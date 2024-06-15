南投中寮很有特色的泡麵土地公【中寮石龍宮】，香火非常鼎盛，以拜泡麵跟吃泡麵聞名，終於我們也來參拜、吃免費泡麵了！

24小時開放參拜，半夜睡不著想來拜拜求平安、吃泡麵也可以喔！

中寮石龍宮 ❙ 全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽，南投泡麵土地公!

中寮石龍宮有腹地廣大的免費停車場，地處偏僻，建議要開車前來

中寮鄰近草屯，距離南投市也不遠，當天參拜後我們就前往 星月天空夜景景觀餐廳 餵食小動物、吃火鍋看夜景！

ADD:南投縣中寮鄉龍南路303-9號

TEL:04 9260 2087

開放時間:24小時

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停車場旁有美食攤位及小朋友喜歡的投幣式遊戲機等設施

停好車後必須走一小段路才會抵達中寮石龍宮，路途中會經過廁所

當天還有兩攤賣不同品種鳳梨的攤位，經過會請你試吃，兩攤的鳳梨都很香甜，現切的一盒50元，另外我們也有買整顆的回家

前往參拜的路上有參拜路線指示，先拜一樓萬善爺，再到三樓拜土地公

中寮石龍宮的土地公以拜泡麵聞名，信眾都是一箱一箱的搬泡麵來拜，然後廟方再免費提供祭拜後的泡麵給信眾享用

如果沒有事先準備也沒關係，這裡也有多種整箱泡麵可以購買，這樣就不用大老遠買過來了

位於一樓的萬善爺，一共三炷香，分別為天公爐、中爐及內爐

沿著階梯往上走來到二樓，二樓為金爐、功德箱及泡麵處

好壯觀的泡麵場景，還蠻多口味可以選擇，想吃什麼自己拿

在這裡想吃幾碗都沒關係，但不能帶走喔！

裝泡麵的來一客是巨無霸尺寸，好可愛

位於三樓的土地公，一共兩柱香，天公爐及內爐各一炷香

桌上好多一箱一箱的泡麵，是別處土地公廟看不到的

一旁還可以看沙盤求明牌，哈，我們都有看沒懂！

功德箱在金爐旁，大家可以隨意樂捐

這麼多品牌泡麵讓我出現選擇障礙，最後選擇了重量版的素飄香

之前有吃過麻辣燙口味很不錯，野菜多是第一次吃

選好泡麵後可以拿到三樓，三樓有提供桌椅可以坐下來吃泡麵

我們是端午節當天來，這天遊客比較沒那麼多，若是其他假日遊客應該很多，就會比較壅擠及一位難求

一旁有提供熱水沖泡泡麵，要小心熱水真的很燙，不要燙到了

泡麵排排站，每個人都選擇自己想吃的口味一起享用，小朋友最愛來一客了

大家一起並肩而坐吃泡麵還挺有趣！

吃完一碗不夠想要再吃都沒問題喔，就是不要外帶就好！

大家吃後的泡麵碗集中在這裡還挺壯觀，廚餘也有集中處，千萬不要亂倒喔！

看這些吃完的碗還出現了阿Ｑ桶麵、花雕雞麵及滿漢大餐等，這些幾乎都是秒殺，是比較容易拿完的泡麵，我們來的時候都沒有了！

還蠻特別的全台唯一拜土地公免費泡麵吃到飽 中寮石龍宮 ，還二十四小時開放，大家有機會也可以來拜拜吃泡麵！

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