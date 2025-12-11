宜蘭在地60年香酥蔥燒餅！宜蘭伴手禮推薦三合餅舖，從炭火老味道到全蔬食新風。

【三合餅舖】曾經以炭火直烤、窯爐慢燜，一層層酥脆又帶點煙燻香的燒餅，陪伴宜蘭人超過半世紀！創辦人跟著來台的山東親戚學會傳統炭烤燒餅，靠著獨門配方、手工揉擀，再加上嚴選在地青蔥，一步一步打下三合燒餅的香氣江山。靠著口碑相傳，三合燒餅成了宜蘭必買的「酥餅」代表。後來轉型為蔬食，蔥燒餅為植物五辛素，其餘產品皆為全素。
- 名稱：三合餅舖
- 地址：宜蘭市泰山路71號
- 營業時間：09:30–20:00
- 電話：03 932 2851
三合餅舖 菜單價位
三合餅舖心得評價
小時後Rachel喜歡買燒餅回來給大家吃，但是我從不知道在哪兒買的。
據她對宜蘭的了解，宜蘭兩大燒餅店分別位在宜商附近和泰山路上。
隨著北宜高的發達和網路的盛行，泰山路這家店已從小巷子搬到大街上，將宜蘭燒餅改名為三合餅舖。
假日，餅鋪門前排了一小條人龍，堪稱宜蘭經濟奇蹟。
2008年第一次跟朋友到了還未搬家的老店前，非假日的下午已經有顧客在排隊拍照，小師父在門口聽著音樂顧自做燒餅，還提醒不要把他拍進去(….太晚了)。
當時50元可以買12片燒餅。宜蘭燒餅加的是清香的宜蘭蔥，去年夏天蔥價飆高數倍，燒餅就少了一片，不到半年吧?! 連麵粉也漲。
現在宅急便可方便購買，說著也幫自己買了一包，此時師傅正把一大盤剛烤好的餅從烤箱裡取出來，不過記得千萬別趁熱吃，也不要密封，等放涼了，香味全透進去了才好吃!
別看桌子上一堆燒餅，我是早上來買的，當我用手機拍完照片的10分鐘內，全部被買光了!
也有用香樁來代替蔥，哇~又是一片商機。
宜蘭燒餅的尺寸大，但比較薄。麵皮裡加了植物油做的油酥，因現代人怕胖鹽放得少，又改用植物油製作，蔥香四溢，又酥又脆，沒半點油膩 。
喜歡買來送朋友的原因是好攜帶，保存期限久，大家可以參考看看！
三合餅舖 門市整理
梅洲總店｜宜蘭市梅洲二路65號（橘之鄉旁）｜03-928-8355
頭城門市｜頭城青雲路三段263號（阿宗芋冰城旁）｜03-977-0788
礁溪轉運站門市｜礁溪路六段17號（轉運站內）｜03-988-3058
礁溪門市｜礁溪育才路5號（柯氏蔥油餅旁）｜03-988-8807
宜蘭轉運站門市｜宜蘭市校舍路190號（轉運站內）｜03-937-0818
宜蘭門市｜宜蘭市泰山路71號｜03-932-2851
五結門市｜五結中正路一段148號｜03-957-7218
羅東轉運站門市｜羅東羅榮路2號（轉運站內）｜03-950-8988
羅東門市｜羅東南門路188號（文化工場旁）｜03-957-7125
蘇澳服務區｜蘇澳蘇新路81號（國道五號休息站）｜03-996-3688
蘇澳門市｜蘇澳太平路18號（蘇澳火車站附近）｜03-997-1807
南方澳門市｜蘇澳江夏路25號（南天宮旁）｜（共用蘇澳門市電話）
宜蘭碳烤燒餅、蔥油餅推薦
