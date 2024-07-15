天呀，這裡也太美了，簡直就是台版奧入瀨溪，這裡有大大小小的瀑布和溪流清涼無比，隨手拍都像明信片一樣的美，且不用上高山下海，開車直接到達人間仙境，遊走在森林間享受滿滿的芬多精負離子，超療癒的，為宜蘭版世外桃源。除此之外還有森林玻璃屋、小動物園、兒童戲水池、豪華露營區，成為宜蘭最佳度假聖地。

炎炎夏日，就想玩水，鳳梨屋水上莊園為我心目中最佳的消暑盛地。影片分享

放假就是要接近大自然，青山綠水瀑布森林溪水這裡應有盡有。

久聞宜蘭有個超美的露營地隱身在員山和大同間，最新開放一日遊，今日終於如願以償前往，眼前為憑，成為我心目中最美的度假聖地。

園區到處都有休憩座位，最佳景觀第一排，瀑布就在眼前，也太震撼了～

來這裡你會愛上它，簡直就是宜蘭版世外桃源， 找時間來一場生態之旅吧～

隨手拍都像明信片一樣的美～

這裡美的像一幅畫. 猶如置身風景明信片中。

園區有兩個超大的戲水池，很適合親子同遊度假天堂。

我們購買一日卷200元限週末參觀，內含100元扺用卷，非常值得。影片分享

園區還蠻大的，有水濂鞦韆、玻璃咖啡廳、愛心戲水池、旺來商行、彩虹弦月、城堡、動物園等超好拍的～

園區最佳美拍場景：水濂鞦韆，大小朋友喜歡，可以在水上盪鞦韆，近距離感受瀑布森林浴，真的超清涼無比～

森林水池中居然還有露天休憩區，也太舒服療癒了吧～

園區最佳美拍場景：水池裡的露天座位區。

園區最佳美拍場景：彩虹弦月

這裡真的超好拍的，從各種角度拍都美～

園區還有一處隱藏版小型動物園。

一樓餐廳。

一樓迎賓大廳區。

森林玻璃屋餐廳，影片分享

最新DM，實際DM以店家為主。

甜點以玻璃櫃裡為主。

玻璃屋擁有大片落地窗，讓我們直接在室內就可以欣賞瀑布美景，不管刮風下雨大太陽，可以在裡面一邊喝咖啡一邊欣賞景色，走出去就是最美的瀑布，也太享受了吧～

上面也是玻璃玻璃天花板，採光良好，在藍天白雲照射下超美的～

蛋沙拉山形土司100元，煙勳起士蛋熱壓吐司110元

重點是美景無價，每個座位都是最佳景觀座位區。

二樓玻璃屋還有一個戶外陽台可以走出去欣賞不同的角度。

這裡擁有10幾個大小瀑布的休閒度假莊園，還有全年豐沛的自然湧泉和山泉水源，堪稱台版奧入瀨溪。

園區美拍景點：森林教堂

園區必去：旺來商行，參加一日卷在此報到。

園區美拍景點：落羽松步道。

園區戲水池-鳳梨造型戲水池。

鳳梨屋水上莊園：宜蘭縣員山鄉長嶺路181號

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