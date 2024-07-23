台中向上市場美食，午餐晚餐美食推薦，一力發～

早期是豐原排骨麵，應該很多在地老饕都不陌生.

今年轉由新一代接手經營，主推便當及排骨酥湯.

真的是超人氣排隊便當美食，搭配必點排骨酥湯.

完全就是午晚餐完美套餐！

台中便當「一力發」向上市場人氣老店「豐原排骨麵」新一代經營！雞腿便當超豐盛排隊美食

內容目錄 Toggle

一力發│餐館外觀

一力發位於向上市場範圍之內.

中美街及向上北路的交叉路口.

以外帶為主，開放式攤位相當好找.

走來櫃檯點餐及結帳.

店家態度親切，就像朋友般問候.

好多客人一來都知道要點什麼餐點.

不像我們還在櫃檯猶豫不決～

看起來果然是老店，擁有一群忠實顧客.

櫃檯上有麵費招待及line加入好禮.

點餐後，可以從旁邊看到廚房區域.

整理得很乾淨，就連點餐區及用餐區的地面都很乾爽.

而且不會覺得很熱哦！

不論內用外帶，都可使用這邊自助餐檯.

湯品是海帶芽大骨湯.

海帶芽已經分裝放入碗內.

只要自己拿碗裝入熱湯，就能輕鬆享用.

現場可以無限續熱湯和飲料.

旁邊的辣菜圃也是可以免費搭配.

想要多包也能跟老闆說一聲，比較禮貌.

現場海帶芽大骨湯、古早味冬瓜紅茶都能自由取用.

一力發│用餐座位

這邊的用餐坐味比較簡單，只有三桌！

現場客人都是外帶回家或是公司用餐.

這邊也沒有冷氣，有電風扇和自然風.

一力發│菜單品項

有各式肉品及鮮魚可以單點.

也能搭配便當含飯菜.

排骨酥湯，也可搭配麵條當做主餐.

排骨酥麵、排骨酥米粉.

以及肉燥飯、滷排麵／米粉.

香酥雞腿便當

現場看到香酥雞腿真的誘人，就選主食當做便當.

一份便當有一樣主食、三樣熱菜.

便當盒是選用植纖盒環保材質，對地球友善.

香酥雞腿真的超大隻，點它非常值得.

外層炸得酥脆的外皮，灑上胡椒粉，鹹香滋味.

炸得不油膩，裡頭肉直保有湯汁，很濕潤不乾柴.

帶有骨頭的雞腿大口啃起來更香！

雞腿肉真的滑嫩又厚實，吃得超飽.

帶有飽滿的肉汁，更是增添香氣.

當天三樣配菜有二道菜和滷豆腐.

每天熱菜都不一樣，不能挑選，隨機搭配.

炒青菜和白菜都很好吃.

不會太油，相當清脆爽口.

飯量也很足夠，光是吃完雞腿就有七分飽！

現炸肉排

現炸肉排是店家超夯餐點.

採用溫體豬肉新鮮直送，無骨豬排裹粉油炸.

溫體豬肉沒有腥味，炸得外脆內嫩非常的香.

切成好幾塊也方便食用，推薦單點也能分食.

從側邊看能感受到肉排厚度，很有誠意.

泰式雞柳

加入ＬＩＮＥ好友也能獲得２條雞柳哦！

平常一份有４條雞柳，炸起來都不油膩也不含油.

嫩嫩的口感，沾上泰式醬，酸甜滋味相當可口.

排骨酥湯

店家最初就是排骨酥湯起家！

當然湯品必點排骨酥湯，一大碗的用料也超豪邁.

難怪客人幾乎都會點個一、二碗.

這樣撈起來大塊的排骨酥真的多料，也太霸氣.

排骨酥肉紮實有Ｑ度，還能啃到排骨香.

大塊排骨的肉質也厚，不會都是骨頭部位.

融合蔥香、胡椒香，排骨酥獨特香氣特別迷人.

帶有胡椒清香，湯頭清甜，整碗深得我心.

一塊吃完又吃一塊真的涮嘴，停不了口.

向上市場從早上一直熱鬧到晚上.

每到午餐晚餐時刻，一力發生意都相當好.

現場座位不多，以外帶為主，湯品飲料都能自取.

是附近居民的美食天堂.

不論傳統小吃或是異國料裡都能找到.

肉排份量相當豪邁的便當，吃得飽飽～

搭配排骨酥湯就是完美的一餐！

【一力發】

時間：11:30～21:30

電話：04 2305 5163

粉絲團：一力發

地址：台中市西區中美街211號







