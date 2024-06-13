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新北景點必訪！林口 MITSUI OUTLET PARK 蠟筆小新可愛裝置造景，60款萌物週邊必買

2024-06-13 18:27:00 饅頭弟 人氣：97
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2164篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 林口區

今年暑假，活潑又勇敢冒險的蠟筆小新將現身MITSUI OUTLET PARK，陪你度過快樂時光

現場精心打造了精彩的小新場景，還有超過60款週邊及限定商品的快閃店，讓你買好買滿

粉絲專屬的抽獎活動等你來參加，快來把小新好物帶回家吧！

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MITSUI OUTLET PARK林口「這夏林口超好玩」、台中港「宇宙探險」

台南「春日部運動會」三大主題活動，讓你拍出逗趣照片，與蠟筆小新留下歡樂搞笑的回憶

來現場與蠟筆小新互動，感受滿滿的夏日樂趣吧！

MITSUI OUTLET PARK 林口

地址：新北市林口區文化三路1356

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林口店的中央廣場這個夏天變身為野原一家的遊戲區！

來這裡不僅可以在「力量測試機」上測試你的力氣

還有「足球踢踢樂」和「動感套圈圈」等互動造景，讓大小朋友都能活動筋骨

站上「光榮頒獎台」擺出勝利姿勢，坐上「華麗劇院」與小新、小葵的造景一起拍出最動感的超萌照片

快來MITSUI OUTLET PARK林口店，和蠟筆小新一起享受歡樂的夏日時光吧

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叫我第一名

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足球踢踢樂這造景真的是老少皆宜，順便可以活動筋骨

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與蠟筆小新、小葵一同來華麗劇院觀賞動感超人

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這力量測試機真的是超好拍的，可以做一些搞笑的表情 ，還能成為你的超人氣照片

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看到地上的跳房子就勾起兒時美好回憶，忍不住就要跳了起來

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在快閃店購物周邊商品的過程中，我真的是樂在其中

MITSUI OUTLET PARK林口店提供了豐富多樣的周邊商品

從小新、小葵的文具、飾品到玩具，應有盡有，讓我不禁手癢想要全都帶回家

逛著逛著，看到了一件特別喜歡的小新限定商品，立刻就被吸引了過去

最後，手上的購物袋裝滿了滿滿的小新好物，這次的購物體驗真是令人滿意

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文章標籤
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