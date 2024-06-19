旗津舊名旗後，是一個狹長型的沙洲半島，想造訪位於高雄市西南方的旗津有兩種主要交通方式，一個是搭乘「渡船」，另一個是驅車穿過台灣唯一海底隧道「高雄過港隧道」。

高雄旗津有哪些好玩景點?

旗津半島雖不大，周邊卻有許多吸睛景點，非常適合安排一日遊，而且有許多新奇體驗，例如搭渡輪過海、踩水玩沙、賞浪漫夕陽等特色玩法。這裏最知名景點包含了三百年歷史的天后宮、旗津海水浴場、旗津海岸公園、貝殼館、西子灣沙灘，還有許多新興IG打卡熱點，遊玩行程可以從早排到晚。此外這裡也有超熱門美食集散地「旗津老街」，老街上有許多海產店、漁貨攤、特色小吃，味美價廉的各式美食令人垂涎欲滴！

▼旗津是高雄最早發展地區之一，以港岸文化與優美海景著稱

圖片來源:旗津道沙灘酒店 官網

如果意猶未盡想來趟旗津二日遊，建議也可入住旗津唯一一家飯店「旗津道沙灘酒店」，方便遊遍旗津景點玩個過癮！

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高雄旗津景點｜旗津一日遊10景點

一起來看看旗津附近有哪些必拍的熱門景點，快快拿出筆記，抄下旗津一日遊行程呦！

1 西子灣沙灘夕陽

地址 : 高雄市鼓山區蓮海路70號 (點我導航) 開放時間 : 全天候開放

北靠壽山、南隔高雄港，位在旗津半島對面的高雄西子灣，是推薦必訪的景點之一。坐在西子灣沙灘上聽浪，看著金黃色夕陽映射在海面上，十分愜意浪漫。除了沙灘之外，在一旁南岬頭更設立景觀步道，也可隨心散步，從不同視角欣賞西子灣海岸美景。

▼西子灣與旗津隔海相望，同樣都有美麗的沙灘夕陽

2 搭旗津渡輪

地址 : 高雄市旗津區海岸路10號 (點我導航) 開放時間 : 週一至週五 上午08：00~12：00、下午13：30~17：30 官網 : https://kcs.kcg.gov.tw

要前往旗津，除了 穿過台灣唯一的海底隧道-過港隧道之外，當然就是搭乘旗津渡輪囉！機車自行車都可以上渡輪，是旗津渡輪的特色也是旗津渡輪的日常。

▼旗津渡輪平均5~15分鐘往返一班，行駛大約5分鐘就抵達彼岸

3 旗津星空隧道

地址 : 高雄市旗津區廟前路1巷 (點我導航) 開放時間 : 24小時開放(隧道點燈時間為：週一至週日 上午05時～晚間12時)

原為軍事戰備隧道的「旗津星空隧道」，於2005年整建鋪設木頭棧道及環島觀光自行車道。隧道串聯旗後燈塔、旗後砲台等景點，是全國唯一一條海景自行車道。除了隧道內的彩繪外，隧道外的岩岸海景也是超好拍景點喔!

▼旗津也是海岸扼守據點，過去曾是重要軍事駐地

4 旗后砲台/旗後砲台

地址 : 高雄市旗津區旗後砲臺步道 (點我導航) 開放時間 : 全天候開放

清康熙年間興建的「旗后砲台」是國定古蹟，也是旗津熱門拍照景點之一。除了古老紅磚牆很適合拍照，從砲台高點可以一望高雄街景，還有一路延伸出去的防波堤防看起來就像海馬一般可愛，也是個拍照熱點！

▼充滿歲月感的砲台古蹟，見證了這塊半島的發展歷史

▼長堤從這個角度看過去，是不是和海馬有幾分相似？

5 旗津天后宮

地址 : 高雄市旗津區廟前路93號 (點我導航) 開放時間 : 6:00-21:00

在台灣幾乎可以說有港口的地方就有媽祖廟，當然旗津也不例外。「旗津天后宮」是高雄第一座媽祖廟。到旗津玩，可以來旗津天后宮感受一下伴隨著當地居民的信仰跟三百多年的歷史。

▼清朝康熙(1673年)時期建造的旗津媽祖廟，是當地的信仰中心

6 旗津貝殼館

地址 : 高雄市旗津區旗津三路887號 (點我導航) 開放時間 : 09:00–17:00(週一公休，連假期間開放) 停車 : 休旅車及小型車可停50部

「旗津貝殼館」號稱東南亞最大貝殼館，館內收藏展示了各式各樣的貝殼。但除了收藏豐富的室內展館外，「旗津貝殼館」館外還有一個超搶眼裝置藝術，就是旗津海岸公園裡的巨大金色貝殼「黃金海韻-海珍珠」，成了IG網美的必拍行程。

▼旗津貝殼館的超巨大地景裝置，拍照極具視覺張力

▼從「海珍珠」另一面看過去，可以看見海灘、夕陽

7 旗津彩虹教堂

地址 : 高雄市旗津區旗津三路990號 (點我導航) 開放時間 : 每日06:00 – 16:00

拍完大貝殼也別忘了再往右邊走就是也超夯的IG美照熱點「旗津彩虹教堂」。粉紅屋頂的白色教堂、海天一色的唯美門框、色彩繽紛的幾何設計，配上後面海景不同時間有不同光影變化，是旗津最夯最熱門的拍照景點！

▼旗津彩虹教堂繽紛的色彩，是許多網美必拍的旗津景點之一

8 旗津海水浴場

地址 : 高雄市旗津區廟前路1號 ( 點我導航

「旗津海水浴場」為細沙海攤，海水浴場開放季節十分適合來這裡玩水。周邊更設有觀海景觀步道、越野區、自然生態區等不同區域，即使在海水浴場非開放的季節，也很適合來這裡散步看海。

▼旗津海水浴場周邊有觀海景觀步道，不玩水的話也可散步逛逛

▼這裡有衝浪、拖曳傘、沙灘排球等，各種水上活動

▼特別節慶時也有沙雕、音樂會等熱鬧活動

9 旗津旗后砲台

地址 : 高雄市旗津區旗後砲臺步道 (點我導航) 開放時間 : 全天候開放

如果您想站上高處俯瞰旗津當地，那麼旗后砲台是一個絕佳的景點。這座砲台建於19世紀末，是當時重要軍事地點。今天，遊客可以在這裡欣賞美麗的海景，並了解臺灣的歷史。此外，旗后砲台周圍的小徑和步道也非常適合騎單車，讓您能夠輕鬆地探索當地風光。

10高雄旗津燈塔

地址 : 高雄市旗津區旗下巷34號 (點我導航) 開放時間 : 10:00-21:00

過去在高雄港負責引導船隻進港任務，現在已退役轉型為旗津在地旅遊景點。天氣良好時可俯瞰高雄港都風貌，白色八角形燈塔更是遊客美拍重點，拍完照室內陳列歷史資料供大家深入認識，白天怕熱出大太陽，晚上是有開放夜間參觀喔，想走一趟抒情文化之旅就從這開始。

高雄旗津景點｜環島自行車道攻略

路線➊：渡船頭→旗後燈塔→旗後砲台→旗津海水浴場→旗津海岸公園→望海丘→旗津風車公園→旗津漁港→海洋館→勞動女性紀念公園→中洲路→旗津天后宮→渡船頭

路線➋：旗津海水浴場→旗津環島踩風自行車道→星空隧道→旗津風車公園→旗津海岸公園→彩虹教堂→旗津星空隧道(入口處停車)→高雄燈塔

沿途除了可以將旗津海岸盡收眼底，拜訪旗津最精華的區域，路段上屬於平坦騎乘舒適度適中。

租車資訊 : 位於⌜旗津海岸公園⌟門口的旗津三路和駁船碼頭附近，有幾間租車店供租車服務如粉紅小豬租車、賣漁郎出租車，服務熱情詳細介紹遊玩攻略資訊，借還車點位在必經路上算很方便。

高雄旗津景點｜旗津老街必吃美食

走完了這麼多旗津熱門景點，當然也不能錯過旗津當地必吃美食囉！

老饕最愛鮮味 旗津現撈海鮮

來到旗津漁港，一定要品嚐最新鮮的海產海鮮阿～推薦旗津漁港旁的旗津觀光魚市-紅燈碼頭，除了每天早上出海的漁船直送新鮮魚貨海鮮的買賣，也可以在這現買現撈現煮現吃。也有許多魚鬆、魚乾等海鮮乾料可以買回家當伴手禮！

在地古早味 蕃茄切盤

旗后三十年老店的「番茄切盤」，現切新鮮大番茄的沾醬是薑末＋糖霜＋醬油！酸中帶點辣、甜甜又鹹鹹的口味一吃就上癮，整個超涮嘴啊！

必吃銅板小吃 旗魚黑輪、小卷、魷魚

漁港邊海產豐富又新鮮，旗津老街上當然也不能錯過海鮮類小吃囉。炸得金黃酥脆的旗魚黑輪，現點現炸而且旗魚黑輪裡包著鵪鶉蛋超美味！老街上還有多攤炭火烤小卷或烤魷魚，超香醬汁撒上一點白芝麻，口水都要流下來了！

知名創始店 大碗公冰店

適合多人一起來挑戰的大碗公冰創始店就是在這裡。得要約上足夠的同伴人數才能挑戰點超有震撼力超大一盆的10人份大碗公! 自點加料口味的話可要記得思考一下顏色搭配，一大碗冰總是要色彩繽紛一點拍起來才會好看呀！最夯的就是聯名商品的阿華田綿綿冰，上面還有一片孔雀餅乾超有台灣味，也很值得嘗試喔!

在地人推薦美食 胡椒手工魚麵

旗津老街的巷弄美食「胡椒手工魚麵」，從人潮滿滿的老街上彎進小巷裡才找得到。新鮮魚肉加上魚漿純手工低溫揉製而成的魚麵麵條，還配上超Q彈有嚼勁的魚餃、蝦餃跟丸子。簡單的胡椒調味更襯出整碗魚麵滿滿的鮮甜美味。

別處吃不到 椪嫂蕃薯椪

旗津的在地排隊美食小吃「蕃薯椪」，售完就收攤可得要早點來排隊。蕃薯椪裡除了餡料還包有糖粉，經過熱油炸過變成香甜的糖漿，爆漿程度是連攤位上都要特別再三提醒大家「很燙!」一口咬下真的要小心燙口啊!

旗津渡輪搭乘攻略：票價、時刻表

搭「旗津渡輪」是到旗津必玩的特色行程之一。由高雄輪船公司經營的旗津渡輪，是在地人的日常交通工具，甚至摩托車也可直接上船渡海。而旗津渡輪同時也兼具觀光、商業用途，近年甚至推出黃阿瑪聯名彩繪船，推薦遊客到訪旗津一定要親身體驗一下出海兜風的感覺。

旗津渡輪航線、發船時刻

平假日有「鼓山-旗津」、「前鎮-中洲」兩條航線，還有海上巴士「鼓山-棧貳庫-旗津」往返航線可選擇。

旗津渡輪票價及購票方式

上船可直接投幣或使用一卡通、悠遊卡、有錢卡或愛金卡等方式扣款，全票30元、優待票15元、學生票25元(請於乘船投幣前出示學生證件)、6歲以下免票，推薦使用已記名電子票證搭乘，上船只要「嗶」一下就好了，方便快速又安心。如有機車要上船則多收30元、自行車多收10元，但海上巴士「鼓山-棧貳庫-旗津」航線機車、自行車不能搭乘喔。

此外在不同節慶期間常有優惠活動，出發前可先參考一下高雄輪船公司官網最新公告。

(旗津渡輪優惠公告：自2021年元月1日起全票、機車現金票價從40元降為30元。)

鼓山輪渡站（西子灣)

旗津輪渡站

高雄旗津景點｜旗津道沙灘酒店

▼旗津道是高雄旗津半島上唯一住宿飯店

旗津道沙灘酒店位在高雄旗津老街及風車公園旁，魚骨型鋼構加上鮮豔色彩外觀，成了旗津最顯眼的地標。對面即是旗津海岸公園，從飯店窗外望出去就是一片寬闊海景。來旗津不管是逛景點、海邊玩水、或在老街吃吃喝喝，入住旗津半島上唯一的旅館旗津道沙灘酒店，應該會是最方便的選擇。

▼住在旗津道可直接欣賞美麗的旗津海岸風光

旗津道房型與房價

旗津道沙灘酒店共有70間不同房型可選擇，入住皆享有buffet早餐

【海景房】

房型名稱 床型 定價 水光客房 一大床(180cm×200cm)

或兩小床(90cm×200cm) NT$6,000 波光客房 一大床(180cm×200cm) NT$6,500 晨光套房 一大床(180cm×200cm) NT$7,500 曙光家庭客房 兩大床(180cm×200cm) NT$8,600

線上訂房 : |

【街景房】

房型名稱 床型 定價 水光人文客房 一大床(180cm×200cm)

或兩小床(90cm×200cm) NT$5,000 曙光人文客房 兩大床(180cm×200cm) NT$8,000

線上訂房 : |

■平日(週日至週五)入住時間下午3時後，退房時間中午12時前。

■假日(週六及連假)入住時間下午4時後，退房時間中午11時前。

■各房型皆配有液晶電視、香氛沐浴備品、吹風機、快煮壺、免費WIFI上網以及國內外電視頻道，提供舒適的住宿環境。

▼住宿附有早餐buffet自助餐可享用

旗津道飯店餐廳及設施

「旗望角Ci Bistro」餐廳使用在地食材以及旗津港的新鮮海產，提供融合了粵式、和風及台式的創意海產料理。頂樓的「漾吧 Young Bar」更提供室外用餐空間，可以一邊吹著海風賞海景、夕陽美景或是星空夜景，一邊享用季節啤酒、美式小點等料理，還可以露天BBQ，體驗在城市中的海島渡假氣氛。

飯店內設施除了可協助行程安排並推薦當地美食特產的「旅遊諮詢服務中心」外，還設有不論任何天氣都可以讓小朋友不無聊的「悅讀區」、「兒童沙坑」，玩了一天可以好好放鬆恢復疲憊的「健康步道」、「泡腳池」。24小時開放使用的洗衣房更是最貼心的服務，不管大小朋友在海邊都能盡情的玩沙踏浪不怕衣服髒。

▼可到頂樓小酌，在Jazz樂聲中享受海景、美食

旗津道交通與停車資訊

【自行前往】

開車：

國道一號(中山高速公路)終點中山交流道下，接漁港路後直行，至新生路左轉直行，前往過港隧道，經過港隧道後進入旗津市區，順著旗津一、二、三路走即可抵達旗津道酒店。

騎車：

方式一：直接至鼓山輪渡站乘船前往

方式二：從中山四路往中山高南下終點方向，直行漁港路，至新生路左轉經過港隧道至旗津。

自行車：

前往鼓山輪渡站乘船至旗津。＊自行車無法行走過港隧道。

【大眾運輸】

高鐵/台鐵/長程客運：轉乘捷運橘線至西子灣站下，步行約五分鐘前往鼓山渡輪站搭乘鼓山渡輪至旗津渡輪站，下船後直走到底左轉即可抵達旗津道酒店。

【停車資訊】

▼入住旗津道可免費停車