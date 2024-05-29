▲假日趴趴走第一站來到桃園龍潭 『繞山花(三和青創基地)』。

▲這裡有二個停車場，停車很方便。



▲繞山花園區

▲參觀繞山花園區免門票，一眼望去，滿園子的仙人掌多肉植物。

▲藍天白雲下，綠意盎然的園區，讓人心曠神怡。

▲繞山花 琳瑯滿目的仙人掌，讓人目不瑕接。

▲喜歡小盆栽仙人掌的，可以買些回去。

▲聽說仙人掌愛吸收 日照輻射，所以我以前常買放在辦公桌上的電腦前。

▲繞山花裡的三和青創基地。

▲三和青創基地結合文創元素活動，有自然美學手作教室，文創商品設計，也適合親子遊的園區。

▲三和青創基地 自然美學手作教室外，整排牆上，各式各樣的古典文物佈置，讓人悠閒瀏覽，豐富忙碌枯燥的心靈。

▲園區拍照、坐下來聊天休閒都很OK。

▲繞山花裡有個餐廳可用餐。

▲但假日都是滿滿用餐人潮，我們轉往附近的餐廳用午膳。

▲佳河錦鯉園就在停車場旁。

▲佳河錦鯉園門前，大人小孩撈魚都樂此不疲。

▲佳河錦鯉園門前，大夥到此一遊的合影。



▲佳河錦鯉園，各式各樣的鯉魚，讓人大開眼界。

▲佳河錦鯉園把各式各種錦魚的名稱都給標示出來，專業就是不一樣。

▲室內也有清澈的假山流水魚池。

▲室內牆面清澈的大魚缸，大小色彩繽紛的錦鯉悠遊其中，超美的。

▲最裡面有整排的一窪漥魚池，飼養不同種類的錦鯉。

▲各式各樣的鯉魚，讓人大開眼界，繽紛色彩的錦鯉，只要有人靠近，群集大口浮出水面討食。

▲尤其是這池子裡，全金色的錦魚，好像是塗上金漆，美得令人驚艷。

▲假日趴趴走這一天，我們來到桃園龍潭 『繞山花(三和青創基地)』；附近也有三步五食，可以釣魚，餐廳吃烤魚，只是要頂訂，以免久候。

▲免門票的『繞山花(三和青創基地)』，這裡有超多可愛的仙人掌多肉植物園區，文創園區的自然美學手作教室，以及色彩繽紛各式各樣錦鯉的佳河錦鯉園，簡直是個超萌多肉植物、鯉魚的大觀園，也是個知性休閒輕旅的好地方，推薦給有來桃園龍潭區趴趴走的朋友們。

『繞山花(三和青創基地)』

地 址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷70-2號

電 話：03 479 5858

營業時間：10:00~18:00(星期三公休)

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在實際體驗後一些心得，本篇非合作文，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。