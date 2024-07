尋品.旬品咖啡館不管哪一家店我好愛,台中西區國美館附近Ritrovare coffee PLUS 開張,兩層樓的老宅 保留著庭院空白原本高聳的圍牆改成這樣美美樣子,店內當然保留著咖啡師專業與質感。

Ritrovare coffee PLUS /尋品·旬品 咖啡

咖啡/咖啡/咖啡 尋品.旬品 : https://www.ritrovare.co/ FB:按這裡

尋品II /空間環境

保留著外圍牆邊雅座,室內的空間冷氣開放 平常日的午後飄盪著咖啡香氣與”新設備的味道”

咖啡豆/禮盒販售中

尋品II/咖啡甜點

Ritrovare coffee PLUS 尋品旬品咖啡 低消每人一杯飲料,內用限時2小時,提供咖啡、甜點,咖啡為主,製作拿鐵的配方豆就有五種選擇,單品豆,依產地做分類,多達65種以上咖啡豆,咖啡豆風味可挑選,有選擇障礙可能會看很久很久很久。

當天朋友就在櫃台邊跟老闆討論很久…問有什麼甜點咖啡好喝之類的

柳橙美式 $180

拿鐵咖啡(H)$150

厚片吐司$150(搭配不同抹醬)

厚片吐司方方正正當天搭配的抹醬有 奶油/藍莓/鮮奶油/乳酪

拿鐵出現充滿著戲劇效果,咖啡師帶著愉快的腳步走近我們,他一手拿著打發好的鮮奶 一手拿著咖啡!單膝下跪瞬間..短短幾秒拿鐵拉花出現了!

尋品.旬品咖啡的美味一如既往的美好,從第一次踏入北屯總店 後來在豐原農會穀倉-憬初尋偶遇,這裡的甜點不走華奢路線,對於尋品來說 咖啡才是主角。

|店家資訊 Ritrovare coffee PLUS II

地址: 台中市西區五權三街79巷8號

電話 :04-23752608

營業時間: 周一~周日 09:00-18:00

Store information :Ritrovare coffee PLUS II尋品.旬品咖啡



■ Address: No. 8, Lane 79, Wuquan 3rd Street, West District, Taichung City ■ Phone: 04-23752608 ■ Business hours: Monday to Sunday 09:00-18:00

Home-roasted/coffee beans/coffee gift boxes/drinks/desserts/One drink per person for low consumption, internal consumption limited to 2 hours。

尋品2號店在哪裡/MAP

MORE… 周邊咖啡/景點