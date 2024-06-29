從玉井青果市場往遇見果香芒果冰的方向走

會先經過這間40年老店的黑輪伯

不過潔西麻走到這裡的時候

黑輪伯還沒開始賣

他們正在準備開店而已

所以潔西麻才會先去圓環旁那間遇見果香芒果冰吃冰

然後走回來再來吃黑輪伯

果然時間算的差不多

潔西麻是開店的前三組客人之一

所以並不用排隊就輕鬆吃到了

過了沒幾分鐘

後面的客人就開始陸陸續續不斷的前來購買

生意真的很好

老闆很客氣

潔西麻問怎麼點餐

他說就跟他點就行了

或是先選大米腸

因為手工的大米腸有大有小

看個人食量來點會比較好

這鍋就是很有名的黑輪

湯是免費的

碗就放在旁邊

要自己拿這支勺子舀湯

然後自己放蔥花

不放蔥花也行

旁邊就是烤爐

這個手工大米腸都胖嘟嘟的

看起來很有份量

香腸也是用烤的

因為是先去吃芒果冰的關係

所以這裡就吃不了太多

簡單點了幾樣東西

這是米血糕

老闆應該是開店前就在湯裡放這些食材下去煮了

因為米血糕很軟又吸附了湯汁的味道

很好吃

黑輪也是有滷透

碳烤大腸頭更好吃

烤的外皮酥脆又香

裡面的腸子還是軟的

現烤的碳香味很棒

桌上還放一整罐的小磨坊胡椒粉自己加

灑一點胡椒粉提香後更好吃了

這個是碳烤香腸

香腸是南部甜口味的

甜甜鹹鹹的

其實配大米腸會更剛好

只是潔西麻吃不下這麼多東西

大腸頭是秤重的

潔西麻沒問每樣東西的價格

這盤大約一百多

還算合理

下次再來吃的話

要先吃黑輪伯再去吃芒果冰

感覺比較剛好

店家資訊：

40年老店黑輪伯 碳烤大腸包小腸

電話：0937364300

地址：台南市玉井區憲政街36號正對面

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