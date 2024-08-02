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去年回台灣時又再次入住了之前住過一次的北投麗禧，想看第一次住宿的遊記請點我，這次住發現有一些跟之前不相同的地方，對我個人來說算是優點減少了，不過整體來說麗禧住起來還是很舒服的，一起來看看二訪心得吧！
這次住的房型跟之前是一樣的，有一張大雙人床跟沙發區
電視上有些飯店資訊的QR CODE可以掃來看看
雖然房型跟上次一樣，但是這次的景觀我覺得比較好，可以看到北投文物館，上次的房間是對著外面馬路
還能看到飯店的游泳池
mini bar的東西也一樣都是免費的，茶葉罐不想喝可以帶走回家再泡
看到水瓶我就想到，當我需要補水時，房務員是把水瓶裝在麗禧的紙袋裡拿給我的，整個就很貼心
不過比較可惜的是，以前麗禧房間有提供棉拖鞋，有看我第一次住宿心得文的人就知道，他們的棉拖鞋是我有史以來住飯店穿過最舒服的可以到心心念念的程度，我本來很期待這次還能再穿的，結果介紹房間的人說，因為政府環保政策，所以現在沒有提供，我哭～
這次入住剛好是中秋節（對我真的拖很久才寫哈哈哈），除了有招待鳳梨酥外，還有蛋黃酥
除了這些以外還有梅花醉，對我這種不喝酒的人來說有點烈😂
這樣整個是否就超好擺拍的酒是上一間北投亞太送的，有興趣的可以看我YouTube的介紹影片喔（北投亞太沒有寫blog😅）
來看看浴室吧！我發現我竟然沒拍到備品的近照！麗禧的備品也很優秀，用的是他們自家的SPA產品，他們的臉部乳液跟面膜，我這個臉部超敏感膚質用了完全OK不會泛紅
麗禧的溫泉是白硫磺，所以溫泉水流掉後會看到一些沈澱物
房間有一大池跟一小池，小池就是冷的純淨水池
白天拉開窗簾可以一邊看外面景色一邊泡湯
麗禧有提供鋪夜床的服務，就是在大約傍晚五點到七點這段時間再來幫你整理一次房間，所以可以趁著要出去吃晚餐的時候請房務人員來鋪夜床喔！
我們晚餐選擇在麗禧的雍翠庭吃，這裡也是吃早餐的地方，但是晚上時的座位跟早餐時的座位擺放方式會不太一樣
來看看菜單吧！是採用套餐的形式，基本是菜色是已經定好的，但如果有什麼不想吃或不能吃的話也可以跟餐廳說
前菜的部分有紹興醉雞、皎白筍、脆瓜、醃番茄跟百靈菇，都滿好吃的
這道也是我很喜歡的，炸北海道干貝，外面的麵衣非常的酥脆，感覺是一道很高難度的菜，另外旁邊的炸羽衣甘藍也超好吃的
雖然每道菜都一點點一點點，但這樣一輪吃下來其實也滿飽的
去慶祝生日，還有好吃的小蛋糕
左下角是甜點玫瑰銀耳露
吃完飯躺回床上繼續耍廢是人生真理👌🏻
好的～讓我們進入第二天的早餐時間，麗禧的早餐是採用套餐的方式，之前第一次住的時候，在check in時就可以選擇兩種套餐，一種是西式的，一種是中式，如果連續住兩晚，第二日的早餐套餐就多了日式套餐的選擇，但是呢～這次住的時候竟然只剩下一種套餐了！（應該是中式的），西式套餐已經變成要連續住兩晚，第二日的早餐才能選，而且之前的套餐是每項食物都可以無限續，但是這次有限制只有其中幾項才能加點，算是我覺得優點減少的部分🥲
不過說真的麗禧的menu真的畫得很好看呢😌
飲料是可以一直續的，有果汁、牛奶、豆漿、紅茶、咖啡這些選擇
最有驚喜的大概是這麗禧綠豆糕了吧！裡面是包鹹鹹的滷肉，我本來以為我會不愛，沒想到滿好吃的
那麼這次二訪的住宿心得就到這邊啦～希望你們喜歡
最後，濕背秀的傳統是一定要來一下的吧？（沒人在乎
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