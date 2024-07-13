世界上有開車到不了的火車站嗎？真的有耶，就是新北市瑞芳區三貂嶺車站！我不確定三貂嶺是否為全世界唯一開車到不了的車站，但肯定是全台唯一。就為了這個奇妙的傳說，搭乘宜蘭線火車，親自走一遭。

三貂嶺，位於新北瑞芳區侯硐與牡丹之間。車站建於1922年，當時為採煤礦，從三貂嶺站開鑿平溪線鐵路運煤，為運煤小火車出入指揮中心及平溪線蒸汽火車的起點兼轉運站，繁盛可見一斑。礦業沒落，三貂嶺地區如今居民不滿百人，頗為神秘，卻依舊為火車縱橫往來的鐵道要津，這反差就難人尋味了。

↓從台北搭火車到三貂嶺約一個小時車程。來的這天，車站正進行著維修工程。

↓月台位於隧道中。

↓一般遊客到達所謂的秘境車站，不都會打卡嗎？但在三貂嶺車站，你下車後只要在月台稍作停留，立刻就會聽到大會廣播：「各位旅客請盡速出站，勿於月台間逗留。」直到將你請出車站為止。

為什麼這麼緊張呢？因為火車往來頻繁，月台又超級狹窄！

↓尤其北上方向、緊貼山壁的第二月台，遊客等車根本躲在柱子裡。(回程時拍攝)

↓沒有地下道、也沒有天橋，要跨越軌道通往第二月台，必須聽從站務人員引導。而此處，正是台鐵環島鐵路幹線中，唯一需跨越軌道乘車的車站。

↓火車進站時，站務人員如臨大敵，有旅客稍微站出來點，哨聲即此起彼落。

↓鐵軌是歪的！

↓列車真的向月台方向傾斜，不知是山壁滲水嚴重還是基隆河淘空地基的問題？

↓候車室非常非常小。

↓出站，立即面對一排鐵欄杆，開車真的到不了，完全沒路，也沒地方停車！而左側禁止通行，人員出站後也只能向右走。

↓唯一一條通道，一邊是鐵絲網圍著的鐵道，另一側竟是廢棄的空屋——臨基隆河而建，因河水不斷淘空地基而不得不荒廢，三貂嶺車站，遲早也將面臨這個問題。

所以，為什麼三貂嶺車站開車永遠到不了？就是因為車站依山而建，面對基隆河河床，根本沒有地方可鋪設汽車道路。

↓空屋牆面共有六個燒釉陶盤，為三貂嶺陶盤故事牆，記錄了三貂嶺礦業與鐵道交織的黃金歲月。這面「三貂嶺火車娶親」，畫的正是當地的獨特風俗——開車到不了，娶親當然只能搭火車囉！

當然，到不了的地方只有車站而已，開車還是到得了三貂嶺聚落的，只是地方小，停車位少之又少，一般還是以搭火車為主。

↓車次真的超頻繁，我才剛來這麼一會兒，轟隆隆地就兩列列車經過了。

↓來了，基隆河。

↓原來世界認證的特殊壺穴地景，在三貂嶺的基隆河岸也這樣發達。(關於壺穴地形，請參見《揭開基隆暖暖的神秘面紗》一文)

沿著鐵路與河岸前進，列車不時呼嘯而過，藍天白雲的，感覺非常舒暢。

↓山壁邊，是老車站站房嗎？

除了老站房，山壁這邊也是有住戶的(原本六戶，如今僅剩一戶)，三貂嶺社區發展協會就位於此處。如果想從山壁這邊的不同視角找尋最佳鐵道攝影點，可以嘗試與發展協會理事長聯絡。而路不拾遺、夜不閉戶的大同世界理想，完全在此實現——為什麼？因為車站等同住戶警衛，住戶刷臉而過，站務人員不會放任何未經許可的陌生人進入的。

↓人行道中段，必走地下道。

↓三貂嶺隧道。

↓隧道旁，車輛停放處，就是如果順著路、沿著基隆河彎道走，最後的盡頭。河岸堤防，為什麼要築這麼高呢？相信嗎？2001年納莉風災，基隆河的水就曾經幾乎淹到那麼高過！就是由於那次經驗，河堤才築成這樣。大自然的力量，絕對超乎我們想像。

車站開車到不了，三貂嶺這環山的隱藏版小地方，交通卻四通八達，鄰近有十分、平溪、侯硐，向北通往福隆、宜蘭，總之鐵路網環繞，火車火車火車，鐵道迷來了會很開心。

↓往車站回望。

礦業沒落，鉛華洗盡，如今三貂嶺的訪客，最多是衝著三貂嶺瀑布步道、欣賞三層瀑布而來。而新近最夯的，則是2022年底完工開放的三貂嶺隧道(生態友善自行車道)，全長3.19公里，洞口的水中鏡面是遊客爭相打卡處。旅行社前陣子照三餐傳這個行程給我，我嫌天熱懶得動，之後總是要跟的。

↓懸掛式單車道，底下就是河床與山壁，空橋般，走起來相當刺激。

↓基隆河水色鮮豔。

↓轟隆隆，又來了。

↓抬頭，已廢校的「碩仁國小」就在上邊。許多youtuber都曾進入碩仁國小「探險」，目前可能已經封閉了。而三貂嶺瀑布步道入口，就是從碩仁國小前小路進入。

↓遙遙遠望，這……是小山城三貂嶺？大大出乎意料之外，竟有點宮崎駿卡通的味道！(此張照片由三貂嶺友人提供)

↓彎彎的鐵道，依山而建的房舍，也太美了！

不要轉台，不要轉台，美到脫凡出塵、世外桃源般的三貂嶺還在後面，咱們下一篇繼續……

……未完待續

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