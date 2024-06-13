今年暑假，活潑又勇敢冒險的蠟筆小新將現身MITSUI OUTLET PARK，陪你度過快樂時光

現場精心打造了精彩的小新場景，還有超過60款週邊及限定商品的快閃店，讓你買好買滿

粉絲專屬的抽獎活動等你來參加，快來把小新好物帶回家吧！

MITSUI OUTLET PARK林口「這夏林口超好玩」、台中港「宇宙探險」

台南「春日部運動會」三大主題活動，讓你拍出逗趣照片，與蠟筆小新留下歡樂搞笑的回憶

來現場與蠟筆小新互動，感受滿滿的夏日樂趣吧！

MITSUI OUTLET PARK 林口

地址：新北市林口區文化三路1段356號

林口店的中央廣場這個夏天變身為野原一家的遊戲區！

來這裡不僅可以在「力量測試機」上測試你的力氣

還有「足球踢踢樂」和「動感套圈圈」等互動造景，讓大小朋友都能活動筋骨

站上「光榮頒獎台」擺出勝利姿勢，坐上「華麗劇院」與小新、小葵的造景一起拍出最動感的超萌照片

快來MITSUI OUTLET PARK林口店，和蠟筆小新一起享受歡樂的夏日時光吧

叫我第一名

足球踢踢樂這造景真的是老少皆宜，順便可以活動筋骨

與蠟筆小新、小葵一同來華麗劇院觀賞動感超人

這力量測試機真的是超好拍的，可以做一些搞笑的表情 ，還能成為你的超人氣照片

看到地上的跳房子就勾起兒時美好回憶，忍不住就要跳了起來

在快閃店購物周邊商品的過程中，我真的是樂在其中

MITSUI OUTLET PARK林口店提供了豐富多樣的周邊商品

從小新、小葵的文具、飾品到玩具，應有盡有，讓我不禁手癢想要全都帶回家

逛著逛著，看到了一件特別喜歡的小新限定商品，立刻就被吸引了過去

最後，手上的購物袋裝滿了滿滿的小新好物，這次的購物體驗真是令人滿意

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