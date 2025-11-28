湖州味飄香南門市場！近六十年老店「南園老店鍾記湖州粽」，招牌、原味全都必買。

南園老店鍾記湖州粽落腳南門市場多年，以傳承四代的江浙家鄉味聞名。長條形湖州粽米香黏潤、肉餡鹹香入味，是許多老饕逛市場時的例行採買。

走進重新整修後的南門市場，乾淨寬敞的動線讓採買更輕鬆。鍾記的攤位依舊最吸睛，竹葉香氣在空氣裡瀰漫，節日前夕更是排隊不斷。雖然位於地下樓層，但入口指標清楚、攤位醒目，走進來就能立刻感受到這家店的熱度。

手工包製延續家鄉記憶 竹葉香氣是鍾記的靈魂

攤位上整串長條湖州粽整齊排列，竹葉油亮、香氣明顯，正是湖州粽最迷人的第一印象。鍾家的手工製程從選米、炒料到包粽都不假他人，一家四代守著同一套作法。靠近攤位時，那股竹葉與豬肉油香交融的氣味，是讓許多人一買再買的原因。

鮮肉粽鹹香渾厚 米肉交融最能代表湖州味

剝開竹葉後，圓糯米呈現半糊化的油亮質地，是湖州粽最大的特徵。鮮肉粽採用黑毛豬梅花肉，肥瘦恰好，經過長時間與糯米同煮，油脂完全滲入米粒。入口是軟糯帶黏、鹹香融合的口感，不需要任何醬料，就是江浙人熟悉的家常味道。

蛋黃肉粽層次更飽滿 鹹蛋黃油香收出完美尾韻

蛋黃款在鮮肉粽的基礎上加入整顆鹹蛋黃，蒸後呈現細沙質地，咬下時與豬肉油脂一同化開。鹹蛋黃的香氣讓整體味道更立體，鹹香、油潤、甜度與米香逐層堆疊，是老客人最常指定的口味之一，也是南門市場採買時絕不能漏掉的款式。

甜粽與點心樸實耐吃 江浙小點值得一試

除了鹹粽之外，豆沙粽與豆沙鹼粽口味清爽，甜度不過頭，搭配糖蜜是江浙經典吃法。芝麻湯圓則是另一項隱藏代表作，內餡飽滿、芝麻香濃，許多客人端午之外也會專程來買，是鍾記風味中不可忽略的一部分。

傳統味道不複雜 卻最能留下記憶點

南園老店鍾記湖州粽沒有過度華麗的調味，卻靠著軟糯的糯米、純粹的肉香與竹葉氣息，撐起了六十年的名聲。無論你偏好原味鮮肉，或喜歡層次更足的蛋黃款，這裡都能找到穩定又讓人想再回訪的味道，是南門市場最值得帶走的家鄉味之一。

南園老店鍾記湖州粽 （南門市場）

所在地址：100臺灣台北市中正區羅斯福路一段8號南門市場地下1樓 (B1F-31、B1F-32 攤位)

營業時間：日、一、二、三、四、五、六：07:00-19:00

店家電話：02 23963852

評價：★★★★★