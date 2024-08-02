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去年回台灣時又再次入住了之前住過一次的北投麗禧，想看第一次住宿的遊記請點我，這次住發現有一些跟之前不相同的地方，對我個人來說算是優點減少了，不過整體來說麗禧住起來還是很舒服的，一起來看看二訪心得吧！

這次住的房型跟之前是一樣的，有一張大雙人床跟沙發區

電視上有些飯店資訊的QR CODE可以掃來看看

雖然房型跟上次一樣，但是這次的景觀我覺得比較好，可以看到北投文物館，上次的房間是對著外面馬路

還能看到飯店的游泳池

mini bar的東西也一樣都是免費的，茶葉罐不想喝可以帶走回家再泡

看到水瓶我就想到，當我需要補水時，房務員是把水瓶裝在麗禧的紙袋裡拿給我的，整個就很貼心

不過比較可惜的是，以前麗禧房間有提供棉拖鞋，有看我第一次住宿心得文的人就知道，他們的棉拖鞋是我有史以來住飯店穿過最舒服的 可以到心心念念的程度，我本來很期待這次還能再穿的，結果介紹房間的人說，因為政府環保政策，所以現在沒有提供，我哭～

這次入住剛好是中秋節（對我真的拖很久才寫哈哈哈），除了有招待鳳梨酥外，還有蛋黃酥

除了這些以外還有梅花醉，對我這種不喝酒的人來說有點烈😂

這樣整個是否就超好擺拍的 酒是上一間北投亞太送的，有興趣的可以看我YouTube的介紹影片喔（北投亞太沒有寫blog😅）

來看看浴室吧！我發現我竟然沒拍到備品的近照！麗禧的備品也很優秀，用的是他們自家的SPA產品，他們的臉部乳液跟面膜，我這個臉部超敏感膚質用了完全OK不會泛紅

麗禧的溫泉是白硫磺，所以溫泉水流掉後會看到一些沈澱物

房間有一大池跟一小池，小池就是冷的純淨水池

白天拉開窗簾可以一邊看外面景色一邊泡湯

麗禧有提供鋪夜床的服務，就是在大約傍晚五點到七點這段時間再來幫你整理一次房間，所以可以趁著要出去吃晚餐的時候請房務人員來鋪夜床喔！

我們晚餐選擇在麗禧的雍翠庭吃，這裡也是吃早餐的地方，但是晚上時的座位跟早餐時的座位擺放方式會不太一樣

來看看菜單吧！是採用套餐的形式，基本是菜色是已經定好的，但如果有什麼不想吃或不能吃的話也可以跟餐廳說

前菜的部分有紹興醉雞、皎白筍、脆瓜、醃番茄跟百靈菇，都滿好吃的

這道也是我很喜歡的，炸北海道干貝，外面的麵衣非常的酥脆，感覺是一道很高難度的菜，另外旁邊的炸羽衣甘藍也超好吃的

雖然每道菜都一點點一點點，但這樣一輪吃下來其實也滿飽的

去慶祝生日，還有好吃的小蛋糕

左下角是甜點玫瑰銀耳露

吃完飯躺回床上繼續耍廢是人生真理👌🏻

好的～讓我們進入第二天的早餐時間，麗禧的早餐是採用套餐的方式，之前第一次住的時候，在check in時就可以選擇兩種套餐，一種是西式的，一種是中式，如果連續住兩晚，第二日的早餐套餐就多了日式套餐的選擇，但是呢～這次住的時候竟然只剩下一種套餐了！（應該是中式的），西式套餐已經變成要連續住兩晚，第二日的早餐才能選，而且之前的套餐是每項食物都可以無限續，但是這次有限制只有其中幾項才能加點，算是我覺得優點減少的部分🥲

不過說真的麗禧的menu真的畫得很好看呢😌

飲料是可以一直續的，有果汁、牛奶、豆漿、紅茶、咖啡這些選擇

最有驚喜的大概是這麗禧綠豆糕了吧！裡面是包鹹鹹的滷肉，我本來以為我會不愛，沒想到滿好吃的

那麼這次二訪的住宿心得就到這邊啦～希望你們喜歡

最後，濕背秀的傳統是一定要來一下的吧？（沒人在乎

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