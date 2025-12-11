宜蘭在地60年香酥蔥燒餅！宜蘭伴手禮推薦三合餅舖，從炭火老味道到全蔬食新風。

【三合餅舖】曾經以炭火直烤、窯爐慢燜，一層層酥脆又帶點煙燻香的燒餅，陪伴宜蘭人超過半世紀！創辦人跟著來台的山東親戚學會傳統炭烤燒餅，靠著獨門配方、手工揉擀，再加上嚴選在地青蔥，一步一步打下三合燒餅的香氣江山。靠著口碑相傳，三合燒餅成了宜蘭必買的「酥餅」代表。後來轉型為蔬食，蔥燒餅為植物五辛素，其餘產品皆為全素。

名稱：三合餅舖

地址：宜蘭市泰山路71號

營業時間：09:30–20:00

電話：03 932 2851

三合餅舖 菜單價位 三合餅舖心得評價

小時後Rachel喜歡買燒餅回來給大家吃，但是我從不知道在哪兒買的。

據她對宜蘭的了解，宜蘭兩大燒餅店分別位在宜商附近和泰山路上。

隨著北宜高的發達和網路的盛行，泰山路這家店已從小巷子搬到大街上，將宜蘭燒餅改名為三合餅舖。

假日，餅鋪門前排了一小條人龍，堪稱宜蘭經濟奇蹟。

2008年第一次跟朋友到了還未搬家的老店前，非假日的下午已經有顧客在排隊拍照，小師父在門口聽著音樂顧自做燒餅，還提醒不要把他拍進去(….太晚了)。

當時50元可以買12片燒餅。宜蘭燒餅加的是清香的宜蘭蔥，去年夏天蔥價飆高數倍，燒餅就少了一片，不到半年吧?! 連麵粉也漲。

現在宅急便可方便購買，說著也幫自己買了一包，此時師傅正把一大盤剛烤好的餅從烤箱裡取出來，不過記得千萬別趁熱吃，也不要密封，等放涼了，香味全透進去了才好吃!

別看桌子上一堆燒餅，我是早上來買的，當我用手機拍完照片的10分鐘內，全部被買光了!

也有用香樁來代替蔥，哇~又是一片商機。

宜蘭燒餅的尺寸大，但比較薄。麵皮裡加了植物油做的油酥，因現代人怕胖鹽放得少，又改用植物油製作，蔥香四溢，又酥又脆，沒半點油膩 。

喜歡買來送朋友的原因是好攜帶，保存期限久，大家可以參考看看！

三合餅舖 門市整理

梅洲總店 ｜宜蘭市梅洲二路65號（橘之鄉旁）｜ 03-928-8355

頭城門市 ｜頭城青雲路三段263號（阿宗芋冰城旁）｜ 03-977-0788

礁溪轉運站門市 ｜礁溪路六段17號（轉運站內）｜ 03-988-3058

礁溪門市 ｜礁溪育才路5號（柯氏蔥油餅旁）｜ 03-988-8807

宜蘭轉運站門市 ｜宜蘭市校舍路190號（轉運站內）｜ 03-937-0818

宜蘭門市 ｜宜蘭市泰山路71號｜ 03-932-2851

五結門市 ｜五結中正路一段148號｜ 03-957-7218

羅東轉運站門市 ｜羅東羅榮路2號（轉運站內）｜ 03-950-8988

羅東門市 ｜羅東南門路188號（文化工場旁）｜ 03-957-7125

蘇澳服務區 ｜蘇澳蘇新路81號（國道五號休息站）｜ 03-996-3688

蘇澳門市 ｜蘇澳太平路18號（蘇澳火車站附近）｜ 03-997-1807

南方澳門市｜蘇澳江夏路25號（南天宮旁）｜（共用蘇澳門市電話）