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台中市西區台中西區｜老宅咖啡: Ritrovare coffee PLUS 2店 尋品·旬品 咖啡自家烘焙超過數十種咖啡豆

2024-06-26 20:30:03 papa 人氣：105
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窩客好文

papa

發表篇數：599篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：

Ritrovare coffee PLUS 尋品·旬品 咖啡
place台中市西區五權三街79巷8號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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尋品．旬品咖啡館不管哪一家店我好愛，台中西區國美館附近Ritrovare coffee PLUS 開張，兩層樓的老宅　保留著庭院空白原本高聳的圍牆改成這樣美美樣子，店內當然保留著咖啡師專業與質感。

Ritrovare coffee PLUS /尋品·旬品 咖啡

咖啡/咖啡/咖啡 尋品.旬品 : https://www.ritrovare.co/ FB:按這裡

尋品II /空間環境

保留著外圍牆邊雅座，室內的空間冷氣開放 平常日的午後飄盪著咖啡香氣與”新設備的味道”

咖啡豆/禮盒販售中

尋品II/咖啡甜點

Ritrovare coffee PLUS 尋品旬品咖啡 低消每人一杯飲料，內用限時2小時，提供咖啡、甜點，咖啡為主，製作拿鐵的配方豆就有五種選擇，單品豆，依產地做分類，多達65種以上咖啡豆，咖啡豆風味可挑選，有選擇障礙可能會看很久很久很久。

當天朋友就在櫃台邊跟老闆討論很久…問有什麼甜點咖啡好喝之類的

  • 柳橙美式 $180 
  • 拿鐵咖啡(H)$150
  • 厚片吐司$150(搭配不同抹醬) 

厚片吐司方方正正當天搭配的抹醬有 奶油/藍莓/鮮奶油/乳酪 

拿鐵出現充滿著戲劇效果，咖啡師帶著愉快的腳步走近我們，他一手拿著打發好的鮮奶 一手拿著咖啡!單膝下跪瞬間..短短幾秒拿鐵拉花出現了!

尋品.旬品咖啡的美味一如既往的美好，從第一次踏入北屯總店 後來在豐原農會穀倉－憬初尋偶遇，這裡的甜點不走華奢路線，對於尋品來說　咖啡才是主角。

｜店家資訊 Ritrovare coffee PLUS II

  • 地址: 台中市西區五權三街79巷8號
  • 電話 :04-23752608
  • 營業時間: 周一～周日 09:00-18:00
Store information :Ritrovare coffee PLUS II尋品.旬品咖啡

■ Address: No. 8, Lane 79, Wuquan 3rd Street, West District, Taichung City ■ Phone: 04-23752608 ■ Business hours: Monday to Sunday 09:00-18:00
Home-roasted/coffee beans/coffee gift boxes/drinks/desserts/One drink per person for low consumption, internal consumption limited to 2 hours。

尋品２號店在哪裡／MAP

MORE… 周邊咖啡／景點

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