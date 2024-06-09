為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 生活 > 3C > 【開箱】德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI 2.0 HDR轉接線，讓家中Intel NUC迷你電腦可以…

【開箱】德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI 2.0 HDR轉接線，讓家中Intel NUC迷你電腦可以繼續顯示畫面使用

2024-06-09 23:48:00 hy 人氣：101
share
窩客好文

hy

發表篇數：24篇

文章類別：生活-3C

家人目前使用的一台Intel NUC迷你電腦，顯示部分，之前是以HDMI線連接到電腦螢幕，但不久前螢幕無法顯示影像，應該是這台小電腦的HDMI埠故障，所以輸出部分就要改接Mini DisplayPort，因此需要補充一個Mini DisplayPort To HDMI轉接頭，或是一條Mini DisplayPort To HDMI轉接線，而在考慮過後，決定選擇之前用過的德國林帝LINDY線材，也就是這次要開箱分享，支援4K UHD解析度與HDR10，且符合DisplayPort 1.2版跟Thunderbolt 2規範，長度2公尺的德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI 2.0 HDR轉接線40922（另有1公尺型號40911、3公尺型號40923可選）。

德國林帝LINDY轉接線

 

型號40922的這條德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI HDR轉接線，外包裝是使用半透明的塑膠夾鍊袋。

德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI 2.0 HDR轉接線

 

打開包裝外袋，取出這條2公尺長度的德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort To HDMI 2.0 HDR轉接線，當下看到線材部分時，覺得應該是會蠻耐用的。

德國林帝LINDY Mini DisplayPort To HDMI HDR轉接線

 

全部文章內容，請點選以下連結繼續閱讀




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

文章關鍵字
德國林帝LINDY主動式Mini DisplayPort T 德國林帝LINDY Mini DisplayPort To 德國林帝LINDY Mini DisplayPort To 德國林帝LINDY Mini DisplayPort To more
檢舉
share
chevron_left

【食記】台北丼飯專賣新丼長安本店，價格實惠創

【食記】太一脆皮五花肉礁溪總店鄰近礁溪火車站

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up