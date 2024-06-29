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潔西麻的美食日記─【台南/玉井】40年老店黑輪伯、碳烤大腸包小腸

2024-06-29 00:27:00 潔西貝比的生活小事 人氣：102
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窩客好文

潔西貝比的生活小事

發表篇數：468篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

玉井40年老店黑輪伯、碳烤大腸包小腸
place台南市玉井區中正路21巷56號
作者本次評價：
4.25
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
0.50
CP值
4.00
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【台南/玉井】玉井黑輪伯

從玉井青果市場往遇見果香芒果冰的方向走

會先經過這間40年老店的黑輪伯

不過潔西麻走到這裡的時候

黑輪伯還沒開始賣

他們正在準備開店而已

所以潔西麻才會先去圓環旁那間遇見果香芒果冰吃冰

然後走回來再來吃黑輪伯

【台南/玉井】玉井黑輪伯

果然時間算的差不多

潔西麻是開店的前三組客人之一

所以並不用排隊就輕鬆吃到了

過了沒幾分鐘

後面的客人就開始陸陸續續不斷的前來購買

生意真的很好

【台南/玉井】玉井黑輪伯

老闆很客氣

潔西麻問怎麼點餐

他說就跟他點就行了

或是先選大米腸

因為手工的大米腸有大有小

看個人食量來點會比較好

【台南/玉井】玉井黑輪伯

這鍋就是很有名的黑輪

湯是免費的

碗就放在旁邊

要自己拿這支勺子舀湯

然後自己放蔥花

不放蔥花也行

【台南/玉井】玉井黑輪伯

旁邊就是烤爐

這個手工大米腸都胖嘟嘟的

看起來很有份量

香腸也是用烤的

【台南/玉井】玉井黑輪伯

因為是先去吃芒果冰的關係

所以這裡就吃不了太多

簡單點了幾樣東西

【台南/玉井】玉井黑輪伯

這是米血糕

老闆應該是開店前就在湯裡放這些食材下去煮了

因為米血糕很軟又吸附了湯汁的味道

很好吃

【台南/玉井】玉井黑輪伯

黑輪也是有滷透

【台南/玉井】玉井黑輪伯

碳烤大腸頭更好吃

烤的外皮酥脆又香

裡面的腸子還是軟的

現烤的碳香味很棒

桌上還放一整罐的小磨坊胡椒粉自己加

灑一點胡椒粉提香後更好吃了

【台南/玉井】玉井黑輪伯

這個是碳烤香腸

香腸是南部甜口味的

甜甜鹹鹹的

其實配大米腸會更剛好

只是潔西麻吃不下這麼多東西

【台南/玉井】玉井黑輪伯

大腸頭是秤重的

潔西麻沒問每樣東西的價格

這盤大約一百多

還算合理

下次再來吃的話

要先吃黑輪伯再去吃芒果冰

感覺比較剛好

 

店家資訊：

40年老店黑輪伯 碳烤大腸包小腸

電話：0937364300

地址：台南市玉井區憲政街36號正對面

 

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