↑簡單家常的藥膳養生料理~在三芝遊客中心裡
您知道它的存在嗎~它有個非常好聽名字
叫自然藝境~是三芝有名2號倉庫咖啡館的分店
小青和爸爸~今日三訪囉~
↑這回是我家老公在電子報看到~ 三芝圓山里二坪頂
有間與眾不同的珊瑚貝殼廟~廟裡均由貝殼及珊瑚打造而成
彷彿來到了海底神宮~113年4月27日週六~我們來了
哇~真是大開眼界~像是來到了美人魚的海底世界
這裡主供奉濟公活佛~美麗的神殿~讓小青流連忘返~
↑廟宇的志工大哥~告訴我們~這裡沒有什麼禁忌
想拍照就拍照~還有要大家摸摸這個天然琥珀大元寶
在一旁念了好大串的對句~小青聽著~意思像是
要將金銀財寶都摸進自己的口袋裡~所以呢
哈~當然要好好的摸它一摸~
↑還有這個濟公禪師之寶扇~可消災解厄
爸爸幫小青做法~按上教學~先將扇子正反都過香火
拍頭鎮煞~再左右肩膀各輕拍~左消災右解厄
心中默念~請濟公禪師幫忙小青加持身體健康
最後再從頭往下揮一下~完成~
↑再到處逛拍時~有位志工姐姐告知~廟方在石門再建造一間
新的珊瑚貝殼廟~地址石門區富基里崁子腳99號
有興趣~可以過去看看~當然要來去參拜
離開前~功德箱隨意金~肯定不能忘~
↑距離沒有很遠~這間新的珊瑚貝殼廟~比原先的廟宇
大好多~規劃的更完善~停車也很方便
廟宇外的貝殼龍柱就讓我們拍不停~
↑在這一樣的規矩~只要點香拜拜~就能進入參觀
十八羅漢洞的海底神宮~這裡的神殿比舊廟宇
更氣派~挑高的建築~不用再彎腰進場~七星橋專門消災解厄
三昧水~可洗去累世的貪~嗔~癡所結的冤親債主~惡報~業報
↑廟方還貼心的準備大悲水~薑茶
免洗紙杯~供信眾飲用~
↑一大早跑到三芝~石門~逛拍珊瑚貝殼廟
肚子餓了~想到之前來過的三芝遊客中心
自然藝境咖啡廳~對它印象極好~
↑今日來~就是三訪了~初訪時有記錄文
↑三芝嚴選~自然藝境也有在地農特產伴手禮
有興趣需要都可洽店家詢問~
↑開拓館裡立著漂亮的粉嫩櫻花樹
彷彿來到了實景的櫻花林~好美~
↑現在時間已接近2點~肚子好餓丫
真感謝自然藝境這個好地方~提供了美味餐點
因為這裡停車免煩惱~還尤如走進大自然的懷抱
綠色植物很多喔~
↑這裡離洗手間有小小小距離~不想上洗手間的
店家貼心準備洗手水~供食客餐前洗手~
↑除了外面面的農產品~店內也有櫻花酒
蛋捲~梯田各式米~價格都透明化~標註的詳細~
↑店家小小自助區~今天天氣微熱
提供了常温麥茶~冬天會是熱的~
↑半開放式廚房~看到老板在為食客準備飲品~
↑午餐時刻已過~很放鬆休閒的用餐環境~
↑聽說今年的櫻花開的不甚美好
所以~小青還是錯過了櫻花季的三芝之旅~
↑菜單一大本~與之前來的主食菜色差不多
價錢微調~都在可接受範圍內~
↑很難得~離開鶯歌~三峽以外的餐廳
小青和爸爸可以來三回~想來就是這裡了~
↑可自取的常溫麥茶
↑爸爸點的咖哩燉牛腩320元~含主食~紫米燕麥飯
小菜3品~飲料+甜點~相關食材都是跟在地小農合作
使用當季~當地蔬食製作~看起來簡單美味的fu~
↑咖哩燉牛腩~爸爸說牛腩燉的軟嫩有咬勁
非常的入味~將咖哩醬淋在紫米飯上~濕潤爽口
很下飯~
↑小青點的藥膳何首烏湯鍋320元~用了許多藥材燉煮的湯底
搭上新鮮的鷄肉~鮮味十足~非常養生的一道湯品
另加入許多高麗菜+金針菇~非常的好吃好喝
小青把整鍋吃到一滴不剩~
↑養生紫米燕麥飯~煮的軟硬適中~非常好入口
本餐廳第一名招牌餐~果然非他莫屬~
↑小菜1~麻油炒大陸妹~原來這個可以這樣青炒
用麻油~就如此美味~真是養生又健康~
↑小菜2~蒸炒南瓜~超鬆Q的口感~老板人真好
教小青如何挑選南瓜~還有超好吃的煮法
一點都不藏私~
↑最後的飲品~紅茶+奶茶
甜點是綠茶凍~簡單卻很美味~
↑寶可夢補給站~截圖留影~
↑回程~車子開在三芝遊客中心的路上
真的有來到綠色隧道的氛圍~真是令人舒心~
↑最後再放一張小青和爸爸的合影~照片的重點是
店家老板~真的超級熱心且把顧客當朋友的閒聊
只要我們提出問題~他有問必答還回答的相當詳細
沒錯~在這用餐完全沒壓力~很放鬆的氛圍喔~
↑店家資訊
店名~自然藝境咖啡館 三芝遊客中心內
地址~新北市三芝區埔坪里埔頭坑164-2號
電話~02-26361150
營業時間~10:30-17:00 週三公休