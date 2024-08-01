吃心絕對 23 小時 ago 在〈楠梓美食 – 奉旨嚐點 x 年輕香港師傅帶來的傳統美味！〉中留言功能已關閉
關於奉旨嚐點
趁著凱米颱風前夕，到楠梓視察二奈米廠有沒有被風吹走😂
順便吃這間朋友分享的港點，師傅是香港人，餐點都是每日手工限量製作，一位師傅 + 一位服務人員，如遇人多可能出餐較慢。
但今天平日下午一點來不用等，只有經典烤包與蛋撻可以外帶，其他餐點限內用哦！今天點了四道，每道都「好好味」呀！另外再外帶兩款蛋撻回家孝敬女兒
奉旨嚐點短影片
▲搭配張學友《祇想一生跟你走》：這首歌的旋律優美，適合在享受美味點心時播放，讓人感到放鬆和愉悅。
奉旨嚐點店內外環境
▲▼從捷運上，可以看到興建中的台積電二奈米廠，預計2025年開始啟用。
▲▼今天騎小折來，順便逛逛楠梓科技園區。
▲一些工程陸續進行中。
▲科技園區的外圍。
▲▼上菜前來看個書。
奉旨嚐點菜單
▲菜單有經典烤包、煎及炸點、現蒸小點、布拉腸粉、湯品、小菜、熱茶、飲品，飲品是比較簡單的，沒有鴛鴦或絲襪奶茶。
奉旨嚐點餐點介紹
雪山叉燒包 118元/3入
▲▼一款經典的港式點心，內餡是甜美的叉燒肉，外皮鬆軟，口感豐富。
香煎蘿蔔糕 88元
▲▼蘿蔔糕是用蘿蔔和米粉製成，經過香煎後外脆內軟，搭配醬油或辣椒醬更是美味。
翠玉潮式粉粿 98元/3入
▲▼QQ的粉粿，口感Q彈，裡面包了一些根莖類內餡，搭配辣醬很好吃。
脆皮蝦腸粉 158元
▲▼腸粉是廣東的特色小吃，這款脆皮蝦腸粉內有鮮蝦，外皮滑嫩，搭配醬油或甜醬油食用。
▲裡面包的脆皮很厲害，酥酥的，但不會硬，入口即化，還散發著油香氣。
港式酥皮蛋撻 108元/3入
▲▼港式蛋撻類似廣式甜品中的炖蛋，口感滑嫩，味道較為清淡，蛋撻皮香脆。
葡式酥皮蛋撻 138元/3入
▲▼葡式蛋撻則有著更濃郁的奶香味，外皮酥脆，內餡滑嫩，蛋撻皮層次分明，入口即化。烘烤後表面呈現不規則的焦糖斑，口感厚重，有點類似焦糖布丁。
奉旨嚐點營業資訊
- 地址：楠梓區翠屏路7號
- 11:30–14:30, 17:30–20:30
- 最後收客時間：14:00、20:00 餐點售完會提早打烊
- 星期六日一休
- 電話：0912-309-213
- 捷運楠梓科技園區站 走路19分鐘