截圖留影~

↑回程~車子開在三芝遊客中心的路上

真的有來到綠色隧道的氛圍~真是令人舒心~

↑最後再放一張小青和爸爸的合影~照片的重點是

店家老板~真的超級熱心且把顧客當朋友的閒聊

只要我們提出問題~他有問必答還回答的相當詳細

沒錯~在這用餐完全沒壓力~很放鬆的氛圍喔~

↑店家資訊

店名~自然藝境咖啡館 三芝遊客中心內

地址~新北市三芝區埔坪里埔頭坑164-2號

電話~02-26361150

營業時間~10:30-17:00 週三公休