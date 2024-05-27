有感港點餐酒館

地址：嘉義市西區仁愛路560號2-3樓

TEL：(05)216-0386

營業時間：11:00~14:30 17:30~21:00

FB：有感港點餐酒館 Mega Dim Sum

無意間在FB上發現嘉義的『有感港點餐酒館』，他位在嘉義火車站前的鉅陞嘉義亮點旅店的2、3樓。

餐廳平日有加價199蒸籠餐車吃到飽的方案，感覺還蠻划算吸引人的。不過，我們假日來，只有單點的選擇。

我們被安排在二樓的用餐區~一出電梯就看到『有感茶餐廳』，很有香港的fu。

二樓用餐空間我覺得蠻棒的，每一桌都會有布幕隔開，不會互相干擾還蠻有隱私的~

另外要提一下~餐廳的服務人員還蠻親切的，服務還不錯！

餐點的選擇很多樣，除了港點之外，還有不少熱炒、炒飯炒麵、海鮮～～好多都想點來吃看看，會有嚴重選擇障礙喔！

值得一提的是，這裡的熱炒及港點也有素食的餐點，所以同行者有吃素的朋友或家人也不用擔心喔！

飲品的部份有無酒精飲品及含酒精飲品~選擇也蠻多的，但酒後不開車，開車不喝酒！

飲料率先上桌，吃港點當然要來杯道地的絲襪奶茶及鹹檸七啊！

接著接棒上桌的是蒸籠港點~

蝦餃是飲茶不可缺席的主角之一，皮Ｑ餡兒鮮脆飽滿，必點啦！

豉汁排骨，味道還蠻道地的，有合我們的口味~

蛤蠣燒賣，很鮮，清爽，蠻好吃的~

流沙包，真的很流沙喔，一不小心就會被奶黃流沙給燙著，吃的時候要小心喔！

流沙包的麵皮很軟，入餡香甜，不過，如果鴨蛋香再更濃一點會更棒！不過有80分了啦！

干炒牛河，Liz要大大推薦一定要點啦！

河粉炒的很有水準，吃起來Ｑ彈，牛肉雖然沒幾塊，但炒得很香，而且牛肉的香氣與鍋氣完全融入河粉之中，好道地的香港味，我們都讚不絕口！

鮮蝦腐皮卷，外酥內鮮，也是一道我愛的港點，不過因為是炸的，會稍微油一點，怕油的朋友要三思。

避風塘爆蝦，蝦子又大又新鮮，避風糖的辛香料也炒的道地有水準，只是辛香料的鹹味沒被蝦子吸收，蝦子本身鹹度稍微不足，不夠配著辛香料一起吃就恰恰好了！

香椿炸兩腸粉，是一道素食的料理，我媽覺得很好吃，但我害怕香椿的味道就沒吃了！

古早味蔬菜卷，其實就有點像是蔬菜蛋餅的一道蔬食料理～不過我媽說好吃！

三杰素菇，炒的很香很入味~

這裡光是素食的菜色就有十來道左右，選擇算蠻多的喔！

吃完正餐，當然最後要有甜點來完結啊~

點了楊枝甘露，不過不知道是不是還不到芒果的盛產期，楊枝甘露的芒果味稍微不足，味道就沒那麼道地～

啊~吃好飽，快要溢出來了，但很滿足！！！

這裡的港點及餐點算蠻有水準的，服務也不錯，用餐空間也有隱私，是一個還不錯的餐廳。

餐廳雖然沒有停車場，但有合作的停車場，用餐可以抵停車，可以先跟餐廳詢問合作的停車場～停車場基本上離餐廳很近步行大約５分鐘左右就會到了！

別忘了給Liz一個讚喔！