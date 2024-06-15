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中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地公!

2024-06-15 01:19:00 靜怡＆大顆呆 人氣：99
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靜怡＆大顆呆

發表篇數：2234篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 中寮鄉

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

南投中寮很有特色的泡麵土地公【中寮石龍宮】，香火非常鼎盛，以拜泡麵跟吃泡麵聞名，終於我們也來參拜、吃免費泡麵了！

24小時開放參拜，半夜睡不著想來拜拜求平安、吃泡麵也可以喔！

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地公!

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

中寮石龍宮有腹地廣大的免費停車場，地處偏僻，建議要開車前來

中寮鄰近草屯，距離南投市也不遠，當天參拜後我們就前往星月天空夜景景觀餐廳餵食小動物、吃火鍋看夜景！

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地ADD:南投縣中寮鄉龍南路303-9號

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地TEL:04 9260 2087

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地開放時間:24小時

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地FB粉絲專頁

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

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中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

停車場旁有美食攤位及小朋友喜歡的投幣式遊戲機等設施

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中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

停好車後必須走一小段路才會抵達中寮石龍宮，路途中會經過廁所

當天還有兩攤賣不同品種鳳梨的攤位，經過會請你試吃，兩攤的鳳梨都很香甜，現切的一盒50元，另外我們也有買整顆的回家

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

前往參拜的路上有參拜路線指示，先拜一樓萬善爺，再到三樓拜土地公

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中寮石龍宮的土地公以拜泡麵聞名，信眾都是一箱一箱的搬泡麵來拜，然後廟方再免費提供祭拜後的泡麵給信眾享用

如果沒有事先準備也沒關係，這裡也有多種整箱泡麵可以購買，這樣就不用大老遠買過來了

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

位於一樓的萬善爺，一共三炷香，分別為天公爐、中爐及內爐

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

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沿著階梯往上走來到二樓，二樓為金爐、功德箱及泡麵處

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中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

好壯觀的泡麵場景，還蠻多口味可以選擇，想吃什麼自己拿

在這裡想吃幾碗都沒關係，但不能帶走喔！

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

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裝泡麵的來一客是巨無霸尺寸，好可愛

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位於三樓的土地公，一共兩柱香，天公爐及內爐各一炷香

桌上好多一箱一箱的泡麵，是別處土地公廟看不到的

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

一旁還可以看沙盤求明牌，哈，我們都有看沒懂！

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功德箱在金爐旁，大家可以隨意樂捐

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中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

這麼多品牌泡麵讓我出現選擇障礙，最後選擇了重量版的素飄香

之前有吃過麻辣燙口味很不錯，野菜多是第一次吃

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

選好泡麵後可以拿到三樓，三樓有提供桌椅可以坐下來吃泡麵

我們是端午節當天來，這天遊客比較沒那麼多，若是其他假日遊客應該很多，就會比較壅擠及一位難求

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

一旁有提供熱水沖泡泡麵，要小心熱水真的很燙，不要燙到了

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

泡麵排排站，每個人都選擇自己想吃的口味一起享用，小朋友最愛來一客了

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

大家一起並肩而坐吃泡麵還挺有趣！

吃完一碗不夠想要再吃都沒問題喔，就是不要外帶就好！

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地

大家吃後的泡麵碗集中在這裡還挺壯觀，廚餘也有集中處，千萬不要亂倒喔！

看這些吃完的碗還出現了阿Ｑ桶麵、花雕雞麵及滿漢大餐等，這些幾乎都是秒殺，是比較容易拿完的泡麵，我們來的時候都沒有了！

還蠻特別的全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽中寮石龍宮還二十四小時開放，大家有機會也可以來拜拜吃泡麵！

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中寮石龍宮 中寮景點 石龍宮 石龍宮土地公 石龍宮怎麼拜 泡麵土地公
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