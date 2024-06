家人目前使用的一台Intel NUC迷你電腦,顯示部分,之前是以HDMI線連接到電腦螢幕,但不久前螢幕無法顯示影像,應該是這台小電腦的HDMI埠故障,所以輸出部分就要改接Mini DisplayPort,因此需要補充一個Mini DisplayPort To HDMI轉接頭,或是一條Mini DisplayPort To HDMI轉接線,而在考慮過後,決定選擇之前用過的德國林帝LINDY線材,也就是這次要開箱分享,支援4K UHD解析度與HDR10,且符合DisplayPort 1.2版跟Thunderbolt 2規範,長度2公尺的德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI 2.0 HDR轉接線40922(另有1公尺型號40911、3公尺型號40923可選)。

型號40922的這條德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI HDR轉接線,外包裝是使用半透明的塑膠夾鍊袋。

打開包裝外袋,取出這條2公尺長度的德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI 2.0 HDR轉接線,當下看到線材部分時,覺得應該是會蠻耐用的。

