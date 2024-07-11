《H.YEN可頌專賣店》位於台中沙鹿區，雖然地處郊區，但卻有超高人氣。他們店裡販售多種口味的可頌、丹麥棒及法式冷藏甜點，吸引了台灣各地無數甜點愛好者前來朝聖。儘管從台中市區搭公車需要約1小時，或從沙鹿或清水火車站步行半小時才能抵達，但每天開店都可以見到排隊人潮，可見其魅力之大。

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H.YEN可頌專賣店介紹

《H.YEN可頌專賣店》的店面美觀整潔，內用環境乾淨明亮，原本他們家只開放面交，後來有了固定店面，不僅提升了用餐體驗，也讓顧客能更方便地享受這裡的美味甜點。

鐵盒丹麥棒 – 450元（約13支）

H.YEN的丹麥棒有三種口味：原味、肉桂和香草。每盒售價450元，雖然價格略高，但每一根都脆口又不油膩，先前我們買了一整箱，跟家人好友一同品嚐。

香草跟原味的口感沒有差太多，比較大的是香草籽的香氣跟甜度，肉桂則不是我的菜，整體而言，我最推他們家的香草口味。

丹麥棒一口咬下非常酥脆，甜度適中，口感令人滿意，可以吃得出香草籽的香氣。

可頌與霜淇淋

店內也有販售多種口味的可頌，每款都是現烤，外皮非常酥脆，霜淇淋機也日常販售香草口味的霜淇淋，前陣子更推出結合可頌跟霜淇淋的可頌霜淇淋，看起來就外酥內冰涼，改天來衝去朝聖一波！

H.YEN可頌專賣店營業資訊

地址：台中市沙鹿區錦衣街143號

電話：0966-509-326