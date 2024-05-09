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【兩江國際影視城】【重慶民國街】是以「民國歷史」、「巴渝特色」為主題的特色街區，位於重慶兩江國際影視城，而且它離機場很近!! 加上懷舊的氣氛營造的很棒，中國電影「1942」「瘋狂的石頭」也曾在此景拍過戲，就是很早之前在外雙溪的中影文化城的感覺啦，我們一行人換了軍裝、長袍、學生服、旗袍換個裝景區裏拍照~~這樣的體驗還滿有趣的，大伙都玩的很開心啊

兩江國際影視城 景點資訊

地址：中國黑龍江省重慶市龍江縣龍興鎮(重慶市渝北區龍興鎮龍興工業園) 郵政編碼: 401135



電話 ： +86 23 6734 3639



兩江國際影視城 空間環境

【重慶民國街】位於【重慶兩江國際影視城】，重現了民國時期重慶的著名建築和景致，有國泰戲院、新華日報、馨雅咖啡、皇宮照相館，還有一些具有舊重慶特色的博物館、酒吧、商店、火鍋博物館、相機博物館、民國主題酒吧等。以商業為主，影視拍攝為輔的模式~就是影城+景區



兩江國際影視城 換裝打卡景點

我們是在這家換裝的，服裝當然要租的啦





換完裝的感覺真的挺不錯的耶，加上場景很特殊，真的有當年重慶作為陪都那段歷史的感覺，小說未央歌裏的女學生，大概長的像這樣吧





哈哈，這二位好犧牲，來點搞笑的橋段

【重慶民國街】重現了民國時期重慶的著名建築和景致，有國泰戲院、新華日報、馨雅咖啡、皇宮照相館，還有一些具有舊重慶特色的博物館、酒吧、商店、火鍋博物館、相機博物館、民國主題酒吧等。嘿嘿， 其實有些我們也不懂啦，反正是真的很復古!!





還有人租了人力車來演個民初軍閥時期的時代劇!

這裏大部份重現民國時期老重慶的文化風情，有典型建築和代表性景點，再現了抗戰時期的老重慶!! 不過，這些真的對我們而言有點久遠了，但對於像是重慶人來說，一定很有感覺

我們把這裏當成網美打卡聖地了!! 哈哈

這是抗戰勝利紀念碑!!

兩江國際影視城 心得評價

【兩江國際影視城】【重慶民國街】好玩好逛的地方還真很，我們只匆匆停留了一個多小特!! 想要回味老重慶的朋友，想要找個另類拍照聖地的朋友，這裏可是不錯的選擇

重慶景點住宿推薦





本次行程由五福旅遊贊助

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