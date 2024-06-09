家人目前使用的一台Intel NUC迷你電腦，顯示部分，之前是以HDMI線連接到電腦螢幕，但不久前螢幕無法顯示影像，應該是這台小電腦的HDMI埠故障，所以輸出部分就要改接Mini DisplayPort，因此需要補充一個Mini DisplayPort To HDMI轉接頭，或是一條Mini DisplayPort To HDMI轉接線，而在考慮過後，決定選擇之前用過的德國林帝LINDY線材，也就是這次要開箱分享，支援4K UHD解析度與HDR10，且符合DisplayPort 1.2版跟Thunderbolt 2規範，長度2公尺的德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI 2.0 HDR轉接線40922（另有1公尺型號40911、3公尺型號40923可選）。

型號40922的這條德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI HDR轉接線，外包裝是使用半透明的塑膠夾鍊袋。

打開包裝外袋，取出這條2公尺長度的德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI 2.0 HDR轉接線，當下看到線材部分時，覺得應該是會蠻耐用的。

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