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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市楠梓區楠梓美食 – 奉旨嚐點 x 年輕香港師傅帶來的傳統美味！

高雄市楠梓區楠梓美食 – 奉旨嚐點 x 年輕香港師傅帶來的傳統美味！

2024-08-01 10:15:05 高雄旅遊王 人氣：37
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：334篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 楠梓區

造訪商家：

奉旨嚐點
place高雄市楠梓區翠屏路7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 23 小時 ago 在〈楠梓美食 – 奉旨嚐點 x 年輕香港師傅帶來的傳統美味！〉中留言功能已關閉

關於奉旨嚐點

趁著凱米颱風前夕，到楠梓視察二奈米廠有沒有被風吹走😂

順便吃這間朋友分享的港點，師傅是香港人，餐點都是每日手工限量製作，一位師傅 + 一位服務人員，如遇人多可能出餐較慢。

但今天平日下午一點來不用等，只有經典烤包與蛋撻可以外帶，其他餐點限內用哦！今天點了四道，每道都「好好味」呀！另外再外帶兩款蛋撻回家孝敬女兒

奉旨嚐點短影片


▲搭配張學友《祇想一生跟你走》：這首歌的旋律優美，適合在享受美味點心時播放，讓人感到放鬆和愉悅。

奉旨嚐點店內外環境


▲▼從捷運上，可以看到興建中的台積電二奈米廠，預計2025年開始啟用。


▲▼今天騎小折來，順便逛逛楠梓科技園區。


▲一些工程陸續進行中。


▲科技園區的外圍。


▲▼牆上畫作，展示著香港的飲食文化~


▲▼上菜前來看個書。

奉旨嚐點菜單


▲菜單有經典烤包、煎及炸點、現蒸小點、布拉腸粉、湯品、小菜、熱茶、飲品，飲品是比較簡單的，沒有鴛鴦或絲襪奶茶。

奉旨嚐點餐點介紹

雪山叉燒包 118元/3入


▲▼一款經典的港式點心，內餡是甜美的叉燒肉，外皮鬆軟，口感豐富。

香煎蘿蔔糕 88元


▲▼蘿蔔糕是用蘿蔔和米粉製成，經過香煎後外脆內軟，搭配醬油或辣椒醬更是美味。

翠玉潮式粉粿 98元/3入


▲▼QQ的粉粿，口感Q彈，裡面包了一些根莖類內餡，搭配辣醬很好吃。

脆皮蝦腸粉 158元


▲▼腸粉是廣東的特色小吃，這款脆皮蝦腸粉內有鮮蝦，外皮滑嫩，搭配醬油或甜醬油食用。


▲裡面包的脆皮很厲害，酥酥的，但不會硬，入口即化，還散發著油香氣。

港式酥皮蛋撻 108元/3入


▲▼港式蛋撻類似廣式甜品中的炖蛋，口感滑嫩，味道較為清淡，蛋撻皮香脆。

葡式酥皮蛋撻 138元/3入


▲▼葡式蛋撻則有著更濃郁的奶香味，外皮酥脆，內餡滑嫩，蛋撻皮層次分明，入口即化。烘烤後表面呈現不規則的焦糖斑，口感厚重，有點類似焦糖布丁。

奉旨嚐點營業資訊

  • 地址：楠梓區翠屏路7號
  • 11:30–14:30, 17:30–20:30
  • 最後收客時間：14:00、20:00 餐點售完會提早打烊
  • 星期六日一休
  • 電話：0912-309-213
  • 捷運楠梓科技園區站 走路19分鐘


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