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《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/文創自然美學手作教室/親子互動園區/免門票/『繞山花(三和青創基地)』 Iven の窩-分享生命中的美好

2024-05-29 15:45:00 Ivenの窩 人氣：965
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：501篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

《桃園景點》假日桃園一日遊/親子互動園區/多肉植物園區/文創

假日趴趴走第一站來到桃園龍潭  繞山花(三和青創基地)

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▲這裡有二個停車場，停車很方便。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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繞山花園區《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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參觀繞山花園區免門票，一眼望去，滿園子的仙人掌多肉植物。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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▲藍天白雲下，綠意盎然的園區，讓人心曠神怡。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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繞山花   琳瑯滿目的仙人掌，讓人目不瑕接。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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▲喜歡小盆栽仙人掌的，可以買些回去。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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▲聽說仙人掌愛吸收 日照輻射，所以我以前常買放在辦公桌上的電腦前。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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繞山花裡的三和青創基地《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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三和青創基地結合文創元素活動，有自然美學手作教室，文創商品設計，也適合親子遊的園區。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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三和青創基地   自然美學手作教室外，整排牆上，各式各樣的古典文物佈置，讓人悠閒瀏覽，豐富忙碌枯燥的心靈。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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▲園區拍照、坐下來聊天休閒都很OK。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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繞山花裡有個餐廳可用餐。

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▲但假日都是滿滿用餐人潮，我們轉往附近的餐廳用午膳。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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佳河錦鯉園就在停車場旁。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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佳河錦鯉園門前，大人小孩撈魚都樂此不疲。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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佳河錦鯉園門前，大夥到此一遊的合影。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

佳河錦鯉園，各式各樣的鯉魚，讓人大開眼界。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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佳河錦鯉園各式各種錦魚的名稱都給標示出來，專業就是不一樣。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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▲室內也有清澈的假山流水魚池。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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▲室內牆面清澈的大魚缸，大小色彩繽紛的錦鯉悠遊其中，超美的。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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▲最裡面有整排的一窪漥魚池，飼養不同種類的錦鯉。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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▲各式各樣的鯉魚，讓人大開眼界，繽紛色彩的錦鯉，只要有人靠近，群集大口浮出水面討食。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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尤其是這池子裡，全金色的錦魚，好像是塗上金漆，美得令人驚艷。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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假日趴趴走這一天，我們來到桃園龍潭  『繞山花(三和青創基地)』；附近也有三步五食，可以釣魚，餐廳吃烤魚，只是要頂訂，以免久候。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

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  ▲免門票的繞山花(三和青創基地)，這裡有超多可愛的仙人掌多肉植物園區，文創園區的自然美學手作教室，以及色彩繽紛各式各樣錦鯉的佳河錦鯉園，簡直是個超萌多肉植物、鯉魚的大觀園，也是個知性休閒輕旅的好地方，推薦給有來桃園龍潭區趴趴走的朋友們。《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/

 

  『繞山花(三和青創基地)
地       址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷70-2號
電       話：03 479 5858
營業時間：10:00~18:00(星期三公休)
粉絲團：《桃園龍潭景點》桃園一日遊/超萌多肉植物大觀園/佳河錦鯉園/https://www.facebook.com/lausanfa

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在實際體驗後一些心得，本篇非合作文，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

文章標籤
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創作者介紹
創作者 Iven の窩 的頭像
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