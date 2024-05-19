向上市場被譽為台中人的美食天堂，這話說得一點也不誇張。



這裡從早上就開始營業，到了晚上緊接著夜市，匯聚了各式各樣、上百個的美食攤販，傳統台灣小吃到創新料理都應有盡有。







▲▼繼 艾登雞排、耕者有其甜 以後，我又發現了家超~好~吃~的〝一力發〞。



這家在附近也是老字號了，前身是位於中美街上的「豐原排骨麵」、「北屯豐原參」，從1999年開到現在，今年才改了新招牌，主打便當和排骨酥麵。

一力發

營業時間：11:30～21:30

電話：04 2305 5163

地址：台中市西區中美街211號

粉專：www.facebook.com/ilyfa1999



▼尤其是《一力發》的「滷製肉排便當」，肉排吸收了滿滿的滷汁，吃起來軟嫩不爛、香而不膩，就連我這種不愛吃滷排的都覺得好好吃喔～



難怪排隊的時候，看大家幾乎都點滷製肉排，跟著點果然不會讓人失望。







滷製肉排便當 NT$120元



便當裡還包含三樣配菜，不得不說，他們家就算是配菜也非常上心，這紅黃甜椒到底是怎麼煮才能這麼鮮甜啊？



▼老闆說，一力發的配菜都是現燙過後，加入自製蒜油或油蔥，再調味一下就比較不這麼油膩。



不只這樣，店家還正式宣布說：「現在、以後、未來都不會使用三色豆」，真是太貼心了。



▼炸得金黃酥脆、帶有腿排的帶骨大雞腿，一上桌就香到令人口水直流，根本就是香味殺手啊！



香酥雞腿便當 NT$125元



一口咬下外酥內嫩，就跟聞起來一樣好吃，這也是很多熟客必點的口味，就連附近的市場攤販也是。



▼其實這樣就已經夠下飯了啦，但是滷到油亮油亮的「滷香控肉」實在太誘人，忍不住單點一份來嚐嚐。











滷香控肉 單點 NT$75元



我個人建議要點就點肥瘦相間的控肉最好吃，吃起來完全不油膩，瘦肉相較之下就比較乾柴了點，要和肥肉一起吃才完美。



▼每日的附湯都是用蔬菜和豬大骨熬製而成，店家還很貼心地在每個湯碗裡放入日式海帶芽，沖入熱湯就會立刻泡開。









▼不過，我們已經有點了招牌之一的「排骨酥湯」啦，大塊大塊的帶骨排骨酥經過長時間的燉煮，每塊吃起來都肉質軟嫩、骨肉分離，好好吃喔～



外層的炸皮浸泡在湯裡，並不會有軟爛軟爛的口感，而且《一力發》的排骨酥都是自家醃製，裡頭還加了調配中藥材。







排骨酥湯 NT$70元







▲難怪他們家的排骨酥的味道特別濃郁、特別香，這裡面還有好多塊排骨喔 (驚!



《一力發》的便當好吃又講究環保，使用的是無塑膠成分的植纖餐盒，看上去就非常有質感。





▲而且，價格上也很親民，難怪每到用餐時間總是大排長龍。



明天中午還不知道要吃什麼好嗎？那就來嚐嚐《一力發》的老字號便當，不想等還可以先電話訂餐喔～

～本文為合作文，個人食用心得分享～

菜單擷取自《一力發》粉專