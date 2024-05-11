🙋‍♀️嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！你感覺身體經常腰酸背痛，需要鬆一下了嗎？現代人生活步調快速，煩悶的都市也常讓人喘部過氣，因此按摩成了人人必備的放鬆好去處。這次七分之二的探索從交通、環境、手法、態度等面向，全面評比 3 間桃園按摩會館，北部的朋友快去鬆一下筋骨吧🪄

🙆‍♀️【桃園按摩推薦】神秘客詳細心得請看：【桃園按摩推薦】指壓油壓一次享受！4 間桃園全身按摩會館評比

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1. 澤也東方養生莊園

🏠地址：桃園市桃園區中正路979號

🕰營業時間：週一至週日 10:00-02:00

💸價格：腳底按摩 $900-$1,850 ，指壓 $900-$2,300，油壓 $1,950-$2,500

不用跑台北，在桃園能享受到高級 SPA 的待遇！澤也東方養生莊園是從台北開來的全身按摩 SPA 會館，位於桃園藝文特區，整體裝潢氣派、寬敞舒適。服務項目有腳底按摩、指壓、油壓、臉部美容、耳燭舒壓等相當多元，更有另外推出優惠的全身按摩加腳底按摩套餐，建議先打電話預約後再前往。

這間桃園按摩的指壓按摩套餐包含 50 分鐘的腳底按摩和 60 分鐘的全身指壓，更加送 10 分鐘的肩頸按摩，讓你體驗到超划算的 2 小時按摩！腳底按摩的泡腳水中有加入海鹽及木酢液，腿部按摩的躺椅也可調整椅背，相當舒適；全身按摩時，除了手指的按壓和揉捏，師傅還搭配拍打、拉筋等手法，一次鬆開各筋骨，將各種不愉快排出體外，推薦給想要一次享受腳底和全身按摩的人。

2. 豪足足體養生會舘

🏠桃園館：桃園市桃園區中正路685號

🕰營業時間：24 小時營業

💸價格：足浴+腳底按摩 $700 / 40 mins，足浴+全身指、油壓 $1,900 / 2h

豪足足體養生會舘位於中正路上，離桃園火車站僅約 10 分鐘車程，24 小時的營業時間相當方便，隨時都能好好放鬆。這間桃園按摩會館共有 5 層樓，多樣房型內有充足的個人、雙人和三人床。主要提供腳底按摩、全身指壓、專業油壓，另有臉部保養、去角質、掏耳及刮痧等服務。最優惠的是，事先透過 LINE 預約還可以折扣 $50👏

豪足足體養生會舘內的師傅總計超過 20 位，皆有經驗豐富和專業手技，更能滿足力道控制、局部舒壓等需求，甚至要加入刮痧服務也非常歡迎！最棒的是，療程結束後，店內還有提供免費滷肉飯、3 種以上口味厚片及冰熱飲料等點心，能選擇自己想要的份量，在桃園全身按摩店家中，堪稱是點心品項最豐富的選擇🍵

3. 御手足悦按摩養生會館

🏠桃園館：桃園市桃園區三民路二段272號

🕰營業時間：週一至週日 10:00-06:00

💸價格：腳底按摩 $988 / 1h，全身按摩 $988-$1,838 / 1-2h

御手足悅按摩養生會館就位在三民路上，附近為朝陽森林公園，按摩完可以去散步活動。館內以木質調打造寬敞舒適的氛圍，兩層樓合計有十多個腳底按摩位置，更有 14 間全身按摩套房服務，相當氣派寬敞。這家桃園按摩會館採中式穴位按摩手法，會用 10 分鐘中藥足浴與肩頸按摩暖身，並有腳底按摩、指壓、油壓等服務供選擇，也可加購修足、掏耳、洗眼睛等包套行程💆

店內有近 50 位師傅輪班，每位師傅手法專業、聲名遠播，是網友們讚譽有加的名店。若與親友們一同前往，還能選擇 2-4 人套房包廂，一起來趟深層放鬆之旅。按摩課程結束後，下樓還可以享用招牌套餐：滷肉飯＋排骨山藥湯＋養生茶，整套行程既放鬆又能吃美食，說是被按摩耽誤的小吃店都不為過！

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以上就是 3 家桃園按摩店家推薦，皆由神秘客親自體驗✨桃園市區按摩選擇豐富，每間店都各有特色，甚至還會提供豐富可口的點心，鬆筋骨又能填飽肚子，實在太貼心😆不論是平時上班壓力大，或是長期運動而肌肉痠痛的朋友們，都很適合到桃園按摩會館放鬆身心，給自己喘口氣的一個機會。

完整文章請看：【桃園按摩推薦】指壓油壓一次享受！4 間桃園全身按摩會館評比