推薦熱門又便宜的大阪飯店、大阪親子住宿。來大阪旅遊住哪裡比較好？可以住在大阪心齋橋飯店、難波飯店、梅田飯店，交通方便、距離景點近，出門購物逛街方便！想去環球影城玩，可以考慮大阪環球影城飯店，推薦3家熱門大阪飯店給大家，這些大阪住宿都很適合親子、情侶、朋友一起來大阪下榻！

1. 大阪難波日和飯店 (Hiyori Hotel Osaka Namba Station)

｜交通： 搭乘地鐵抵達「難波站」，出站後走路2分鐘；如果開車的話，有付費停車場

｜親子入住：12歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有3人房可供多人入住

2019年新開幕，位於南海電鐵難波站旁，從車站走路2分鐘就能到飯店。

分成SAKURA棟和MOMIJI棟兩棟 ，兩棟的地下通道互通，入住時可在大廳享用免費冰茶，櫃台人員還會送上小禮物（壽司形狀的棒棒糖），

，兩棟的地下通道互通，入住時可在大廳享用免費冰茶，櫃台人員還會送上小禮物（壽司形狀的棒棒糖）， 客房內有女性喜愛的電捲棒，以及逛街最需要的腳底按摩機。

2. 大阪難波格拉斯麗飯店 (Hotel Gracery Osaka Namba)

｜交通： 搭乘地鐵抵達「難波站」，出站後走路3分鐘；如果開車的話，有付費停車場

｜親子入住：12歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有3人房可供多人入住

2019年新開幕 ，與知名的東京新宿哥吉拉飯店是同品牌的飯店！

，與知名的東京新宿哥吉拉飯店是同品牌的飯店！ 大廳採用木質調裝潢，溫潤的質感讓人感覺放鬆

提供免費飲品、自動機台辦理入住退房，以及自助式的行李寄放服務，退房後也可以寄放喔。

3. 大阪難波光芒飯店 (Candeo Hotels Osaka Namba)

｜交通： 搭乘地鐵抵達「心齋橋站」，出站後走路13分鐘；如果開車的話，有付費停車場

｜親子入住：5歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4人房可供多人入住

地理位置優越，鄰近心齋橋購物商圈、地鐵站，還有高空SPA的溫泉泡湯，非常搶手的飯店 ，需要幾個月前事先預訂。

，需要幾個月前事先預訂。 位於 頂樓的天空SPA是這間飯店最大賣點，空中露天風呂擁有俯瞰整個大阪城市的無敵視野 ；開放時間從下午3點到隔日早上11點，想要半夜泡湯也可以。

；開放時間從下午3點到隔日早上11點，想要半夜泡湯也可以。 不同於其他飯店的人工行李寄放櫃台，這裡有一區專門提供給"退房房客"使用的免費行李寄放服務。

介紹完3家大阪飯店推薦名單，是不是很想來大阪玩呢？大阪有許多富有設計感又平價旅店，交通方便、距離景點近，出門購物逛街方便，快選一間大阪住宿，安排你的大阪之旅吧！

▼祝福有個愉快的大阪旅遊！參考更多大阪旅遊分享▼

【大阪飯店】Top30大阪住宿推薦，狂推首選！新開幕！

【大阪親子住宿】Top20大阪親子飯店，媽媽們狂推！

【大阪環球影城飯店】Top7大阪環球影城住宿，官方合作推薦！

【大阪溫泉】Top15大阪溫泉推薦，飯店免費泡湯！

【大阪難波飯店】Top10難波住宿推薦，超便利！出車站就到！

【大阪心齋橋飯店】Top10心齋橋住宿推薦，新開幕！交通購物超便利

【大阪梅田飯店】Top3梅田住宿推薦，超便利！就在車站旁！

【大阪關西機場住宿】Top8關西機場飯店，免費接駁過夜首選！

▼參考更多關西旅遊分享▼

【京都飯店】Top20京都住宿推薦，狂推首選！新開幕！

【京都嵐山溫泉】Top5京都嵐山溫泉住宿推薦，夢幻泡湯名單！

【神戶住宿】Top10神戶飯店推薦，狂推首選！車站旁！

【神戶有馬溫泉】Top8日本有馬溫泉推薦，夢幻泡湯名單！

【奈良住宿】Top8奈良飯店推薦，狂推首選！車站旁！

【姬路住宿】Top5姬路飯店推薦，下樓就到車站！

【和歌山住宿】Top4和歌山飯店推薦，下樓到車站！

​