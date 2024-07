Last Updated on 15 7 月, 2024 by 馬克的足跡

明月堂在2024年下半年推出新的禮盒『明月堂花果酥禮盒』,明月堂主要以和菓子為主打商品,近幾年陸陸續續推出許多新的創意,這次是結合了日式和菓子×花果風味所做成的花果福酥,由於是以鳳梨作為基底,吃起來酸酸甜甜的,真的好適合午後來上幾口,瞬間帶進了幸福的滋味~

基本資料

明月堂和菓子|官網|粉專|IG

三重門市 營業時間:9:30-17:00(周日公休)

地址:新北市三重區和平街五號

電話:02-2975-8948



金山門市

營業時間:12:00-20:00(周日公休)

地址:台北市大安區金山南路2段143號

電話: 02-2321-0135



SOGO復興門市

營業時間:10:30-21:30

地址:台北市忠孝東路三段300號B3(捷運忠孝復興站2號出口)

電話:02-8772-0335



板橋大遠百門市

營業時間: 11:00-22:00

地址:新北市板橋區新站路28號B1

美食分享

明月堂是一間老字號的和菓子精製老舖,袋子設計得很有喜慶的感覺,若是節日的部分也有相關的禮盒唷!

花果酥禮盒以粉紅色做基底,再搭配清新的綠色,在畫面上就可以看到有什麼口味了,分別是抹茶柑橘、玫瑰以及櫻花,禮盒設計得真的很有巧思~

每個花果福酥都用夏日溫暖的黃色所包裝起來,在夏日餘光下看起來真的有點消暑~

在禮盒裡面還有一張小卡,介紹了花果福酥是以台農17號金鑽鳳梨為餡底,添採有機玫瑰、香橙或以本格櫻花、抹茶~外皮則選用歐洲發酵奶油!

午後時光就是該好好品嚐美食,來緩解工作上的疲勞~

以下的順序就以口味淡到濃就排序唷!因為這樣才可以好好品嚐到花果福酥每一種口味的特別~分別是櫻花》玫瑰》抹茶柑橘。

櫻花

入口後會有淡淡的櫻花香,配上一口茶,真的是超級享受!櫻花的味道讓馬克留下滿不錯的印象,而且明月堂放得天然櫻花的量是目前果酥當中最高,大家可以細細品味一下味蕾裡的感覺~另外,這款吃起來會很明顯感覺到酥皮帶來的溫暖奶油香味!

玫瑰

剛入口時很明顯吃到玫瑰花帶來的清香感受,而且沒有想到原來玫瑰跟熱帶水果的鳳梨果肉會這麼搭,再加上外皮的奶油香味,三種風味都在口中融合在一起了!有種花果茶的感受,再喝上一口茶更是絕配~

抹茶柑橘

一打開包裝就可以聞到濃濃的抹茶香氣,入口後會是抹茶以及餅皮的香氣,味蕾接著會出現熱帶水果鳳梨果肉的酸甜滋味,再搭配上柑橘的香氣所帶來的氣味轉換,最後再以抹茶餘韻作一個完美的收尾,一整個就身處日本的感受,在午後時光再配上一杯茶,徬彿清風就從面前撫過的感覺~頗有日式下午茶的風味~

後記

不得不說明月堂的花果酥禮盒真的相當創新,主要以台灣經典的伴手禮鳳梨酥作為靈感,用台灣17號金鑽鳳梨為餡底,外皮還特別選用歐洲發酵奶油,更易於消化維持健康!經典的鳳梨元素還搭配上台灣人都很喜歡的花果元素~

而且用料一點都不手軟,三倍有機玫瑰、稀少的櫻花以及貴鬆鬆的抹茶配上柑橘,每款都有各自獨特的地方,很推薦大家過節的時候送禮亦或是自己吃也是相當好呀!總覺得人生就是要有些儀式感,在午後來上一塊花果福酥,再配上一杯茶,這才是人生呀~

